Погиб мотоциклист. ЧП за неделю

Сбили мотоциклиста

В очередной раз мы призываем соблюдать скоростной режим, хорошо экипироваться и никогда не выполнять опасных трюков на дороге. Если вы приобрели мототехнику – купите мотошлем, он убережет вас от тяжелых травм, к тому же это обязательны требования ПДД.

Скорейшего выздоровления!

— Мы стояли рядом. После взрыва Дима выбил окно, благодаря чему мы и смогли выбраться. Если бы не он, не знаю, чем бы все закончилось, — рассказал Артур корреспонденту издания.

Ковровчанин преследовал преступников до приезда полиции

Пострадал пассажир

Прокуроры VS Какао

Исходя из расчета суточной нормы какао-порошка для детей указанная продукция в полном объеме не могла быть использована в пищевом цикле учреждения до истечения срока годности.



В Ковровском районе погиб мотоциклист. ДТП произошло 5 апреля в 19.45 на 3 км автодороги «Эсино-Алексеевское-Ильинское».Как сообщают в ГИБДД, водитель 1987 года рождения за рулём ВАЗ 21102, обгоняя двигающийся впереди автомобиль, столкнулся с мотоциклом ЛИФАН LF200GY-5 под управлением водителя 1982 года рождения, двигающемся во встречном направлении.В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в МУЗ ЦГБ, где от полученных травм скончался.Несмотря на то, что в данном ДТП погибший мотоциклист не виноват, Госавтоинспекция обращается к владельцам «железных коней»:По статистике за 2016 год на территории Коврова и района за сезон эксплуатации мото-вело транспортных средств произошло 27 ДТП, где два человека погибли и 30 получили телесные повреждения. Из них 13 ДТП с участием мотоциклистов, пять ДТП с участием водителей мопедов, девять аварий с участием велосипедистов.Во время взрыва в метро в Санкт-Петербурге пострадал 20-летний Дмитрий Станиславюк из Мурома. Дмитрий находится в блоке интенсивной терапии в Мариинской больнице. В медучреждении GK сообщили, что он получил травмы средней тяжести, его состояние — стабильное. По данным портала «Муром.РФ», y него сотрясение мозга и ожоги лица и рук. Cтудент 3 курса Петербургского государственного университета путей ехал на тренировку и находился именно в том вагоне, где произошёл взрыв.Дмитрий был в метро вместе с друзьями,в этот момент находился рядом ним, а теперь они лежат в больнице буквально на соседних койках, сообщает progorod33.ruУтром 5 апреля на неохраняемой стоянке, расположенной на улице Металлистов, двое неизвестных рукояткой пневматического пистолета разбили стекло автомобиля «Hyundai Solaris» и забрали оттуда сумку, видеорегистратор и навигатор.Всё это заметил ковровчанин и побежал за воришками, позвонив при этом дежурную часть. Молодой человек преследовал подозреваемых до приезда патрульного наряда.В сквере на улице Тимофея Павловского мужчин задержали сотрудники полиции. Во время досмотра у них были обнаружены похищенные из автомобиля вещи. Личности задержанных были установлены — ими оказались 61-летний и 31-летний безработные жители Коврова, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения. 36-летняя потерпевшая оценила причиненный материальный ущерб в 18 тысяч рублей.Сейчас полицейскими доказана причастность задержанных к совершению десяти аналогичных преступлений. Подозреваемые в серии краж дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела.В Коврове столкнулись «Ситроен» и «Рено». ДТП произошло 2 апреля около 20 часов 40 минут у дома 4 на улице Еловая.Как сообщают в ГИБДД, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Ситроен-С4», при повороте налево, не уступил дорогу автомобилю «Рено Сандеро» под управлением водителя 1987 года рождения, который двигался во встречном направлении.При ДТП пассажир «Рено» получила телесные повреждения.Прокуратура нашла в ковровском детском саду № 54 просроченное какао. Как сообщает сайт ведомства, в феврале 2017 года по договору на поставку продуктов питания, заключенного между индивидуальным предпринимателем К., в детсад завезли какао-порошок с истекающим сроком годности: за десять дней до его окончания.Кроме того, использование какао после истечения данного срока могло привести к угрозе здоровья малышей.Эти нарушения были допущены по причине отсутствия в закупочной документации требований к остаточным срокам годности. Заместитель городского прокурора ИП и заведующей детского учреждения внёс представления, которые находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений взято на контроль.