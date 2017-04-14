Происшествия
Ни дня без происшествия. ЧП за неделю
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В Коврове пропала пенсионерка, на улице Грибоедова сбили женщину-пешехода, кофеман умыкнул свой любимый напиток из магазина, а мстительный муж решил подставить жену и выдумал уличное нападение. Подробнее — в «ЧП за неделю».
В Коврове пропала пенсионерка. Как сообщают полицейские, 8 апреля около 16.00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась Надежда Петровна Фомичева 1944 года рождения.
Ее приметы: на вид 75-80 лет, среднего телосложения, волосы седые средней длины.
Была одета: серый плащ, серая вязаная шапка, трико.
Ранее из дома неоднократно уходила, страдает провалами в памяти.
Кому что-либо известно о ее местонахождении просьба позвонить в дежурную часть Ковровского отдела полиции: 02, 2-13-51.
В Коврове сбили пешехода. ДТП произошло 13 апреля около 19-50 у дома 7 по улице Грибоедова.
Как сообщают в ГИБДД, водитель 1970 года рождения за рулём ВАЗ 21112 сбил женщину-пешехода, переходившую дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход 1979 года рождения получила телесные повреждения. Диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рана бедра.
В конце марта в Ковровский отдел полиции обратился 28-летний мужчина с заявлением о совершении в отношении него противоправных действий. Он сообщил, что у одного из домов на улице Фурманова на него напали неизвестные: избили и угрожали убийством. Также, по словам заявителя, нападавшие объяснили, что сделали это по просьбе его жены.
Проехав с полицейскими по указанному адресу, ковровчанин не смог точно указать стражам порядка, где именно произошло нападение, путался в описании примет злоумышленников. Кроме того, на теле мужчины отсутствовали следы побоев.
Выяснилось, что преступление мнимый потерпевший выдумал. Мужчина сознался и пояснил оперативникам, что придумал криминальную историю, чтобы отомстить своей жене, так как она выгнала его из дома из-за чрезмерного увлечения алкогольными напитками.
В настоящее время в отношении 28-летнего жителя Коврова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос о совершении преступления).
Как сообщают полицейские, 3 апреля около 15.15 безработный ранее судимый ковровчанин 1988 года рождения умыкнул из магазина «Магнит» на проспекте Ленина два пакета кофе марки «Nescafe Classic» и одну банку кофе «Черная карта». Материальный ущерб — 1229,52 рубля. Возбуждено уголовное дело. Кофеман под подпиской невыезде.
10 апреля в торжественной обстановке, в присутствии личного состава межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» и представителей регионального УМВД, начальник Ковровского отдела полиции полковник полиции Владимир Пидсадний вручил благодарственное письмо и памятный подарок ковровчанину Глебу Герасименко, оказавшему содействие полицейским в поимке подозреваемых в серии имущественных преступлений.
Напомним, утром 5 апреля на неохраняемой стоянке, расположенной на улице Металлистов города Коврова, двое неизвестных рукояткой пневматического пистолета разбили стекло автомобиля «Hyundai Solaris», из салона которого похитили имущество 36-летней ковровчанки. Добычей злоумышленников стала сумка, в которой находились документы и кошелек, а также видеорегистратор и навигатор, общей стоимостью 18 тысяч рублей.
Очевидцем произошедшего стал Глеб Герасименко, который незамедлительно сообщил о случившемся в дежурную часть полиции, после чего самостоятельно преследовал подозреваемых до приезда патрульного наряда.
В сквере на улице Тимофея Павловского мужчины были задержаны сотрудниками полиции. В ходе досмотра у них были обнаружены похищенные из автомобиля вещи. Личности задержанных были установлены — ими оказались 61-летний и 31-летний безработные жители Коврова, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.
Полицейскими доказана причастность задержанных к совершению десяти аналогичных преступлений. Подозреваемые в серии краж дали признательные показания.
Поблагодарив Глеба Герасименко за оказанное содействие в поимке подозреваемых в серии краж, проявленную грамотность и решительность в создавшейся ситуации, крепко пожав руку, Владимир Пидсадний вручил ему благодарственное письмо и памятный подарок.
Сам Глеб, как выяснилось, не считает, что совершил что-то особенное. Мужчина уверен, что на его месте так поступил бы каждый.
Пропала пенсионерка
В Коврове пропала пенсионерка. Как сообщают полицейские, 8 апреля около 16.00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась Надежда Петровна Фомичева 1944 года рождения.
Ее приметы: на вид 75-80 лет, среднего телосложения, волосы седые средней длины.
Была одета: серый плащ, серая вязаная шапка, трико.
Ранее из дома неоднократно уходила, страдает провалами в памяти.
Кому что-либо известно о ее местонахождении просьба позвонить в дежурную часть Ковровского отдела полиции: 02, 2-13-51.
Не перешла
В Коврове сбили пешехода. ДТП произошло 13 апреля около 19-50 у дома 7 по улице Грибоедова.
Как сообщают в ГИБДД, водитель 1970 года рождения за рулём ВАЗ 21112 сбил женщину-пешехода, переходившую дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход 1979 года рождения получила телесные повреждения. Диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рана бедра.
Мстительный фантазёр?
В конце марта в Ковровский отдел полиции обратился 28-летний мужчина с заявлением о совершении в отношении него противоправных действий. Он сообщил, что у одного из домов на улице Фурманова на него напали неизвестные: избили и угрожали убийством. Также, по словам заявителя, нападавшие объяснили, что сделали это по просьбе его жены.
Проехав с полицейскими по указанному адресу, ковровчанин не смог точно указать стражам порядка, где именно произошло нападение, путался в описании примет злоумышленников. Кроме того, на теле мужчины отсутствовали следы побоев.
Выяснилось, что преступление мнимый потерпевший выдумал. Мужчина сознался и пояснил оперативникам, что придумал криминальную историю, чтобы отомстить своей жене, так как она выгнала его из дома из-за чрезмерного увлечения алкогольными напитками.
В настоящее время в отношении 28-летнего жителя Коврова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос о совершении преступления).
Кофеман под подпиской
Как сообщают полицейские, 3 апреля около 15.15 безработный ранее судимый ковровчанин 1988 года рождения умыкнул из магазина «Магнит» на проспекте Ленина два пакета кофе марки «Nescafe Classic» и одну банку кофе «Черная карта». Материальный ущерб — 1229,52 рубля. Возбуждено уголовное дело. Кофеман под подпиской невыезде.
Молодец!
10 апреля в торжественной обстановке, в присутствии личного состава межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» и представителей регионального УМВД, начальник Ковровского отдела полиции полковник полиции Владимир Пидсадний вручил благодарственное письмо и памятный подарок ковровчанину Глебу Герасименко, оказавшему содействие полицейским в поимке подозреваемых в серии имущественных преступлений.
Напомним, утром 5 апреля на неохраняемой стоянке, расположенной на улице Металлистов города Коврова, двое неизвестных рукояткой пневматического пистолета разбили стекло автомобиля «Hyundai Solaris», из салона которого похитили имущество 36-летней ковровчанки. Добычей злоумышленников стала сумка, в которой находились документы и кошелек, а также видеорегистратор и навигатор, общей стоимостью 18 тысяч рублей.
Очевидцем произошедшего стал Глеб Герасименко, который незамедлительно сообщил о случившемся в дежурную часть полиции, после чего самостоятельно преследовал подозреваемых до приезда патрульного наряда.
В сквере на улице Тимофея Павловского мужчины были задержаны сотрудниками полиции. В ходе досмотра у них были обнаружены похищенные из автомобиля вещи. Личности задержанных были установлены — ими оказались 61-летний и 31-летний безработные жители Коврова, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.
Полицейскими доказана причастность задержанных к совершению десяти аналогичных преступлений. Подозреваемые в серии краж дали признательные показания.
Поблагодарив Глеба Герасименко за оказанное содействие в поимке подозреваемых в серии краж, проявленную грамотность и решительность в создавшейся ситуации, крепко пожав руку, Владимир Пидсадний вручил ему благодарственное письмо и памятный подарок.
— Мы высоко ценим активную гражданскую позицию населения. Поступок Глеба Герасименко достоин уважения и должен стать примером неравнодушия для других, — подчеркнул начальник межмуниципального отдела МВД России «Ковровский».
Сам Глеб, как выяснилось, не считает, что совершил что-то особенное. Мужчина уверен, что на его месте так поступил бы каждый.
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