Происшествия
НТВ где-то рядом. ЧП за неделю
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Жительница посёлка Восход с отвёрткой напала на супруга, ковровчанин — с ножом на гостя, «похитители чипсов» сдались полицейским, а вот угонщиков катка до сих пор не нашли. В общем, будни ОМВД «Ковровский» скучными не назовёшь.
Жительница Ковровского района напала на мужа с отвёрткой. Как сообщают полицейские, это произошло вечером 2 июня в посёлке Восход Ковровского района на ул. Пролетарской в частном доме, где и живут супруги. 44-летняя женщина подошла сзади ударила отвёрткой в спину — в область грудной клетки слева.
Диагноз — проникающее колотое ранение грудной клетки с повреждением легкого, пневмоторакс слева, что согласно медицинским критериям определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
5 июня возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
А днём 7 июня 37-летний ковровчанин, находясь у себя дома на улице Строителей, напал на своего 53-летнего ранее судимого гостя. Как сообщают стражи порядка: «в ходе конфликта нанёс удар ножом в область шеи».
Согласно заключению эксперта имеющиеся у потерпевшего, телесные повреждения квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью в виде колотой раны шеи.
Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения — подписка о невыезде.
7 июня. 9.55 час у дома 45 по улице Ватутина водитель 1964 г.р., управляя личным автомобилем Mitsubishi Space Wagon, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением водителя 1973 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Рено Логан получил телесные повреждения, сообщают в ГИБДД.
Угонщиков катка до сих пор не нашли. Как вновь сообщают полицейские, в период времени с 17.00 часов 31 мая по 8.00 часов 2 июня неустановленное лицо незаконно завладело катком ДУ-84, принадлежащего филиалу ГУП «ДСУ-3» Ковровское ДРСУ и припаркованного у д. 39 по ул.Белинского.
В последствии каток обнаружили в лесном массиве (Шириной горы) в районе улицы Долинная.
По факту угона возбуждено уголовное дело по статье за угон. Угонщики гоняли на катке в лесном массиве в районе Шириной горы. Очевидцев произошедшего просьба позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 02, 2-13-51.
Также с катка похитили два аккумулятора СТ-132 стоимостью 7500,01 рублей, причинив указанной организации материальный ущерб на общую сумму 15000,02 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Прославились…
Похитители чипсов сдались полицейским. Как сегодня сообщили в полиции, благодаря сообщению в СМИ, личности подростков установлены: сегодня «пришли сдаваться» в полицию.
Напомним, вечером 5 июня молодые люди (чьи лица зафиксировала камера видеонаблюдения) совершили кражу чипсов и энергетических напитков из гипермаркета «Наша Радуга». Прославились…
Напала на мужа
Жительница Ковровского района напала на мужа с отвёрткой. Как сообщают полицейские, это произошло вечером 2 июня в посёлке Восход Ковровского района на ул. Пролетарской в частном доме, где и живут супруги. 44-летняя женщина подошла сзади ударила отвёрткой в спину — в область грудной клетки слева.
Диагноз — проникающее колотое ранение грудной клетки с повреждением легкого, пневмоторакс слева, что согласно медицинским критериям определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
5 июня возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Нож для гостя
А днём 7 июня 37-летний ковровчанин, находясь у себя дома на улице Строителей, напал на своего 53-летнего ранее судимого гостя. Как сообщают стражи порядка: «в ходе конфликта нанёс удар ножом в область шеи».
Согласно заключению эксперта имеющиеся у потерпевшего, телесные повреждения квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью в виде колотой раны шеи.
Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения — подписка о невыезде.
Встреча на встречке
7 июня. 9.55 час у дома 45 по улице Ватутина водитель 1964 г.р., управляя личным автомобилем Mitsubishi Space Wagon, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением водителя 1973 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Рено Логан получил телесные повреждения, сообщают в ГИБДД.
Кто обкатывал каток?
Угонщиков катка до сих пор не нашли. Как вновь сообщают полицейские, в период времени с 17.00 часов 31 мая по 8.00 часов 2 июня неустановленное лицо незаконно завладело катком ДУ-84, принадлежащего филиалу ГУП «ДСУ-3» Ковровское ДРСУ и припаркованного у д. 39 по ул.Белинского.
В последствии каток обнаружили в лесном массиве (Шириной горы) в районе улицы Долинная.
По факту угона возбуждено уголовное дело по статье за угон. Угонщики гоняли на катке в лесном массиве в районе Шириной горы. Очевидцев произошедшего просьба позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 02, 2-13-51.
Также с катка похитили два аккумулятора СТ-132 стоимостью 7500,01 рублей, причинив указанной организации материальный ущерб на общую сумму 15000,02 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Прославились…
Похитители чипсов сдались полицейским. Как сегодня сообщили в полиции, благодаря сообщению в СМИ, личности подростков установлены: сегодня «пришли сдаваться» в полицию.
Напомним, вечером 5 июня молодые люди (чьи лица зафиксировала камера видеонаблюдения) совершили кражу чипсов и энергетических напитков из гипермаркета «Наша Радуга». Прославились…
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