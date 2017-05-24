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Ковровские чиновники. От бедных до богатых
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Опубликованы официальные декларации о доходах чиновников. Кто в администрации заработал в 2016 году больше Анатолия Зотова?
Сколько заработали за 2016 год городские чиновники — информация открытая и размещается на сайте администрации города ежегодно. С помощью мобильного приложения «FaceApp» мы смоделировали, как изменилось выражение лица чиновника после отчёта в налоговой. Конечно, это же камень с души!
Директор управления физкультуры и спорта Станислав Чесноков за 2016 год заработал 534 тысячи рублей (44 000 в месяц). Имеет в собственности квартиру и автомобиль «Renault DUSTER».
Начальник управления экономики Сергей Хапалов получил доход в сумме 742 тысячи рублей (62 000 в месяц). Имеет в собственности земельный участок, жилой дом, квартиру и автомобиль «HYUNDAI-IX 35».
Начальник Управления городского хозяйства Игорь Некрасов получил доход в сумме 755 тысяч рублей (63 тысячи в месяц). Совместно с супругой он владеет домом, двумя гаражами, квартирой. В автопарке автомобили «HYUNDAI-ACCENT» и «ВАЗ 21043», а также мотоцикл «LIFAN LF200 GY-5».
Начальник управления строительства — Елена Могутина получила 764 тысячи рублей (64 000 в месяц). Недвижимым имуществом и автомобилями чиновница не обременена.
Начальник управления образования Сергей Павлюк в 2016 году заработал 816 тысяч рублей (68 000 тысяч в месяц). В собственности супругов имеется земельный участок, квартира, гараж и ещё четверть квартиры есть в собственности супруги.
Из собственности: земельный участок, квартиру, полквартиры и гараж.
Замглавы города по социальным вопросам — Светлана Степанова заработала за 2016 год чуть меньше миллиона рублей (81 000 в месяц). В собственности у Светланы Константиновны совместно с супругом два земельных участка, два жилых дома, квартира. Автомобили: «Mercedes-Benz GLA250», «Chevrolet Niva», «Lexus Е250», а также мотовездеходы «DL-702» и «ARCTIC CAT WILDCAT» и прицеп для перевозки водной техники.
Заместитель главы города по ЖКХ — Юрий Морозов заработал за прошлый год всего — 1 миллион 155 тысяч рублей (96 000 рублей в месяц). Совместно с супругой он имеет две квартиры и два хозблока. А также в собственности есть автомобиль «Hyundai Solaris» и резиновая лодка «Вега — 3».
Чуть больше ежегодный доход составил у замглавы города Максима Нечваль — 1 миллион 200 тысяч рублей (100 000 рублей в месяц). В собственности две квартиры и автомобиль «Ford Focus».
Глава города Анатолий Зотов заработал за год 3 миллиона 313 тысяч. То есть около 270 000 в месяц. Это по области цифра средняя и хвататься за сердце с громким возгласом: «Буржуй!». Не стОит. В собственности у нашего мэра всего лишь земельный участок, дом, нежилое помещение и два автомобиля: «Land Rover Frelender 2» и «Opel Antara».
Ну, а самый богатый чиновник в городе на сегодня — это новичок мэрии Александр Бобров, зам главы по экономике и финансам. Нужно отметить, что впечатляющие по ковровским меркам финансовые достижения — это результат титанической работы на прежнем поприще. Судя по всему, в Тамбовской области работа чиновника оплачивается значительно лучше, чем во Владимирской.
За 2016 год Александр Бобров заработал почти 29 миллионов рублей. 2 миллиона 300 тысяч в месяц на предыдущей работе. На двоих с супругой в их собственности три дома, земельный участок, гараж, нежилое помещение, снегоход и два автомобиля — «Porsche Cayenne Turbo Porsche» и «Mercedes-Benz GLС300».
Кстати, когда в Тамбовской области жители узнали о назначении их бывшего руководителя на должность топ-чиновника у нас, реакция была саркастическая.
Выведем за скобки гипотезы о том, каким образом у чиновников с их строго регламентированным и лимитированным заработком в собственности появляются все эти прекрасные вещи. Правдой и реальностью является то, что на Porsche Cayenne или Mercedes-Benz заработать можно, даже в Коврове. Но не в госсекторе, а в бизнесе, совершенно законно и обосновано.
Совершенно очевидно, что быть предпринимателем намного выгоднее, чем занимать пост мэра города. Ведь даже не самый топовый коммерсант в нашем городе на сегодня в месяц зарабатывает в десятки раз больше, чем даже мэр города, то есть первое лицо. Напомним — официальный месячный доход мэра в месяц — это примерно 250 тысяч рублей в месяц. Однако случаи перехода коммерсантов и предпринимателей во власть — это очень распространённое явление, в том числе и в Коврове. Тот же Анатолий Зотов, по большому счёту, из бизнеса (руководство частной строительной фирмой) перешёл на «службу государеву».
Фотоколлаж Егора Смирнова
Сколько заработали за 2016 год городские чиновники — информация открытая и размещается на сайте администрации города ежегодно. С помощью мобильного приложения «FaceApp» мы смоделировали, как изменилось выражение лица чиновника после отчёта в налоговой. Конечно, это же камень с души!
Директор управления физкультуры и спорта Станислав Чесноков за 2016 год заработал 534 тысячи рублей (44 000 в месяц). Имеет в собственности квартиру и автомобиль «Renault DUSTER».
Начальник управления экономики Сергей Хапалов получил доход в сумме 742 тысячи рублей (62 000 в месяц). Имеет в собственности земельный участок, жилой дом, квартиру и автомобиль «HYUNDAI-IX 35».
Начальник Управления городского хозяйства Игорь Некрасов получил доход в сумме 755 тысяч рублей (63 тысячи в месяц). Совместно с супругой он владеет домом, двумя гаражами, квартирой. В автопарке автомобили «HYUNDAI-ACCENT» и «ВАЗ 21043», а также мотоцикл «LIFAN LF200 GY-5».
Начальник управления строительства — Елена Могутина получила 764 тысячи рублей (64 000 в месяц). Недвижимым имуществом и автомобилями чиновница не обременена.
Начальник управления образования Сергей Павлюк в 2016 году заработал 816 тысяч рублей (68 000 тысяч в месяц). В собственности супругов имеется земельный участок, квартира, гараж и ещё четверть квартиры есть в собственности супруги.
Из собственности: земельный участок, квартиру, полквартиры и гараж.
Замглавы города по социальным вопросам — Светлана Степанова заработала за 2016 год чуть меньше миллиона рублей (81 000 в месяц). В собственности у Светланы Константиновны совместно с супругом два земельных участка, два жилых дома, квартира. Автомобили: «Mercedes-Benz GLA250», «Chevrolet Niva», «Lexus Е250», а также мотовездеходы «DL-702» и «ARCTIC CAT WILDCAT» и прицеп для перевозки водной техники.
Заместитель главы города по ЖКХ — Юрий Морозов заработал за прошлый год всего — 1 миллион 155 тысяч рублей (96 000 рублей в месяц). Совместно с супругой он имеет две квартиры и два хозблока. А также в собственности есть автомобиль «Hyundai Solaris» и резиновая лодка «Вега — 3».
Чуть больше ежегодный доход составил у замглавы города Максима Нечваль — 1 миллион 200 тысяч рублей (100 000 рублей в месяц). В собственности две квартиры и автомобиль «Ford Focus».
Глава города Анатолий Зотов заработал за год 3 миллиона 313 тысяч. То есть около 270 000 в месяц. Это по области цифра средняя и хвататься за сердце с громким возгласом: «Буржуй!». Не стОит. В собственности у нашего мэра всего лишь земельный участок, дом, нежилое помещение и два автомобиля: «Land Rover Frelender 2» и «Opel Antara».
Ну, а самый богатый чиновник в городе на сегодня — это новичок мэрии Александр Бобров, зам главы по экономике и финансам. Нужно отметить, что впечатляющие по ковровским меркам финансовые достижения — это результат титанической работы на прежнем поприще. Судя по всему, в Тамбовской области работа чиновника оплачивается значительно лучше, чем во Владимирской.
За 2016 год Александр Бобров заработал почти 29 миллионов рублей. 2 миллиона 300 тысяч в месяц на предыдущей работе. На двоих с супругой в их собственности три дома, земельный участок, гараж, нежилое помещение, снегоход и два автомобиля — «Porsche Cayenne Turbo Porsche» и «Mercedes-Benz GLС300».
Кстати, когда в Тамбовской области жители узнали о назначении их бывшего руководителя на должность топ-чиновника у нас, реакция была саркастическая.
Выведем за скобки гипотезы о том, каким образом у чиновников с их строго регламентированным и лимитированным заработком в собственности появляются все эти прекрасные вещи. Правдой и реальностью является то, что на Porsche Cayenne или Mercedes-Benz заработать можно, даже в Коврове. Но не в госсекторе, а в бизнесе, совершенно законно и обосновано.
Совершенно очевидно, что быть предпринимателем намного выгоднее, чем занимать пост мэра города. Ведь даже не самый топовый коммерсант в нашем городе на сегодня в месяц зарабатывает в десятки раз больше, чем даже мэр города, то есть первое лицо. Напомним — официальный месячный доход мэра в месяц — это примерно 250 тысяч рублей в месяц. Однако случаи перехода коммерсантов и предпринимателей во власть — это очень распространённое явление, в том числе и в Коврове. Тот же Анатолий Зотов, по большому счёту, из бизнеса (руководство частной строительной фирмой) перешёл на «службу государеву».
Что же в этой службе такого привлекательного? Вопрос...
Фотоколлаж Егора Смирнова
2 комментария
Это все наводит на мысль, что так или иначе, но Александр Бобров свои 29 миллионов выжмет и на новом посту.