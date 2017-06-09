Происшествия

НТВ где-то рядом. ЧП за неделю

Вероника Никитина
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Жительница посёлка Восход с отвёрткой напала на супруга, ковровчанин — с ножом на гостя, «похитители чипсов» сдались полицейским, а вот угонщиков катка до сих пор не нашли. В общем, будни ОМВД «Ковровский» скучными не назовёшь.

Напала на мужа


Фото из открытых источников

Жительница Ковровского района напала на мужа с отвёрткой. Как сообщают полицейские, это произошло вечером 2 июня в посёлке Восход Ковровского района на ул. Пролетарской в частном доме, где и живут супруги. 44-летняя женщина подошла сзади ударила отвёрткой в спину — в область грудной клетки слева.

Диагноз — проникающее колотое ранение грудной клетки с повреждением легкого, пневмоторакс слева, что согласно медицинским критериям определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

5 июня возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Нож для гостя





А днём 7 июня 37-летний ковровчанин, находясь у себя дома на улице Строителей, напал на своего 53-летнего ранее судимого гостя. Как сообщают стражи порядка: «в ходе конфликта нанёс удар ножом в область шеи».

Согласно заключению эксперта имеющиеся у потерпевшего, телесные повреждения квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью в виде колотой раны шеи.
Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения — подписка о невыезде.

Встреча на встречке


Фото предоставлено ГИБДД

7 июня. 9.55 час у дома 45 по улице Ватутина водитель 1964 г.р., управляя личным автомобилем Mitsubishi Space Wagon, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением водителя 1973 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Рено Логан получил телесные повреждения, сообщают в ГИБДД.

Кто обкатывал каток?


Угонщиков катка до сих пор не нашли. Как вновь сообщают полицейские, в период времени с 17.00 часов 31 мая по 8.00 часов 2 июня неустановленное лицо незаконно завладело катком ДУ-84, принадлежащего филиалу ГУП «ДСУ-3» Ковровское ДРСУ и припаркованного у д. 39 по ул.Белинского.

В последствии каток обнаружили в лесном массиве (Шириной горы) в районе улицы Долинная.



По факту угона возбуждено уголовное дело по статье за угон. Угонщики гоняли на катке в лесном массиве в районе Шириной горы. Очевидцев произошедшего просьба позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 02, 2-13-51.

Также с катка похитили два аккумулятора СТ-132 стоимостью 7500,01 рублей, причинив указанной организации материальный ущерб на общую сумму 15000,02 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Прославились…

Фото из открытых источников

Похитители чипсов сдались полицейским. Как сегодня сообщили в полиции, благодаря сообщению в СМИ, личности подростков установлены: сегодня «пришли сдаваться» в полицию.

Напомним, вечером 5 июня молодые люди (чьи лица зафиксировала камера видеонаблюдения) совершили кражу чипсов и энергетических напитков из гипермаркета «Наша Радуга». Прославились…

Будьте осторожны и оставайтесь с нами.

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