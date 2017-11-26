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Зима пришла в газеты. Самый снежный пресс-обзор
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№5. Восстание машин. Ковров и роботы
Тема робототехники в последнее время стала модной. Об этом пишут, говорят и показывают как на федеральных ТВ-каналах, так и на местном уровне. Конкретно в Коврове на прошлой неделе обозначилось несколько информационных поводов, которые отметили СМИ.
В КГТА есть кафедра «Мехатроника и робототехника», на базе которой ведёт разработки команда специалистов, молодых учёных. GK регулярно освещает их деятельность. Не оставляют без внимание талантливых специалистов по робототехнике и на предприятиях города, о чём, собственно, и пишут газеты.
«Ковровские вести» рассказали читателям о том, что в академии открыт новый профиль подготовки: «Высокотехнологичные медицинские приборы». За круглым столов в КГТА обсуждали роботов в медицине с директором института автоматизации и робототехники МГТУ «СТАНКИН», доктором технических наук Юрием Дураевым. Итогом разговора стало то, что высокоточные роботы в медицине просто необходимы и уже скоро это станет не просто словами, в России появятся роботы способные проводить некоторые виды операций.
В «Эхо недели» тоже есть по теме. Но это уже не город, а Ковровский район. Публикация называется «Малыгинские дети делают роботов». И — сабж. В Малыгино, действительно собирают простейших роботов. В школе даже появился дополнительный факультативный урок «Основы конструирования» для учеников начальной школы, чтобы научить детей необходимым навыкам и существенно упростить задачу обучения и подготовки к соревнованиям по робототехнике более серьезного уровня.
№4. Благоустройство в масштабе пятилетки
В мэрии определили объекты, которые войдут в федеральную программу благоустройства с 2018 по 2022 года.
«Ковровская неделя» сообщила, что 9 ноября закончился прием заявок от домов, желающих войти в программу. В 2017 году действовала другая программа, рассчитанная на один год. Теперь планируют сразу на пятилетку. Прогнозная сумма — 370 миллионов рублей. Две трети от неё пойдет на благоустройство дворов, треть — на парки и скверы. Также «КН» рассказывает, что в 2019 году отремонтируют площадь 200-летия Коврова. 20020 сквер на улице Зои Космодемьянской. В 2021 и 2022 годах благоустроят скверы на улице Комсомольской и на пересечении проспектата Ленина и улицы Чернышевского.
№3. А если начистоту?
Это своего рода антитеза. Кстати говоря, довольно редкое явление в недельном медиапакете. Две газеты, обе ковровские — «Ковровская неделя» и «Ковровские вести». И вроде бы пишут об одном и том же. Но настолько по-разному, что поместить публикации в единый блок просто невозможно! Судите сами — благоустройство Коврова по версии «КВ».
Тема, между прочим, заявлена как мейнстрим — текст на второй полосе, которая у «КВ» по факту первая (на главной-то рекламные модули). Начали за здравие: город стал чище.
Но если дочитать до конца, становится понятно, что ложка дёгтя по «кавешной» традиции в наличии. Пишут, что повсюду бурьян, что убираются основательно только на центральных улицах и т.п. А что? Правда жизни… Более того, урбанистическая тема в «КВ» раскрывается ещё в одной критической публикации. Поднимают проблему «трубочек» — автотранспортных тоннелей под железной дорогой. Тоже давно наболевшая проблема. Габариты современного транспорта да и сам поток давным-давно не соответствуют этим отверстиям, скорее напоминающим лисьи норы, чем полноценные инфраструктурные сооружения. Автор «КВ» излагает свою критическую позицию, с которой мы вполне согласны. Кстати, расширять и модернизировать тоннели неплохо бы с использованием финансовых средств РЖД. Небедная ведь контора, но почему-то все их косяки ложатся бременем на местные бюджеты, в частности на наш, ковровский…
№2. Дань памяти ректору Трифонову
Игорь Иванович Трифонов для нашей академии был больше, чем ректор. В определённом смысле, это крёстный отец КГТА. Ведь именно он активно боролся за то, чтобы филиал владимирского политеха (когда-то так и было) стал полноценным вузом, нашим, ковровским. И он добился!
17 ноября в Международный день студентов в главном корпусе КГТА была открыта мемориальная доска в память о первом ректореа академии Игоре Ивановиче Трифонове.
«Ковровские Вести» отметили событие небольшой публикацией. «Ковровская Неделя» вынесла тему на первую полосу, не поскупилась на фоторяд. Да, всё верно. Надо помнить и не скупиться на печатные площади, когда речь идёт о таких людях!
№1. Зима?! Невероятно, но она таки настала!
Снегу на этой неделе можно было посвятить целый выпуск городской газеты. Так и мы на нашем сайте посвятили этому несколько топиков: отдельного внимания заслужило мнение жителей о внезапно пришедшей земли, второй статьей стало оперативность САХа в вопросе снежной уборки, третьей темой было у нас состояние главных городских улиц после двух суток продолжительного мокрого снега и наступившего заморозка. Отдельной темой стали городские прорбки и аварии.
В газетах про снег и зиму тоже кое-что было. «Ковровская неделя» опубликовала отчет о подготовке к снежному сезону. Примечательно, что вывоз снега начнется (согласно контракту) только в январе. Мы чего-то недопоняли? А как насчёт «прям щас»? Снегу-то уже прилично навалило. И что-то подсказывает, что данные осадки ещё будут случаться. ОК, дороги чистят, посыпают, мы видели. С обочинами, правда, как обычно, не очень, но, ладно. А что насчёт тротуаров? В Коврове жизнь, конечно, налаживается, то всё-таки количество ТС и число жителей ещё не тождественны.
Может, стоит, на коньки и лыжи всем переходить. на обуви сэкономим, да и ЗОЖ какой-никакой… Будем наблюдать.
P.S. В качестве закольцовки. В лиде уже сказано: шокирующей темой, о которой говорили и на кухнях, и в соцсетях, и на остановках общественного транспорта, стало ЧП на мебельном производстве. GK дал на уровне релиза. Расскажут ли газеты об этом? При первой же попытке разобраться, нас попытались одёрнуть «сверху», мол, не надо распространяться. Возможно «прозвон» был и в другие СМИ, с чем и связано синхронное «молчание ягнят»…
1 комментарий
а кто реальный хозяин этого мебельного производства-то?