Происшествия
Авария на Дегтярёва. Фото
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19 июня около двух часов дня недалеко от художественной школы по улице Дегтярёва столкнулись два автомобиля.
Не специализируется GK на криминальной хронике, но когда авария случается буквально у нас на ходу, делать вид, что ничего не происходит, просто грешно…
Не разъехались «Ода» и «Suzuki». Посередине проезжей части машины остались ожидать сотрудников ГИБДД.
Пострадавших в аварии по предварительной информации нет.
Машины покинули дорогу до «часа пик», а потому движение затруднено не было.
Фотограф Игорь Селезнёв
Не специализируется GK на криминальной хронике, но когда авария случается буквально у нас на ходу, делать вид, что ничего не происходит, просто грешно…
Не разъехались «Ода» и «Suzuki». Посередине проезжей части машины остались ожидать сотрудников ГИБДД.
Пострадавших в аварии по предварительной информации нет.
Машины покинули дорогу до «часа пик», а потому движение затруднено не было.
Надеемся, что наши фото помогут восстановить картину происшествия.
Фотограф Игорь Селезнёв
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