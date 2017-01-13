Происшествия
Горячие дни в лютые морозы. ЧП за неделю
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Морозная неделя выдалась «горячей» для огнеборцев. Так, в Ковровском районе огонь унёс жизнь пенсионерки, сгорела дотла «замерзшая» машина, а в Коврове из-за заряжаемого в квартире аккумулятора загорелась кухня. Подробнее – сегодня в «ЧП за неделю».
В Ковровском районе огонь унёс жизнь пенсионерки. Сообщение о пожаре в посёлке Красный Октябрь поступило на пульт диспетчера пожарной охраны Коврова в 6-44 10 января. Первыми к месту вызова прибыли пожарные муниципального пожарного поста №2, расположенного неподалёку. Огнём была охвачена половина деревянного частного дома. В ней проживала женщина 1940 года рождения. Во время проведения аварийно-спасательных работ на месте пожара было обнаружено её тело.
Наталья Никитина, пресс-секретарь пожарной охраны г.Коврова:
Причина пожара устанавливается.
Так, 8 января около 10 часов утра на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что горит автомобиль в деревне Русино. Когда пожарные прибыли к месту вызова, огнём была полностью охвачена Нива Шивроле. Как выяснили дознаватели отдела надзорной деятельности по городу Коврову и Ковровскому району, владелец авто, не сумев завести замерзший за ночь автомобиль, положил в салон включенный электрообогреватель типа «Ветерок». Автомобиль полностью сгорел.
Вероятно, именно аномальный мороз стал причиной и пожара в квартире на улице Лопатина. В 18-40 9 января огнеборцам позвонил житель дома 13/5 и сообщил, что у соседей горит кухня. К месту пожара незамедлительно были направлены подразделения пожарной охраны. К моменту их прибытия из магазина вернулась хозяйка квартиры и открыла дверь своими ключами. Благодаря тому, что дверь на кухню была плотно закрыта, дым и огонь не вышли за пределы кухни.
Причина пожара — оставленный без присмотра включенный в сеть автомобильный аккумулятор. В результате сгорела внутренняя отделка кухни. Общая площадь пожара составила 2 кв.м. Пострадавших нет.
Днём 10 января в дежурную часть полиции поступило сообщение от 48-летней ковровчанки. Женщина рассказала, что в районе улицы Подлесной на неё напал неизвестный мужчина и вырвал из рук пакет, в котором находился кошелек с деньгами.
Потерпевшая сообщилаприбывшим к месту преступления полицейским приметы злоумышленника. Уже через час нарядом патрульно-постовой службы по имеющейся ориентировке предполагаемый грабитель был задержан. Женщина опознала своего обидчика, которым оказался ранее неоднократно судимый 39-летний безработный ковровчанин. Задержанный сознался в содеянном, сообщают в УМВД по Владимирской области.
10 января в отношении ковровчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж).
Отделом дознания МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении водителя, задержанного за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 47-летний житель города Коврова ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения и не сделал должных выводов.
Нарушитель был задержан инспекторами дорожно-патрульной службы районных ГИБДД в конце декабря 2016 года на территории города.
Согласно санкции статьи 264.1 УК РФ местным жителям может грозить максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
Погибла пенсионерка
В Ковровском районе огонь унёс жизнь пенсионерки. Сообщение о пожаре в посёлке Красный Октябрь поступило на пульт диспетчера пожарной охраны Коврова в 6-44 10 января. Первыми к месту вызова прибыли пожарные муниципального пожарного поста №2, расположенного неподалёку. Огнём была охвачена половина деревянного частного дома. В ней проживала женщина 1940 года рождения. Во время проведения аварийно-спасательных работ на месте пожара было обнаружено её тело.
Наталья Никитина, пресс-секретарь пожарной охраны г.Коврова:
Противопожарный водоем, предназначенный для обеспечения пожарных водой, не имеет подъезда и пирса, забор воды из водоёма не представляется возможным. Пожарным пришлось ездить на заправку на гидрант, расположенный в 800 метрах от горящего дома. Несмотря на это, пожарным удалось не допустить распространение огня на вторую половину дома.
Причина пожара устанавливается.
Неудачно получилось
— Сильные морозы, сковавшие центральный регион России в последние дни, заставил многих владельцев автотранспортных средств изрядно попотеть, заводя своего железного коня. Не всем удалось это сделать с первого раза, некоторые машины замерзли так, что водители разогревали их с помощью подручных средств, — сообщают в пожарной охране.
Так, 8 января около 10 часов утра на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что горит автомобиль в деревне Русино. Когда пожарные прибыли к месту вызова, огнём была полностью охвачена Нива Шивроле. Как выяснили дознаватели отдела надзорной деятельности по городу Коврову и Ковровскому району, владелец авто, не сумев завести замерзший за ночь автомобиль, положил в салон включенный электрообогреватель типа «Ветерок». Автомобиль полностью сгорел.
Зарядили аккумулятор...
Вероятно, именно аномальный мороз стал причиной и пожара в квартире на улице Лопатина. В 18-40 9 января огнеборцам позвонил житель дома 13/5 и сообщил, что у соседей горит кухня. К месту пожара незамедлительно были направлены подразделения пожарной охраны. К моменту их прибытия из магазина вернулась хозяйка квартиры и открыла дверь своими ключами. Благодаря тому, что дверь на кухню была плотно закрыта, дым и огонь не вышли за пределы кухни.
Причина пожара — оставленный без присмотра включенный в сеть автомобильный аккумулятор. В результате сгорела внутренняя отделка кухни. Общая площадь пожара составила 2 кв.м. Пострадавших нет.
Нападение на Подлесной
Днём 10 января в дежурную часть полиции поступило сообщение от 48-летней ковровчанки. Женщина рассказала, что в районе улицы Подлесной на неё напал неизвестный мужчина и вырвал из рук пакет, в котором находился кошелек с деньгами.
Потерпевшая сообщилаприбывшим к месту преступления полицейским приметы злоумышленника. Уже через час нарядом патрульно-постовой службы по имеющейся ориентировке предполагаемый грабитель был задержан. Женщина опознала своего обидчика, которым оказался ранее неоднократно судимый 39-летний безработный ковровчанин. Задержанный сознался в содеянном, сообщают в УМВД по Владимирской области.
10 января в отношении ковровчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж).
Пьяный за рулём
Отделом дознания МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении водителя, задержанного за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 47-летний житель города Коврова ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения и не сделал должных выводов.
Нарушитель был задержан инспекторами дорожно-патрульной службы районных ГИБДД в конце декабря 2016 года на территории города.
Согласно санкции статьи 264.1 УК РФ местным жителям может грозить максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
Сотрудники ГИБДД вновь обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и призывают водителей, в случае употребления спиртных напитков, не садиться за руль, воспользовавшись услугами такси или пассажирским транспортом.
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