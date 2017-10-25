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«Жизнь со вкусом». Познавательное кулинарное шоу
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Итак, 22 октября Дом культуры имени Ногина провел шоу «Жизнь со вкусом».
Под одной крышей собрались гурманы и просто любители вкусной еды.
Ведущие шоу — Светлана Фомина и Сергей Лапин.
Зрители узнали, как появились на нашем столе соль и приправы, как появилось жареное мясо.
Побывали в средневековье, где без хорошей еды махать тяжёлым мечом было очень сложно.
А сколько было разных конкурсов: битва гурманов, состязание любителей пиццы, конкурс по русской кухне, конкурсы для маленьких сладкоежек с весёлым Карлсоном.
Гвоздём программы стала победительница первого сезона реалити «Городская красавица» Фируза Мамедова.
Она поделилась рецептами вкусной и здоровой пищи и, естественно, рецептом национальной кухни: зрители учились готовить долму.
Зрители познакомились с блюдами восточной кухни. Восточные сладости, плов, шашлык и другие вкусности ждали всех в фойе дома культуры до начала представления и после него.
Время пролетело незаметно и с пользой!
Фото Олега Головина, предоставлены ДК Ногина
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