Происшествия
ЧП на вокзале. С рельс сошли цистерны с газом
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Вот, что сообщает региональная пресс-служба МЧС:
Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области в 12.00. Цистерны сошли с рельс при маневрировании в ранжирном парке. На место незамедлительно выехали оперативная группа Владимирского ПСГ, пожарные подразделения Владимирского гарнизона, аварийно-спасательная служба Владимирской области.
Отчёт отчётом, но за протокольными фразами (особенно, если речь идёт о таких ЧП) всегда хочется разглядеть живые эмоции. Коврову в этом смысле очень повезло. Бессменный пресс-секретарь городского управления Наталья Никитина всегда держала руку на пульсе событий, не раз сообщала нам эксклюзивные данные. А мы порой, грешным делом, немного злоупотребляли Наташиным доверием, усугубляя в порыве профессионального азарта, скупые факты.
Сейчас Наташа временно отошла от дел. Она находится в самом прекрасном и респектабельном отпуске, в отпуске молодой мамы. Но несмотря на это, Наталья Никитина незримо остаётся на боевом посту, внимательно следит по интернету за всем происходящим в регионе. Наташа была онлайн и мгновенно отреагировала на нашу просьбу о комментарии:
— О происшествии узнала, прочитав наш региональный сайт. Ковровских спасателей на ликвидацию не привлекали. На место прибыли подразделения УМВД, ГИБДД, БСМП. Всего к ликвидации последствий привлечено 76 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и 5 единиц техники.
GK: Наташа, а какой была твоя первая эмоциональная реакция?
— Конечно же, была взволнована, ожидала подробностей, успокоилась, когда по уточнённой информации стало известно: жертв и пострадавших нет, утечки газа нет, движение восстановлено. Сход с рельсов такого груза — это всегда очень страшно, особенно вблизи населенных пунктов. Ликвидация последствий подобных аварий всегда сопряжена с большим риском для пожарных и спасателей. Если я не нахожусь на месте происшествия, то всегда с замиранием сердца жду новостей и информации от пожарных, которые там работают.
Мы также, как и Наталья, очень рады, что несмотря на серьёзность ЧП, обошлось без драм и трагедий. Настроение сразу поднялось. Тем более, появился повод задать Наташе личный вопрос.
GK: Мы скучаем по тебе! Как твои «декретные» дела?
— Всё хорошо. 10 июля у меня родилась дочка Лиза. Я и малышка сейчас дома, чувствуем себя прекрасно. А я, несмотря на хлопоты молодой мамы, тоже скучаю по всем СМИшникам… И по нашему всегдашнему непредсказуемому
От всей души желаем девчонкам — Наташе и Лизе — здоровья и счастья! Растите умницами и красавицами! Ну, а Наташе: пора подумать о возвращении в строй!
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