Роковой манёвр. ЧП за неделю

Столкнулись пять машин

В результате данного ДТП получила телесные повреждения пассажир автомобиля «Тойота-Харриер», восьмилетняя девочка, у неё диагностирован ушиб лобной части головы, госпитализация не потребовалась. В момент ДТП находилась на заднем пассажирском сидении справа, в детском удерживающем устройстве.

Роковой манёвр

Пострадал малыш

Горела квартира

Крупное ДТП произошло на трассе М7 во Владимирской области.Как сообщают в УМВД по Владимирской области, 5 января около 9 часов 20 минут на 299 км федеральной автодороги М7 «Волга» проходящем в Вязниковском районе 28-летний водитель автомобиля «Инфинити ЕХ25», двигаясь по правой полосе движения, в направлении города Нижний Новгород, столкнулся с автомобилем «Опель-Астра», под управлением водителя 1985 г.р., который двигаясь впереди, в попутном направлении и буксировал на гибкой сцепке автомобиль «ВАЗ-2115», под управлением 44-летней женщины.В результате данного ДТП 34-летний водитель автомобиля «Тойота-Харриер», который двигался позади в попутном направлении столкнулся с автомобилем «Инфинити ЕХ25», а 46-летний водитель автомобиля «Хендай IX35», который также двигался позади, врезался в «Инфинити» и в «ВАЗ-2115».Кроме этого, медицинская помощь потребовалась водителю «ВАЗ-2115», с ушибами поясничного отдела спины и грудной клетки она госпитализирована.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.Под Ковровом в ДТП погиб водитель. Авария произошла в 18:15 на 13 км а/д Сенинские Дворики – Ковров — Шуя.Как сообщают в ГИБДД, водитель а/м Ауди–80 1998 года рождения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с а/м Форд Торнео Коннект под управлением водителя 1985 года рождения.В результате ДТП водитель а/м Ауди–80 с диагнозом: ЗЧМТ, ушиб головного мозга был доставлен в ЦРБ г.Коврова, где в 23:30 02.01.2017 г. скончался. Пассажир а/м Форд 1985 года рождения получил ушиб грудной клетки. Лечится амбулаторно.В дорожно-транспортном происшествии пострадал ребёнок. Авария произошла 2 января в 13.40 в 13:40 на 8 км а/д Сенинские Дворики – Маринино — Красный Октябрь — Павловские Дворики — Тюрмировка.Как сообщают в ГИБДД, водитель а/м ВАЗ–217230 1990 года рождения, выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадал пассажир 2015 года рождения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма.В Коврове в первый день нового года случился пожар. Сообщение о происшествии в квартире по адресу: Ковров-8, д. 20. поступило на пульт диспетчера 1 января в 14-12.Как сообщают в ГУ МЧС по Владимирской области, на место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Время прибытия первого подразделения 14-16. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован в 14-23. Общая площадь пожара составила 3 кв.м.Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.