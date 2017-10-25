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«Жизнь со вкусом». Познавательное кулинарное шоу

Veter
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Начнем с небольшого спойлера. Этот материал нам прислал фрилансер, как вы заметили, GK иногда публикует и подобные тексты. Но сегодня мы получили не только отчет о мероприятии в ДК, но и положительные эмоции. «САМБЫЕЛ» похоже так впечатлил ковровчан, что в городе прошло еще одно кулинарное шоу, гвоздем которого стала… победительница первого сезона «ГК». Задавать тренды весьма приятно!



Итак, 22 октября Дом культуры имени Ногина провел шоу «Жизнь со вкусом».

Под одной крышей собрались гурманы и просто любители вкусной еды.

Ведущие шоу — Светлана Фомина и Сергей Лапин.

Зрители узнали, как появились на нашем столе соль и приправы, как появилось жареное мясо.

Побывали в средневековье, где без хорошей еды махать тяжёлым мечом было очень сложно.



А сколько было разных конкурсов: битва гурманов, состязание любителей пиццы, конкурс по русской кухне, конкурсы для маленьких сладкоежек с весёлым Карлсоном.



Гвоздём программы стала победительница первого сезона реалити «Городская красавица» Фируза Мамедова.



Она поделилась рецептами вкусной и здоровой пищи и, естественно, рецептом национальной кухни: зрители учились готовить долму.



Зрители познакомились с блюдами восточной кухни. Восточные сладости, плов, шашлык и другие вкусности ждали всех в фойе дома культуры до начала представления и после него.




Время пролетело незаметно и с пользой!



Фото Олега Головина, предоставлены ДК Ногина

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