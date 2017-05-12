Роковые поездки. ЧП за неделю

«Нива» ушла под воду

Сбил и уехал

Сгорела машина

Сбил ребёнка

Пьяные водители

В Вязниковском районе третий день ищут женщину, утонувшую вместе с автомобилем, съехавшим в реку. Как сообщают в МЧС, 10-го мая в 07.50. в оперативную дежурную смену Центра в кризисных ситуациях поступила информация о том, что у населённого пункта Войново «Нива» съехала в Клязьму. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, бригада скорой медицинской помощи, подразделения аварийно-спасательной службы области.На сегодняшний день запланировано дальнейшее проведение водолазных работ, пешее патрулирование береговой линии и прилегающей территории, обследование реки плавсредствами и рыболовными «кошками». Поисковые работы будут осуществляться группировкой сил и средств в составе 37-ми человек, 8-ми единиц техники, 5-ти плавсредств.9 мая города Вязники в праздничный день навестили родных, а затем со знакомыми решили поехать на пикник в район деревни Войново. Компания из пяти человек распивала спиртные напитки, в том числе 57-летний местный житель, управлявший своим автомобилем «Нива».Вечером того же дня друзья решили проехать на пляж на берег Клязьмы, расположенный примерно в трех километрах от деревни Войново. Водитель решил продемонстрировать знакомым способности своего внедорожника, левой стороной машины начал двигаться по воде на расстоянии около одного метра от берега и в определенный момент почувствовал, что в ситуации не справляется сцепление, машину развернуло и стало заносить течением. Мужчина пытался выруливать, но «Нива» уже начала погружаться в воду.В салоне возникла паника, трое пассажиров практически сразу же выбрались на берег, выбраться из «Нивы» смог и водитель, который обнаружив отсутствие своей супруги, попытался самостоятельно отыскать ее в воде, но эти меры не принесли никакого результата.Мужчина дошел до деревни, приятель, узнав о случившемся, довез его до дома в Вязники. По сообщению приятеля на место нахождения внедорожника прибыли сотрудники Следственного комитета, полиции и МЧС.Трехдверный внедорожник извлекли из воды, до настоящего времени силами МЧС продолжаются мероприятия по поиску 55-летней супруги водителя «Нивы», которая официально числится без вести пропавшей.В Коврове, сбивший пешехода водитель за рулем легковушки, скрылся с места аварии. ДТП произошло 7 мая в 9 часов 12 минут у дома 31.Как сообщают в ГИБДД, неустановленный водитель за рулем «Шевроле Лачетти» при движении по проспекту Ленина, сбил пешехода (женщину 1978 года рождения), которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.После этого скрылся с места происшествия. При ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде перелома обеих костей правой голени и шок 2-й степени.В Коврове сгорела машина. Как сообщают в МЧС, в 13-59 10 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Березовая. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона.Время прибытия первого подразделения — 14-08. Пожар был ликвидирован в 14-17. Площадь пожара 6 кв. м. Имеется пострадавший. Мужчина с ожогами доставлен в больницу. К ликвидации последствий пожара привлекалось от МЧС России 7 человек и 2 единицы техники.Автобус сбил ребёнка. ДТП произошло 10 мая в 7-50 на улице Абельмана у дома 28. Как сообщают в ГИБДД, водитель 1967 года рождения, управляя автобусом ПАЗ_32054, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода мальчика 2004 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения.За начало мая в Коврове возбуждено четыре уголовных дела в отношении водителей, задержанных инспекторами ДПС за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.В первый день мая инспекторы ГИБДД на маршруте патрулирования в районе улицы Социалистической остановили автомобиль «ГАЗ-31105» под управлением 30-летнего ковровчанина. Во время проверки документов у полицейских появились подозрения, что водитель автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения. Результаты проведенного на месте экспресс-анализа подтвердили предположения сотрудников. Также выяснилось, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.А вечером 5 мая в Ковровском районе дорожные полицейские задержали жителя поселка Мелехово за рулём мопеда «Orion». Как и в предыдущем случае, водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Кроме того, во время проверки полицейские установили, что мужчина имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.Еще два аналогичных факта выявили инспекторы дорожно-патрульной службы вечером 8 мая Коврове. В состоянии алкогольного опьянения за рулем находились 46-летний владелец автомобиля «Mitsubishi Pajero» и 35-летний водитель трактора «МТЗ-82».