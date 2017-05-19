Бобёр-провокатор и угонщики в кювете. ЧП за неделю

Не дошли до «зебры»

Угонщики в кювете

Застелил лебедя

Грызун-провокатор

Здравствуйте Сергей! Я фоторедактор из новостного агентства CEN, мы делаем подборку самих интересных новостей с всего мира для СМИ Великобритании и наших партнёров из других стран. Мы хотели бы написать об этом происшествии.

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15 мая в Коврове одновременно в 10 часов 30 минут произошли два аварии, в которых пострадали пенсионеры — 80-летняя женщина и 77-летний мужчина. В обоих случаях пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте в зоне видимости «зебры».Так, на проспекте Мира у дома 2 водитель 1992 года рождения за рулём «Хендай Акцент» совершил наезд на пешехода 1940 года рождения.В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения (закрытая черепно-мозговая травма, ушибы).В это же время улице Комсомольской у дома 59 водитель 1986 года рождения (в состоянии алкогольного опьянения) за рулём автомобиля «Дэу Нексиа» сбил бабушку 1937 года рождения, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, в тяжелом состоянии доставлена в МУЗ ЦГБ.12 мая в дежурную часть с заявлением об угоне автомобиля «Nissan Primera» обратился 19-летний ковровчанин. Молодой человек пояснил, что накануне вечером он дал ключи от своей машины 23-летнему приятелю, который планировал переночевать в ней. Однако утром он не обнаружил иномарку на месте, а друг на звонки не отвечал.В этот же день машину нашли полицейские в кювете в Вязниковском районе со следами ДТП. А через некоторое время задержали и самого подозреваемого — жителя Юрьев-Польского района. Оказалось, что задержанный решил прокатиться на машине. По дороге молодой человек заехал в бар, после чего продолжил движение. Но вернуться на стоянку ему не удалось – не справившись с управлением, парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, съехал в кювет, при этом получив легкие травмы.В похожей ситуации оказался и 27-летний житель Ковровского района. Поздно вечером 14 мая молодой человек незаконно завладел автомобилем «ГАЗ-3302», припаркованным на территории предприятия в деревне Кузнечиха.Задержанный пояснил полицейским, что решил воспользоваться автомобилем, чтобы доехать до дома, так как его мотоцикл сломался. До дома злоумышленник не доехал, не справился с управлением и опрокинулся в кювет в районе деревни Ручей. Во время проверки документов полицейские установили, что молодой человек имеет судимость за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, и в настоящее время лишен водительских прав.В Муроме возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота).Как сообщают в УМВД, 16 апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Муромского района. Мужчина сообщил полицейским, что стал свидетелем отстрела лебедя на водоеме в районе деревни Лесниково. По словам очевидца, неизвестный мужчина из охотничьего ружья подстрелил водоплавающую птицу.Подозреваемый в совершении противоправных действий, 50-летний местный житель, был задержан на месте оперативно прибывшими сотрудниками полиции. Как выяснилось, незаконной добычей муромлянина стал лебедь-шипун, занесенный в Красную книгу Владимирской области.Полицейские изъяли у мужчины охотничье ружье и 12 патронов к нему. Расследование уголовного дела продолжается.И завершает «ЧП за неделю» курьезный случай, произошедший в районе посёлка Старый Двор Юрьев-Польского района на дороге «Владимир — Юрьев-Польский»: бобр спровоцировал ДТП. Это произошло вечером 15 мая.Видео с места происшествия опубликовал на YouTube Sergey I 17 апреля и на данный момент оно активно набирает просмотры: уже 9 869.Судя по кадрам, когда бобр вышел на проезжую часть, водитель первой легковушки успел затормозить, второй попутный также остановился, а третий всё-таки врезался во вторую машину. Лесной гость не пострадал.Кстати, в комментариях на YouTube владимирским бобром заинтересовались даже зарубежные СМИ:Собственно, вот он, «звёздный час» бобра-нарушителя: