Авария на Дегтярёва. Фото

Надеемся, что наши фото помогут восстановить картину происшествия.

Не специализируется GK на криминальной хронике, но когда авария случается буквально у нас на ходу, делать вид, что ничего не происходит, просто грешно…Не разъехались «Ода» и «Suzuki». Посередине проезжей части машины остались ожидать сотрудников ГИБДД.Пострадавших в аварии по предварительной информации нет.Машины покинули дорогу до «часа пик», а потому движение затруднено не было.