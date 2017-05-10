Обо всём
Звезда Победы. Как автомобилисты поздравили Ковров?
0 459
Креативные водители решили сделать подарок ко Дню Победы. Как-то они уже собирались, выстраивали машины в форме ёлки и получался некий флешмоб «АвтоЁлка». Это было на НГ и участвовало всего 24 машины. Сейчас — 40! На этот раз подарок был в виде звезды, естественно с высоты птичьего полёта. Всё, как любит наш народ!
Кто не узнал место проведения? Это парковка у завода «Сигнал». С восьми часов вечера авто начали выстраиваться в нужном порядке. Задача водителей – выстроить машины в форме звезды и рядом в цифру девять.
Этот флешмоб — поздравление с Днем Победы от лица всех автомобилистов Коврова.
Участником мог стать любой автовладелец, достаточно было написать в комментариях под постом в «Подслушано». Сейчас запись набрала 278 лайков. И это ещё сутки не прошли. В комментариях ребята благодарят друг друга, поздравляют и ждут уже следующих праздников:
Сам Алексей Кузнецов (организатор) рад, что всё состоялось и уже придумывает новые идеи для автомобильных движух.
Подобные флешмобы становятся настолько вирусными, что многие города пытаются отличиться, придумать свою, отличающую от других, фигуру.
Кто не узнал место проведения? Это парковка у завода «Сигнал». С восьми часов вечера авто начали выстраиваться в нужном порядке. Задача водителей – выстроить машины в форме звезды и рядом в цифру девять.
Этот флешмоб — поздравление с Днем Победы от лица всех автомобилистов Коврова.
Участником мог стать любой автовладелец, достаточно было написать в комментариях под постом в «Подслушано». Сейчас запись набрала 278 лайков. И это ещё сутки не прошли. В комментариях ребята благодарят друг друга, поздравляют и ждут уже следующих праздников:
Ребят надо так почаще собираться! Все классно вышло! Респект Алексу Кузнецову и всем, кто участвовал в организации!
Четенько вышло! Организаторы красавы! Идея отличная!
Сам Алексей Кузнецов (организатор) рад, что всё состоялось и уже придумывает новые идеи для автомобильных движух.
Подобные флешмобы становятся настолько вирусными, что многие города пытаются отличиться, придумать свою, отличающую от других, фигуру.
0 комментариев