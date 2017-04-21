Происшествия
Во Владимирской области готовили теракт? ЧП за неделю
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Во Владимирской области идёт спецоперация ФСБ? Об этом и не только, сегодня в «ЧП за неделю».
В понедельник, 17 апреля, в Одинцовском районе Московской области ФСБ России задержала одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга — 27-летнего Аброра Азимова. Оказалось, что он жил во Владимирской области.
19 апреля в поселке Московский ТиНАО города Москвы задержали старшего брата организатора Акрама Азимова. Установлено, что он оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке теракта в метро, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.
В этот же день во Владимирской области при задержании ликвидировали двух террористов, они оказали активное вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ.
Как сообщил Life.ru, уроженцы Средней Азии, уничтоженные во Владимирской области, планировали расстрел толпы по парижскому сценарию на 9 Мая, а также подрывы во время майских праздников во Владимирской и в Московской областях.
По данным gazeta.ru, ещё четверым террористам удалось сбежать. В связи с этим во Владимирской области якобы продолжается специальная операция. Управление ФСБ по Владимирской области официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности.
Однако на сайте ФСБ всё-таки размещено объявление:
В связи с вышеизложенным, начинаешь по-другому смотреть на еженедельные сообщения полицейских о «гостеприимных» хозяевах «резиновых квартир». Так, на этой неделе, в рамках оперативно-профилактической операции «Мигрант», в Коврове установили факт нарушения миграционного законодательства.
Как сообщают в УМВД, с января по март текущего года 31-летний ковровчанин незаконно оформил от имени «принимающей стороны» в территориальном отделе по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранных граждан по месту своего жительства. Разумеется, он не имел намерений предоставлять свою квартиру для временного пребывания 28 уроженцам Республики Узбекистан и знал, что иностранные граждане проживать в ней не будут.
Подозреваемый дал признательные показания, объяснив свои противоправные действия нестабильным финансовым положением. Возбуждено уголовное дело.
В Коврове столкнулись ВАЗ-212 и Dacia Sandero. ДТП произошло около 18 часов 30 минут на регулируемом перекрестке ул. Еловая — ул.Ватутина.
Как сообщают в ГИБДД, водитель 1970 года рождения за рулём ВАЗ-2112 при движении по улице Еловой со стороны улицы Космонавтов в сторону улицы Машиностроителей, не выбрал безопасной дистанции до автомобиля Dacia Sandero под управлением водителя 1970 года рождения.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2112 получил телесные повреждения. Диагноз: сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, ссадина лба.
Неудачный дрифт?
В соцсетях обсуждают ДТП, случившееся вчера вечером на Октябрьской площади. Авария с участием трех машин парализовала движение троллейбусов. Как пишут очевидцы последствий столкновения, это Nissan Skyline, «Рено» и еще одна легковушка. Они предполагают, что «Ниссан» дрифтил по кругу».
Подробности происшествия в ГИБДД пока не сообщают.
Ищут террористов?
В понедельник, 17 апреля, в Одинцовском районе Московской области ФСБ России задержала одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга — 27-летнего Аброра Азимова. Оказалось, что он жил во Владимирской области.
19 апреля в поселке Московский ТиНАО города Москвы задержали старшего брата организатора Акрама Азимова. Установлено, что он оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке теракта в метро, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.
В этот же день во Владимирской области при задержании ликвидировали двух террористов, они оказали активное вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ.
Как сообщил Life.ru, уроженцы Средней Азии, уничтоженные во Владимирской области, планировали расстрел толпы по парижскому сценарию на 9 Мая, а также подрывы во время майских праздников во Владимирской и в Московской областях.
По данным gazeta.ru, ещё четверым террористам удалось сбежать. В связи с этим во Владимирской области якобы продолжается специальная операция. Управление ФСБ по Владимирской области официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности.
Однако на сайте ФСБ всё-таки размещено объявление:
Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах, просьба обращаться в ФСБ России по телефонам: +7 (495) 224-22-22, 8 (800) 224-22-22.
Принимающая сторона
В связи с вышеизложенным, начинаешь по-другому смотреть на еженедельные сообщения полицейских о «гостеприимных» хозяевах «резиновых квартир». Так, на этой неделе, в рамках оперативно-профилактической операции «Мигрант», в Коврове установили факт нарушения миграционного законодательства.
Как сообщают в УМВД, с января по март текущего года 31-летний ковровчанин незаконно оформил от имени «принимающей стороны» в территориальном отделе по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранных граждан по месту своего жительства. Разумеется, он не имел намерений предоставлять свою квартиру для временного пребывания 28 уроженцам Республики Узбекистан и знал, что иностранные граждане проживать в ней не будут.
Подозреваемый дал признательные показания, объяснив свои противоправные действия нестабильным финансовым положением. Возбуждено уголовное дело.
Догнал…
В Коврове столкнулись ВАЗ-212 и Dacia Sandero. ДТП произошло около 18 часов 30 минут на регулируемом перекрестке ул. Еловая — ул.Ватутина.
Как сообщают в ГИБДД, водитель 1970 года рождения за рулём ВАЗ-2112 при движении по улице Еловой со стороны улицы Космонавтов в сторону улицы Машиностроителей, не выбрал безопасной дистанции до автомобиля Dacia Sandero под управлением водителя 1970 года рождения.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2112 получил телесные повреждения. Диагноз: сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, ссадина лба.
Неудачный дрифт?
В соцсетях обсуждают ДТП, случившееся вчера вечером на Октябрьской площади. Авария с участием трех машин парализовала движение троллейбусов. Как пишут очевидцы последствий столкновения, это Nissan Skyline, «Рено» и еще одна легковушка. Они предполагают, что «Ниссан» дрифтил по кругу».
Подробности происшествия в ГИБДД пока не сообщают.
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