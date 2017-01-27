Происшествия
ЧП за неделю. Три трагедии за три дня
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В реанимации умерла неизвестная женщина, огонь унёс жизнь ковровчанина, во время рейда со СМИ пожарные обнаружили труп… Подробности — сегодня в ЧП за неделю.
В реанимации ЦГБ умерла неизвестная женщина
В реанимации ЦГБ умерла неизвестная женщина. Как только что сообщили в ковровской Госавтоинспекции, вчера, 26 января, в 17 часов 45 минут у дома 28 на улице Строителей водитель 1989 года рождения за рулём Toyota Land Cruiser сбил пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте: слева направо по ходу движения автомобиля в сторону магазина «Киви».
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения. Её доставили в реанимационное отделение МУЗ ЦГБ. В 20 часов 00 минут пешеход скончалась.
Личность не установлена.
Приметы женщины: худощавого телосложения, возраст около 60 лет, рост 150-155 см.
Была одета: платок темного цвета, болоньевая удлиненная куртка темного цвета, черная сумка из кожезаменителя.
Всем, кому что-либо известно о погибшей, просьба позвонить по телефонам дежурной части МО МВД России «Ковровский» 02, 2-13-51.
Страшную находку обнаружили сотрудники пожарной охраны и журналисты 25 января. Как мы уже сообщали ранее, нас пригласили в рейд по пожарной профилактике. Целью рейда стали полуразрушенные ветхие дома Ковровского района и их неблагополучные жители.
В доме №13 на одной из улиц посёлка Достижение на стук в дверь никто не отозвался, инспектор заглянул в окно и увидел женщину, лежащую на полу. Сотрудники проследовали в дом, для того, чтобы оказать ей помощь, но женщина уже не подавала признаков жизни. Личность женщины не установлена. Была вызвана полиция. Подробности пока не сообщаются.
24 января в 16-47 на пульт диспетчера пожарной охраны г.Коврова поступило сообщение о том, что горит частный деревянный дом на улице Пролетарского. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. К моменту их прибытия огнем были охвачены внутренние помещения дома, было сильное задымление.
Соседи рассказали огнеборцам, что в доме находится мужчина — хозяин дома, 1953 года рождения. Они уже пытались его вытащить, но помешало большое количество дыма и высокая температура.
Пожарные немедленно приступили к тушению огня и поиску человека. К сожалению, мужчина к этому времени уже погиб. Общая площадь пожара составила 40 кв.м. В результате пожара пострадала внутренняя отделка дома и чердачное перекрытие. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании малолетней. Название населенного пункта, где это произошло, следователи не разглашают по этическим соображениям.
Как сообщают в СледКоме, что после развода родителей 12-летняя девочка осталась у мамы, но периодически виделась и с отцом. Вечером 23 января мужчина позвонил дочери, пригласил к себе домой, пообещав дать деньги на мелкие расходы.
Девочка пришла в гости, пообщалась с отцом и стала играть на компьютере. В это время мужчина, в присутствии ребенка, начал выпивать.
Только на следующий день потерпевшая рассказала о произошедшем маме, которая немедленно обратилась за содействием в правоохранительные органы.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Учитывая серьезность перенесенной душевной травмы, по инициативе следователя СК России с пострадавшей 12-летней девочкой работает возрастной психолог. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
А в этой истории, к счастью, обошлось без жертв и, надеемся, серьезных душевных травм, 17 января года судебные приставы Ковровского района исполнили решение городского суда о выселении М. и ее 8-летней дочери из жилого помещения без предоставления другого жилья.
Взыскателем по данному производству выступил бывший муж М, отец девочки. Жилье, из которого гр. М. и ее дочь должны были выселиться, было предоставлено мужчине Министерством обороны РФ на условиях ипотечного кредитования еще во время брака. После развода мужчина съехал из квартиры, но продолжал за нее платить. Вскоре из его денежного содержания стали удерживаться и алименты на дочь.
М. не стала сопротивляться и долго себя уговаривать и 17 января она в присутствии судебных приставов перевезла личные вещи ключи в съемное жилье. Ключи от «квартиры раздора» переданы владельцу.
В реанимации ЦГБ умерла неизвестная женщина
В реанимации ЦГБ умерла неизвестная женщина. Как только что сообщили в ковровской Госавтоинспекции, вчера, 26 января, в 17 часов 45 минут у дома 28 на улице Строителей водитель 1989 года рождения за рулём Toyota Land Cruiser сбил пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте: слева направо по ходу движения автомобиля в сторону магазина «Киви».
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения. Её доставили в реанимационное отделение МУЗ ЦГБ. В 20 часов 00 минут пешеход скончалась.
Личность не установлена.
Приметы женщины: худощавого телосложения, возраст около 60 лет, рост 150-155 см.
Была одета: платок темного цвета, болоньевая удлиненная куртка темного цвета, черная сумка из кожезаменителя.
Всем, кому что-либо известно о погибшей, просьба позвонить по телефонам дежурной части МО МВД России «Ковровский» 02, 2-13-51.
Страшная находка
Страшную находку обнаружили сотрудники пожарной охраны и журналисты 25 января. Как мы уже сообщали ранее, нас пригласили в рейд по пожарной профилактике. Целью рейда стали полуразрушенные ветхие дома Ковровского района и их неблагополучные жители.
В доме №13 на одной из улиц посёлка Достижение на стук в дверь никто не отозвался, инспектор заглянул в окно и увидел женщину, лежащую на полу. Сотрудники проследовали в дом, для того, чтобы оказать ей помощь, но женщина уже не подавала признаков жизни. Личность женщины не установлена. Была вызвана полиция. Подробности пока не сообщаются.
Пожар унёс жизнь мужчины
24 января в 16-47 на пульт диспетчера пожарной охраны г.Коврова поступило сообщение о том, что горит частный деревянный дом на улице Пролетарского. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. К моменту их прибытия огнем были охвачены внутренние помещения дома, было сильное задымление.
Соседи рассказали огнеборцам, что в доме находится мужчина — хозяин дома, 1953 года рождения. Они уже пытались его вытащить, но помешало большое количество дыма и высокая температура.
Пожарные немедленно приступили к тушению огня и поиску человека. К сожалению, мужчина к этому времени уже погиб. Общая площадь пожара составила 40 кв.м. В результате пожара пострадала внутренняя отделка дома и чердачное перекрытие. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
Изнасиловал дочь
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании малолетней. Название населенного пункта, где это произошло, следователи не разглашают по этическим соображениям.
Как сообщают в СледКоме, что после развода родителей 12-летняя девочка осталась у мамы, но периодически виделась и с отцом. Вечером 23 января мужчина позвонил дочери, пригласил к себе домой, пообещав дать деньги на мелкие расходы.
Девочка пришла в гости, пообщалась с отцом и стала играть на компьютере. В это время мужчина, в присутствии ребенка, начал выпивать.
В определенный момент, используя беспомощное состояние малолетнего ребенка, подозреваемый совершил изнасилование дочери.
Только на следующий день потерпевшая рассказала о произошедшем маме, которая немедленно обратилась за содействием в правоохранительные органы.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Учитывая серьезность перенесенной душевной травмы, по инициативе следователя СК России с пострадавшей 12-летней девочкой работает возрастной психолог. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Квартира раздора
А в этой истории, к счастью, обошлось без жертв и, надеемся, серьезных душевных травм, 17 января года судебные приставы Ковровского района исполнили решение городского суда о выселении М. и ее 8-летней дочери из жилого помещения без предоставления другого жилья.
Взыскателем по данному производству выступил бывший муж М, отец девочки. Жилье, из которого гр. М. и ее дочь должны были выселиться, было предоставлено мужчине Министерством обороны РФ на условиях ипотечного кредитования еще во время брака. После развода мужчина съехал из квартиры, но продолжал за нее платить. Вскоре из его денежного содержания стали удерживаться и алименты на дочь.
Посчитав такое распределение материальных обязанностей несправедливым, мужчина подал в суд иск о выселении бывшей супруги и дочери из квартиры. Ковровский городской суд поддержал требования собственника и заемщика ипотечного кредита и вынес соответствующее решение. После возбуждения в конце декабря 2016 года исполнительного производства, судебные приставы во время личного приема вынесли гр. М. требование об исполнении вышеуказанного решения суда.
М. не стала сопротивляться и долго себя уговаривать и 17 января она в присутствии судебных приставов перевезла личные вещи ключи в съемное жилье. Ключи от «квартиры раздора» переданы владельцу.
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