«Ромео», пьяная гонщица и педофил. ЧП за неделю

Таксист-педофил

В рамках уголовного дела по двум эпизодам потерпевшими признаны мальчики, на момент совершения преступлений находившимся в 13 и 14-летнем возрасте. Следователи выяснили, что подозреваемый сначала располагал к себе ребенка, угощал спиртным, а затем, используя детскую незрелость и беспомощное психологическое состояние, склонял к вступлению в близкий контакт.



Прокатилась...

Девочка попала под колёса авто

«Ромео» на балконе

17 июня 2016 года он пришел к дому по ул. Московской, в одной из квартир которого проживает его бывшая супруга и ее мать. М. намеревался поговорить с уклонявшейся от встречи с ним женщиной. Мужчина постучал в дверь, однако, находившаяся в квартире бывшая супруга не отрыла ему. Подсудимый решил, что она намеренно не открывает дверь и решил всё-таки проникнуть в жилище, чтобы поговорить.

Приговором Ковровского городского суда М. признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 и ч.1 ст. 158 УК РФ, судом, путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору и наказания по приговору от 23 ноября 2016 года, определено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

К сопернику в Курск. С обрезом



Мужчина на автовокзале уже собирался уезжать обратно, когда полицейским его поведение и внешность показались подозрительными. При личном досмотре у фигуранта, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, нашли обрез 16 калибра собранный из частей нескольких охотничьих ружей, около 40 патронов, а также нож.

Оставайтесь с нами и будьте осторожны!

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего пенсионера. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних.Как сообщает СледКом, мужчина, работая водителем такси, приглашал прокатиться знакомых мальчиков, останавливался в безлюдных местах и в салоне авто совершал в отношении потерпевших сексуальное насилие.Последний случай произошел 15 января 2017 года, сотрудники образовательного учреждения заметили и сообщили в правоохранительные органы о своей обеспокоенности по поводу изменений в душевном состоянии 13-летнего школьника. Незамедлительно проведенные следственные и оперативные мероприятия совместно с органами полиции позволили задержать пенсионера.Пьяная 17-летняя ковровчанка за рулем кроссовера устроила ДТП. Это произошло 28 января в 2 часа 50 минут на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина.Как сообщают в ГИБДД, несовершеннолетний водитель 1999 года рождения, не имея права управления ТС и в состоянии алкогольного опьянения, за рулём автомобиля «Тойота-РАВ 4», не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на металлическое ограждение (забор), после чего совершила наезд на дерево.В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Диагноз: ушиб грудной клетки и сотрясение головное мозга.31 января в 13 часов 25 минут в Ковровском районе в поселке Мелехово водитель 1973 года рождения за рулём грузового автомобиля «Скания» сбил десятилетнюю девочку, которая переходила дорогу в нарушение правил дорожного движения — вне пешеходного перехода.В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения в виде ушибов.В январе Ковровский городской суд вынес приговор ранее судимому ковровчанину М. «Ромео» не только забрался через балкон в квартиру к бывшей жене, но и умыкнул деньги у своей матери.Судом установлено, что преступление было совершено при следующих обстоятельствах.М. забрался на балкон, находящийся на втором этаже, выдавил руками стекло балконной двери и проник в квартиру.А 22 сентября 2016 года у М., находившегося по месту жительства своей матери, в квартире, расположенной на ул. Запольной, возник умысел на хищение чужого имущества – лежавших на столе в кухне денег в сумме 5000 рублей, принадлежавших женщине. Для чего М., воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, взял со стола деньги, после чего скрылся с места происшествия.В судебном заседании подсудимый М. вину признал полностью, поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.В городе Курск в здании автовокзала сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину с арсеналом оружия. Выяснилось, что житель Владимирской области. Мужчина во всеоружии приехал в город для выяснения отношений с курянами, с которыми познакомился в социальных сетях.Оказалось, мужчина переписывался с замужней женщиной. Вскоре об этом узнали её супруг и родственники, которые присоединились к диалогу. Окончательно разобраться в ситуации решили в Курской области. Для этого он преодолел около 700 километров, но встреча с курянами так и не состоялась.После задержания он рассказал, что арсенал привёз с собой для самообороны. При проверке выяснилось, что мужчина ранее был судим за убийство.В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и ношения оружия. Суда подозреваемый будет ждать под арестом. За совершённое преступление в соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ ему может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.