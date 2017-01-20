Происшествия
Тест-драйв в ликероводочном. ЧП за неделю
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Что только не происходит в нашем городке. Так, у ковровчанина знакомые умыкнули ВАЗ, 30-летний мужчина прокатился по городским улицам под действием наркотиков, неизвестный «подбил» иномарку — хозяйка ждет лишь извинений, экипаж ДПС преследовал грабителя-беглеца, а охранник супермаркета — покусившуюся на бутылку водки продавщицу.
Как же скучно я живу подробнее — в ЧП за неделю.
В полицию с заявлением о краже автомобиля ВАЗ-21140 обратился 20-летний ковровчанин. Молодой человек рассказал сотрудникам полиции, что в ночь на 12 января оставил авто во дворе дома на улице Сосновой, а утром не обнаружил ее на месте. Потерпевший оценил ущерб в 74 000 рублей.
Сотрудники полиции, проводившие проверку по поступившему заявлению, пришли к выводу, что к краже могут быть причастны знакомые владельца автомобиля. Подозреваемые в совершении преступления, 20-летний и 21-летний жители Коврова, были задержаны и дали признательные показания. В гараже одного из злоумышленников полицейские обнаружили похищенный ВАЗ, который был изъят и возвращен законному владельцу.
Как пояснили задержанные, автомобиль они похитили с целью его дальнейшей разборки и продажи по запчастям.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении водителя, управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Как сообщают в УМВД по региону, вечером 19 декабря 2016 года сотрудники ДПС на маршруте патрулирования в районе улицы Кузнечной для проверки документов остановили автомобиль «Audi A6» под управлением 30-летнего ковровчанина.
Результаты химико-токсикологического исследования показали, что перед поездкой мужчина употребил наркотическое средство синтетического происхождения.
Также выяснилось, что автолюбитель ранее уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования.
14 января в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Согласно санкции данной статьи водителю может грозить максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
Вечером 12 января во дворе одного из домов на улице Грибоедова неизвестный напал на 30-летнюю ковровчанку, которая возвращалась с работы. Злоумышленник попытался выхватить дамскую сумку. Женщина с силой удерживала ручки – сумка порвалась, но осталась в ее руках. Испугавшись криков потерпевшей о помощи, грабитель скрылся с места преступления. Не растерявшись, женщина сообщила о случившемся в дежурную часть. О попытке грабежа были проинформированы все наружные наряды полиции.
На одной из улиц сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД заметили молодого человека, похожего по приметам. Увидев патрульный автомобиль, парень попытался убежать и скрыться в частном секторе. Но сделать это у него не получилось.
Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый за разбойное нападение 25-летний безработный житель города Коврова. Возбуждено уголовное дело.
«Ковровчанки они такие» прокомментировали в ВК анонс новости «Ковровчанка попыталась умыкнуть бутылку водки». История тест-драйва в ликёроводочном отделе такова:
На просьбу остановиться и вернуть товар женщина не отреагировала и попыталась убежать. Однако на выходе злоумышленница упала, поскользнувшись на льду, и была задержана охранником супермаркета.
Доставив подозреваемую в дежурную часть, сотрудники полиции установили её личность — ей оказалась 35-летняя ковровчанка, работающая товароведом-приемщиком в другом магазине той же торговой сети. По словам задержанной, она попыталась украсть водку, чтобы просто проверить бдительность персонала магазина.
В отношении ковровчанки возбуждено уголовное дело.
Неизвестный врезался в припаркованную машину и уехал. Владельцы пострадавшей КИА Пиканто обратились в редакцию с просьбой воздействовать на совесть виновника ДТП.
Крыло под замену, дверь нужно вытягивать.
Ну что, ждем-с извинений. Машину «подбили» в ночь с 18 на 19 января на улице Строителей у дома 33.
По запчастям
В полицию с заявлением о краже автомобиля ВАЗ-21140 обратился 20-летний ковровчанин. Молодой человек рассказал сотрудникам полиции, что в ночь на 12 января оставил авто во дворе дома на улице Сосновой, а утром не обнаружил ее на месте. Потерпевший оценил ущерб в 74 000 рублей.
Сотрудники полиции, проводившие проверку по поступившему заявлению, пришли к выводу, что к краже могут быть причастны знакомые владельца автомобиля. Подозреваемые в совершении преступления, 20-летний и 21-летний жители Коврова, были задержаны и дали признательные показания. В гараже одного из злоумышленников полицейские обнаружили похищенный ВАЗ, который был изъят и возвращен законному владельцу.
Как пояснили задержанные, автомобиль они похитили с целью его дальнейшей разборки и продажи по запчастям.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Прокатился под действием наркотиков
В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении водителя, управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Как сообщают в УМВД по региону, вечером 19 декабря 2016 года сотрудники ДПС на маршруте патрулирования в районе улицы Кузнечной для проверки документов остановили автомобиль «Audi A6» под управлением 30-летнего ковровчанина.
Визуально у водителя усматривались признаки опьянения, мужчина вел себя странно, его речь была заторможена. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако специальный прибор не выявил таких признаков. Неадекватная реакция на вопросы полицейских, хаотичность и бесконтрольность движений владельца автомобиля насторожила страж порядка. Ковровчанину было предложено пройти биологический анализ, на что последний согласился.
Результаты химико-токсикологического исследования показали, что перед поездкой мужчина употребил наркотическое средство синтетического происхождения.
Также выяснилось, что автолюбитель ранее уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования.
14 января в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Согласно санкции данной статьи водителю может грозить максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
Нападение на Грибоедова
Вечером 12 января во дворе одного из домов на улице Грибоедова неизвестный напал на 30-летнюю ковровчанку, которая возвращалась с работы. Злоумышленник попытался выхватить дамскую сумку. Женщина с силой удерживала ручки – сумка порвалась, но осталась в ее руках. Испугавшись криков потерпевшей о помощи, грабитель скрылся с места преступления. Не растерявшись, женщина сообщила о случившемся в дежурную часть. О попытке грабежа были проинформированы все наружные наряды полиции.
На одной из улиц сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД заметили молодого человека, похожего по приметам. Увидев патрульный автомобиль, парень попытался убежать и скрыться в частном секторе. Но сделать это у него не получилось.
Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый за разбойное нападение 25-летний безработный житель города Коврова. Возбуждено уголовное дело.
Ковровчанки они такие
«Ковровчанки они такие» прокомментировали в ВК анонс новости «Ковровчанка попыталась умыкнуть бутылку водки». История тест-драйва в ликёроводочном отделе такова:
11 января в дежурную часть поступило сообщение от охранника местного супермаркета о попытке грабежа. Незамедлительно прибывшим на место сотрудникам правопорядка мужчина пояснил, что около 21.00 он просматривал онлайн-трансляцию с установленных в магазине камер и стал свидетелем того, как одна из посетительниц торгового заведения спрятала в сумку бутылку водки стоимостью 440 рублей, а затем направилась к выходу.
На просьбу остановиться и вернуть товар женщина не отреагировала и попыталась убежать. Однако на выходе злоумышленница упала, поскользнувшись на льду, и была задержана охранником супермаркета.
Доставив подозреваемую в дежурную часть, сотрудники полиции установили её личность — ей оказалась 35-летняя ковровчанка, работающая товароведом-приемщиком в другом магазине той же торговой сети. По словам задержанной, она попыталась украсть водку, чтобы просто проверить бдительность персонала магазина.
В отношении ковровчанки возбуждено уголовное дело.
Ждем извинений
Неизвестный врезался в припаркованную машину и уехал. Владельцы пострадавшей КИА Пиканто обратились в редакцию с просьбой воздействовать на совесть виновника ДТП.
— В ГИБДД не обращались, не подумали, произошло это в ночь с 18 на 19. Заметили мы во второй половине дня 19 числа. Я растерялась, про ГИБДД даже не подумала. Нужно было срочно на работу ехать.
Крыло под замену, дверь нужно вытягивать.
— Хотелось бы его не то что бы даже найти и покарать, а хотя бы чтобы человек ну, как бы понял что он как бы нехорошо поступил, хотя бы извинился что ли.
Ну что, ждем-с извинений. Машину «подбили» в ночь с 18 на 19 января на улице Строителей у дома 33.
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