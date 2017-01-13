Горячие дни в лютые морозы. ЧП за неделю

Погибла пенсионерка

Противопожарный водоем, предназначенный для обеспечения пожарных водой, не имеет подъезда и пирса, забор воды из водоёма не представляется возможным. Пожарным пришлось ездить на заправку на гидрант, расположенный в 800 метрах от горящего дома. Несмотря на это, пожарным удалось не допустить распространение огня на вторую половину дома.

Неудачно получилось

— Сильные морозы, сковавшие центральный регион России в последние дни, заставил многих владельцев автотранспортных средств изрядно попотеть, заводя своего железного коня. Не всем удалось это сделать с первого раза, некоторые машины замерзли так, что водители разогревали их с помощью подручных средств, — сообщают в пожарной охране.

Зарядили аккумулятор...

Нападение на Подлесной

Пьяный за рулём

Сотрудники ГИБДД вновь обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и призывают водителей, в случае употребления спиртных напитков, не садиться за руль, воспользовавшись услугами такси или пассажирским транспортом.

В Ковровском районе огонь унёс жизнь пенсионерки. Сообщение о пожаре в посёлке Красный Октябрь поступило на пульт диспетчера пожарной охраны Коврова в 6-44 10 января. Первыми к месту вызова прибыли пожарные муниципального пожарного поста №2, расположенного неподалёку. Огнём была охвачена половина деревянного частного дома. В ней проживала женщина 1940 года рождения. Во время проведения аварийно-спасательных работ на месте пожара было обнаружено её тело.Причина пожара устанавливается.Так, 8 января около 10 часов утра на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что горит автомобиль в деревне Русино. Когда пожарные прибыли к месту вызова, огнём была полностью охвачена Нива Шивроле. Как выяснили дознаватели отдела надзорной деятельности по городу Коврову и Ковровскому району, владелец авто, не сумев завести замерзший за ночь автомобиль, положил в салон включенный электрообогреватель типа «Ветерок». Автомобиль полностью сгорел.Вероятно, именно аномальный мороз стал причиной и пожара в квартире на улице Лопатина. В 18-40 9 января огнеборцам позвонил житель дома 13/5 и сообщил, что у соседей горит кухня. К месту пожара незамедлительно были направлены подразделения пожарной охраны. К моменту их прибытия из магазина вернулась хозяйка квартиры и открыла дверь своими ключами. Благодаря тому, что дверь на кухню была плотно закрыта, дым и огонь не вышли за пределы кухни.Причина пожара — оставленный без присмотра включенный в сеть автомобильный аккумулятор. В результате сгорела внутренняя отделка кухни. Общая площадь пожара составила 2 кв.м. Пострадавших нет.Днём 10 января в дежурную часть полиции поступило сообщение от 48-летней ковровчанки. Женщина рассказала, что в районе улицы Подлесной на неё напал неизвестный мужчина и вырвал из рук пакет, в котором находился кошелек с деньгами.Потерпевшая сообщилаприбывшим к месту преступления полицейским приметы злоумышленника. Уже через час нарядом патрульно-постовой службы по имеющейся ориентировке предполагаемый грабитель был задержан. Женщина опознала своего обидчика, которым оказался ранее неоднократно судимый 39-летний безработный ковровчанин. Задержанный сознался в содеянном, сообщают в УМВД по Владимирской области.10 января в отношении ковровчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж).Отделом дознания МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении водителя, задержанного за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 47-летний житель города Коврова ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения и не сделал должных выводов.Нарушитель был задержан инспекторами дорожно-патрульной службы районных ГИБДД в конце декабря 2016 года на территории города.Согласно санкции статьи 264.1 УК РФ местным жителям может грозить максимальное наказание до двух лет лишения свободы.