Обо всём

Звезда Победы. Как автомобилисты поздравили Ковров?

Екатерина Кокшарова
0 459
Креативные водители решили сделать подарок ко Дню Победы. Как-то они уже собирались, выстраивали машины в форме ёлки и получался некий флешмоб «АвтоЁлка». Это было на НГ и участвовало всего 24 машины. Сейчас — 40! На этот раз подарок был в виде звезды, естественно с высоты птичьего полёта. Всё, как любит наш народ!



Кто не узнал место проведения? Это парковка у завода «Сигнал». С восьми часов вечера авто начали выстраиваться в нужном порядке. Задача водителей – выстроить машины в форме звезды и рядом в цифру девять.

Этот флешмоб — поздравление с Днем Победы от лица всех автомобилистов Коврова.



Участником мог стать любой автовладелец, достаточно было написать в комментариях под постом в «Подслушано». Сейчас запись набрала 278 лайков. И это ещё сутки не прошли. В комментариях ребята благодарят друг друга, поздравляют и ждут уже следующих праздников:

Ребят надо так почаще собираться! Все классно вышло! Респект Алексу Кузнецову и всем, кто участвовал в организации!

Четенько вышло! Организаторы красавы! Идея отличная!



Сам Алексей Кузнецов (организатор) рад, что всё состоялось и уже придумывает новые идеи для автомобильных движух.

Подобные флешмобы становятся настолько вирусными, что многие города пытаются отличиться, придумать свою, отличающую от других, фигуру.



Больше фотографий — здесь.

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.