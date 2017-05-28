Происшествия
Убила новорожденного сына. ЧП за неделю
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Под Ковровом с признаками добровольного ухода из жизни нашли тело главного инженера КБ «Арматура», 20-летняя жительница областного центра убила новорожденного, на трассе М7 в сгоревшем грузовике обнаружили тела двух человек. Подробнее — в ЧП за неделю.
24 мая в деревне Кузнечиха нашли тело 42-летнего Андрея Арзуманова, одного из топ-менеджеров КБ «Арматура». По информации СледКома по Владимирской области, обнаружены признаки добровольного ухода из жизни в результате огнестрельного ранения.
Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города Владимира, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
По версии следствия, 16 января женщина, не встававшая на медицинский учет и не наблюдавшаяся специалистами, в своей квартире родила ребенка. Новорожденного мальчика она положила в таз и накрыла лицо малыша полотенцем. Смерть наступила в результате острого нарушения внешнего дыхания (асфиксии), согласно однозначным выводам экспертов мальчик родился доношенным, живым и при рождении дышал.
В СледКоме подчёркивают:
Примечательно, что отец погибшего новорожденного, ожидавший рождения ребенка, после случившегося прекратил всякое общение с обвиняемой. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
На 132 километре федеральной трассы М-7 «Волга» сгорел грузовик «Ивеко» с номерами Московской области. В машине обнаружили тела двух человек.
Как сообщают в МЧС, сообщение о возгорании авто в районе населенного пункта Липна Петушинского района в 3.15 25 мая, пожар был ликвидирован в 3.24. Огнеборцы обнаружили обугленные тела двух человек, предположительно мужчин.
Причины возгорания автомобиля, а также гибели людей выясняет следствие.
В ДТП пострадала 10-летняя девочка. Авария произошла 23 мая в 8.50 на пр-т Ленина у д.12.
Как сообщают в ГИБДД, водитель 1994 года рождения за рулем «Шевроле Клан» совершил наезд на автомобиль ВАЗ-21102 под управлением водителя 1958г/р, который двигался в попутном направлении впереди.
В автомобиле на заднем пассажирском сидении с права находилась несовершеннолетняя пассажирка 2007 г/р, которая была пристегнута взрослым ремнем безопасности, при этом специальное детское удерживающее устройство в автомобиле отсутствовало.
В результате ДТП несовершеннолетняя девочка получила телесные повреждения.
С признаками добровольного ухода из жизни
24 мая в деревне Кузнечиха нашли тело 42-летнего Андрея Арзуманова, одного из топ-менеджеров КБ «Арматура». По информации СледКома по Владимирской области, обнаружены признаки добровольного ухода из жизни в результате огнестрельного ранения.
Убила ребёнка
Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города Владимира, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
По версии следствия, 16 января женщина, не встававшая на медицинский учет и не наблюдавшаяся специалистами, в своей квартире родила ребенка. Новорожденного мальчика она положила в таз и накрыла лицо малыша полотенцем. Смерть наступила в результате острого нарушения внешнего дыхания (асфиксии), согласно однозначным выводам экспертов мальчик родился доношенным, живым и при рождении дышал.
В СледКоме подчёркивают:
Обвиняемая, имеющая достаточное материальное положение и статус банковского работника, так до конца и не осознала свою вину в содеянном, пыталась убедить следствие, что ребенок родился мертвым.
Примечательно, что отец погибшего новорожденного, ожидавший рождения ребенка, после случившегося прекратил всякое общение с обвиняемой. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Два трупа в сгоревшей машине
На 132 километре федеральной трассы М-7 «Волга» сгорел грузовик «Ивеко» с номерами Московской области. В машине обнаружили тела двух человек.
Как сообщают в МЧС, сообщение о возгорании авто в районе населенного пункта Липна Петушинского района в 3.15 25 мая, пожар был ликвидирован в 3.24. Огнеборцы обнаружили обугленные тела двух человек, предположительно мужчин.
Причины возгорания автомобиля, а также гибели людей выясняет следствие.
В ДТП пострадала 10-летняя девочка
В ДТП пострадала 10-летняя девочка. Авария произошла 23 мая в 8.50 на пр-т Ленина у д.12.
Как сообщают в ГИБДД, водитель 1994 года рождения за рулем «Шевроле Клан» совершил наезд на автомобиль ВАЗ-21102 под управлением водителя 1958г/р, который двигался в попутном направлении впереди.
В автомобиле на заднем пассажирском сидении с права находилась несовершеннолетняя пассажирка 2007 г/р, которая была пристегнута взрослым ремнем безопасности, при этом специальное детское удерживающее устройство в автомобиле отсутствовало.
В результате ДТП несовершеннолетняя девочка получила телесные повреждения.
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