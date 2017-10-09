Происшествия
Задержание регионального топ-чиновника. Ничего себе, выходные...
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Фото из открытых источников
Виктор Шляхов, руководивший ГУП «Тепличный» три года, на минувшей неделе покинул пост.
В 2016 году предприятие, поставляющее огурцы и помидоры на столы жителей региона, закончило с убытками. Фигурирует сумма в 73 миллиона рублей.
По имеющейся информации, в отношении Шляхова возбуждены дела по нескольким статьям УК РФ. Официально Следком должен прокомментировать задержание экс-чиновника сегодня во второй половине дня.
Супруга задержанного, Рита Шляхова, с первых дней вступления в должность руководителя комитета общественных связей и СМИ «белого дома» (в команде Светланы Орловой) проявила себя как наименее лояльный по отношению к журналистам, пожалуй, за всю новейшую историю взаимоотношений областных властей и медиа чиновник соответствующего ведомства. Её «руководящую линию» заметили и почувствовали не только СМИ в региональном статусе, но и так называемые «районки».
Отношение к работникам СМИ, похожее на модель «начальник — подчинённый», почти всеми медиа было воспринято с покорностью, за редким исключением. Как события 7-8 октября отразятся на авторитете и репутации одного из самых жёстких пресс-секретарей? Время покажет.
Фото из открытых источников
Немаловажен и общий контекст. Проблемы с правоохранительными органами у представителей администрации губернатора Светланы Орловой возникали и прежде, и не раз. Коррупционные скандалы и возбуждённые уголовные дела связаны с бывшими вице-губернаторами Дмитрием Хвостовым и Еленой Мазанько.
Каждое уголовное дело — это отдельный кейс, однако общий фон неблагоприятен.
Если же возвращаться к последнему инциденту, то по информации регионального ресурса «Зебра-ТВ», буквально за день до задержания, претензии к работе ГУП «Тепличный» возникли у Счётной палаты Владимирской области. Опять-таки, по информации «Зебра-ТВ», сейчас должность директора ГУП замещает бывший заместитель Шляхова по производству Михаил Веретенников.
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