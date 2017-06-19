Происшествия

Авария на Дегтярёва. Фото

Анна Постникова
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19 июня около двух часов дня недалеко от художественной школы по улице Дегтярёва столкнулись два автомобиля.



Не специализируется GK на криминальной хронике, но когда авария случается буквально у нас на ходу, делать вид, что ничего не происходит, просто грешно…

Не разъехались «Ода» и «Suzuki». Посередине проезжей части машины остались ожидать сотрудников ГИБДД.

Пострадавших в аварии по предварительной информации нет.

Машины покинули дорогу до «часа пик», а потому движение затруднено не было.





Надеемся, что наши фото помогут восстановить картину происшествия.



Фотограф Игорь Селезнёв

2 комментария

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далековато будет до художественной школы то, точнее будет вблизи перекрестка дегтярева-свердлова, или прям напротив районной администрации
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Да и вроде ИЖ, а не Лада
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