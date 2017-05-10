Звезда Победы. Как автомобилисты поздравили Ковров?

Ребят надо так почаще собираться! Все классно вышло! Респект Алексу Кузнецову и всем, кто участвовал в организации!

Четенько вышло! Организаторы красавы! Идея отличная!

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Кто не узнал место проведения? Это парковка у завода «Сигнал». С восьми часов вечера авто начали выстраиваться в нужном порядке. Задача водителей – выстроить машины в форме звезды и рядом в цифру девять.Этот флешмоб — поздравление с Днем Победы от лица всех автомобилистов Коврова.Участником мог стать любой автовладелец, достаточно было написать в комментариях под постом в «Подслушано». Сейчас запись набрала 278 лайков. И это ещё сутки не прошли. В комментариях ребята благодарят друг друга, поздравляют и ждут уже следующих праздников:Сам Алексей Кузнецов (организатор) рад, что всё состоялось и уже придумывает новые идеи для автомобильных движух.Подобные флешмобы становятся настолько вирусными, что многие города пытаются отличиться, придумать свою, отличающую от других, фигуру.