Происшествия
Погиб мотоциклист. ЧП за неделю
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В Ковровском районе погиб мотоциклист, пострадавший при взрыве в метро муромлянин Дмитрий Станиславюк выбил окно в разрушенном вагоне и спас своего друга, а ковровчанин — очевидец кражи — преследовал преступников до приезда полиции.
В Ковровском районе погиб мотоциклист. ДТП произошло 5 апреля в 19.45 на 3 км автодороги «Эсино-Алексеевское-Ильинское».
Как сообщают в ГИБДД, водитель 1987 года рождения за рулём ВАЗ 21102, обгоняя двигающийся впереди автомобиль, столкнулся с мотоциклом ЛИФАН LF200GY-5 под управлением водителя 1982 года рождения, двигающемся во встречном направлении.
В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в МУЗ ЦГБ, где от полученных травм скончался.
Несмотря на то, что в данном ДТП погибший мотоциклист не виноват, Госавтоинспекция обращается к владельцам «железных коней»:
По статистике за 2016 год на территории Коврова и района за сезон эксплуатации мото-вело транспортных средств произошло 27 ДТП, где два человека погибли и 30 получили телесные повреждения. Из них 13 ДТП с участием мотоциклистов, пять ДТП с участием водителей мопедов, девять аварий с участием велосипедистов.
Во время взрыва в метро в Санкт-Петербурге пострадал 20-летний Дмитрий Станиславюк из Мурома. Дмитрий находится в блоке интенсивной терапии в Мариинской больнице. В медучреждении GK сообщили, что он получил травмы средней тяжести, его состояние — стабильное. По данным портала «Муром.РФ», y него сотрясение мозга и ожоги лица и рук. Cтудент 3 курса Петербургского государственного университета путей ехал на тренировку и находился именно в том вагоне, где произошёл взрыв.
Дмитрий был в метро вместе с друзьями, Артур Еникеев в этот момент находился рядом ним, а теперь они лежат в больнице буквально на соседних койках, сообщает progorod33.ru
Утром 5 апреля на неохраняемой стоянке, расположенной на улице Металлистов, двое неизвестных рукояткой пневматического пистолета разбили стекло автомобиля «Hyundai Solaris» и забрали оттуда сумку, видеорегистратор и навигатор.
Всё это заметил ковровчанин и побежал за воришками, позвонив при этом дежурную часть. Молодой человек преследовал подозреваемых до приезда патрульного наряда.
В сквере на улице Тимофея Павловского мужчин задержали сотрудники полиции. Во время досмотра у них были обнаружены похищенные из автомобиля вещи. Личности задержанных были установлены — ими оказались 61-летний и 31-летний безработные жители Коврова, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения. 36-летняя потерпевшая оценила причиненный материальный ущерб в 18 тысяч рублей.
Сейчас полицейскими доказана причастность задержанных к совершению десяти аналогичных преступлений. Подозреваемые в серии краж дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела.
В Коврове столкнулись «Ситроен» и «Рено». ДТП произошло 2 апреля около 20 часов 40 минут у дома 4 на улице Еловая.
Как сообщают в ГИБДД, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Ситроен-С4», при повороте налево, не уступил дорогу автомобилю «Рено Сандеро» под управлением водителя 1987 года рождения, который двигался во встречном направлении.
При ДТП пассажир «Рено» получила телесные повреждения.
Прокуратура нашла в ковровском детском саду № 54 просроченное какао. Как сообщает сайт ведомства, в феврале 2017 года по договору на поставку продуктов питания, заключенного между индивидуальным предпринимателем К., в детсад завезли какао-порошок с истекающим сроком годности: за десять дней до его окончания.
Кроме того, использование какао после истечения данного срока могло привести к угрозе здоровья малышей.
Эти нарушения были допущены по причине отсутствия в закупочной документации требований к остаточным срокам годности. Заместитель городского прокурора ИП и заведующей детского учреждения внёс представления, которые находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений взято на контроль.
Сбили мотоциклиста
В Ковровском районе погиб мотоциклист. ДТП произошло 5 апреля в 19.45 на 3 км автодороги «Эсино-Алексеевское-Ильинское».
Как сообщают в ГИБДД, водитель 1987 года рождения за рулём ВАЗ 21102, обгоняя двигающийся впереди автомобиль, столкнулся с мотоциклом ЛИФАН LF200GY-5 под управлением водителя 1982 года рождения, двигающемся во встречном направлении.
В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в МУЗ ЦГБ, где от полученных травм скончался.
Несмотря на то, что в данном ДТП погибший мотоциклист не виноват, Госавтоинспекция обращается к владельцам «железных коней»:
В очередной раз мы призываем соблюдать скоростной режим, хорошо экипироваться и никогда не выполнять опасных трюков на дороге. Если вы приобрели мототехнику – купите мотошлем, он убережет вас от тяжелых травм, к тому же это обязательны требования ПДД.
По статистике за 2016 год на территории Коврова и района за сезон эксплуатации мото-вело транспортных средств произошло 27 ДТП, где два человека погибли и 30 получили телесные повреждения. Из них 13 ДТП с участием мотоциклистов, пять ДТП с участием водителей мопедов, девять аварий с участием велосипедистов.
Скорейшего выздоровления!
Во время взрыва в метро в Санкт-Петербурге пострадал 20-летний Дмитрий Станиславюк из Мурома. Дмитрий находится в блоке интенсивной терапии в Мариинской больнице. В медучреждении GK сообщили, что он получил травмы средней тяжести, его состояние — стабильное. По данным портала «Муром.РФ», y него сотрясение мозга и ожоги лица и рук. Cтудент 3 курса Петербургского государственного университета путей ехал на тренировку и находился именно в том вагоне, где произошёл взрыв.
Дмитрий был в метро вместе с друзьями, Артур Еникеев в этот момент находился рядом ним, а теперь они лежат в больнице буквально на соседних койках, сообщает progorod33.ru
— Мы стояли рядом. После взрыва Дима выбил окно, благодаря чему мы и смогли выбраться. Если бы не он, не знаю, чем бы все закончилось, — рассказал Артур корреспонденту издания.
Ковровчанин преследовал преступников до приезда полиции
Утром 5 апреля на неохраняемой стоянке, расположенной на улице Металлистов, двое неизвестных рукояткой пневматического пистолета разбили стекло автомобиля «Hyundai Solaris» и забрали оттуда сумку, видеорегистратор и навигатор.
Всё это заметил ковровчанин и побежал за воришками, позвонив при этом дежурную часть. Молодой человек преследовал подозреваемых до приезда патрульного наряда.
В сквере на улице Тимофея Павловского мужчин задержали сотрудники полиции. Во время досмотра у них были обнаружены похищенные из автомобиля вещи. Личности задержанных были установлены — ими оказались 61-летний и 31-летний безработные жители Коврова, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения. 36-летняя потерпевшая оценила причиненный материальный ущерб в 18 тысяч рублей.
Сейчас полицейскими доказана причастность задержанных к совершению десяти аналогичных преступлений. Подозреваемые в серии краж дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела.
Пострадал пассажир
В Коврове столкнулись «Ситроен» и «Рено». ДТП произошло 2 апреля около 20 часов 40 минут у дома 4 на улице Еловая.
Как сообщают в ГИБДД, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Ситроен-С4», при повороте налево, не уступил дорогу автомобилю «Рено Сандеро» под управлением водителя 1987 года рождения, который двигался во встречном направлении.
При ДТП пассажир «Рено» получила телесные повреждения.
Прокуроры VS Какао
Прокуратура нашла в ковровском детском саду № 54 просроченное какао. Как сообщает сайт ведомства, в феврале 2017 года по договору на поставку продуктов питания, заключенного между индивидуальным предпринимателем К., в детсад завезли какао-порошок с истекающим сроком годности: за десять дней до его окончания.
Исходя из расчета суточной нормы какао-порошка для детей указанная продукция в полном объеме не могла быть использована в пищевом цикле учреждения до истечения срока годности.
Кроме того, использование какао после истечения данного срока могло привести к угрозе здоровья малышей.
Эти нарушения были допущены по причине отсутствия в закупочной документации требований к остаточным срокам годности. Заместитель городского прокурора ИП и заведующей детского учреждения внёс представления, которые находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений взято на контроль.
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