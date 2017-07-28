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Киркоров и Ургант в «Ашане». Что делают в Коврове?
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Телеведущий и певец спрятались в закрывшемся гипермаркете. Говорят, что просто приехали в «Ашан» в погоне за хайпом. Примерили на себя роль видеоблогеров и давай пробовать на себе челледжи. То «Bottle flip», то «Кукурузная дрель».
«Кукурузная дрель»? ЗачОт!
Толпы фанатов не было. Дело было к закрытию. Ургант и Киркоров спрятались от охраны гипермаркета и решили провести там ночь. Нашли укромное место. После того, как магазин закрылся, они начали прогуливаться по рядам торгового зала, Ургант прокатил Фила на тележке для продуктов.
Недолго продолжалась история. Их заметила охрана. Убегающие «блогеры» так вслед и кричали сотрудникам «Каждый День»:
Да мы просто хайпа хотим!
Фил долго бежать не смог. Брюки спадали. В конце концов, охранник применила к нарушителям другие методы — электрошокер. Фил упал.
Видео всё-таки сняли. Хайпанули на миллион просмотров. Это было в московском «Ашане». Правда, Фил сквозь упомянул:
Следующий «24 часа челлендж» мы проведем...
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