Напал на семилетнюю девочку. ЧП за неделю

Утонул малыш

Через короткий промежуток времени на берег речки пришел соседский восьмилетний мальчик, который обнаружил в воде ребенка, не подававшего признаки жизни. Мальчик позвал на помощь своего отца, мужчина достал тело малыша из воды и сообщил о произошедшем родителям пострадавшего.

При осмотре места происшествия, проведенного следователем СК России, зафиксирована обстановка, ширина водоема в месте обнаружения малыша составляет около двух метров, глубина от 0,5 до 0,75 метров, рядом находится самодельный мостик в виде двух сколоченных досок, перила отсутствуют, берег водоема обрывистый, порос кустарником и деревьями.

Вязниковский педофил

Когда девочка вернулась домой, мама заподозрила неладное, а после рассказа дочки обратилась за помощью в правоохранительные органы. Следователем СК России незамедлительно приняты меры к оказанию ребенку профессиональной психологической помощи. Известно, что неработающий молодой человек женат, через супругу имел поверхностное знакомство с семьей потерпевшей.

Пьяный «рыцарь»

Пропала девушка

Тратила на детей?

К ней обратилась ранее незнакомая женщина с просьбой продать квартиру, а на вырученные деньги купить более дешевое жилье и оплатить коммунальные услуги. Продав квартиру указанной женщины М. большую часть денег свыше 1,5 млн рублей присвоила, оставив потерпевшую без жилья.

Кроме того, в мае 2015 года М., также не имея намерений возвращать денежные средства, взяла в долг у своей подруги 335 тыс. рублей, также потратив их на личные цели.

Во Владимирской области утонул ребёнок. Как сообщают в СледКоме, 1 мая около 18 часов 30 минут маленький мальчик остался один без присмотра родителей у дома по улице Совхозная города Кольчугино, самостоятельно направился к речке Беленькая, протекающая примерно в 200 метрах от дома.По данным следствия, погибший мальчик воспитывался в многодетной семье граждан ближнего зарубежья, легально проживающей на территории России с 2011 года.Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.На днях возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Вязниковского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).Как сообщает СледКом, днем 30 апреля мама семилетней девочки разрешила молодому человеку пойти на прогулку с дочкой. Воспользовавшись этим обстоятельством, подозреваемый завел ребенка в полуразрушенный заброшенный дом, где совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.В настоящее время тщательно оценивается ситуация в семье, где воспитывается пострадавшая и еще двое малолетних детей. Следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.А в Гороховецком районе прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает сайт ведомства. Следствием установлено, что 25 декабря 2016 года ранее судимый мужчина, находясь в своей квартире в Гороховце распивал спиртные напитки со своим 30-летним знакомым.Узнав, что мужчина избил свою жену, обвиняемый решил заступиться за женщину. Во время пьяной ссоры он нанес потерпевшему три удара ножом в шею, от которых последний скончался на месте происшествия.Обвиняемый полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном. Рассматривать дело по существу предстоит Гороховецкому районному суду.Полиция разыскивает пропавшую без вести2000 года рождения. Девушка — уроженка Курской области, была зарегистрирована в деревне Толпухово Собинского района.8 марта несовершеннолетняя девушка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.на вид 16 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы окрашены в черный цвет, стрижка «каре» — выбрит левый висок, глаза серо-зеленые.часть верхнего зуба отколота.светлое платье в цветок, черные колготки, короткое пальто серого цвета на молнии, атласный шарф коричнево-зеленого цвета, на ногах – черные сапоги на платформе.Полиция будет благодарно каждому, кто сообщит какие-либо сведения о местонахождении разыскиваемой. Если вам что-либо известно, просьба сообщить по телефонам: 8 (49242) 2-16-93, 8-920-934-78-81 или по телефону «02».Вернёмся в Ковров. Ковровский городской суд вынес приговор 37- летней ковровчанке М., она признана виновной в в присвоении чужого имущества и в мошенничестве, в том числе совершенном в крупном размере.Суд установил, что в 2013 году М. опубликовала в СМИ объявления об оказании услуг при совершении сделок с квартирами, владельцы которых имеют большие долговые обязательства по коммунальным платежам.В 2014 году М. путем обмана уговорила другую женщину передать ей 250 тыс. рублей в качестве задатка на приобретение квартиры, при этом злоумышленница изначально не намеревалась оказывать услуги по совершению данной сделки, а полученные средства истратила на собственные нужды.Суд назначил М. 8 лет лишения свободы. Судом учтено наличие у нее на иждивении троих детей, и предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.