Утопленники в Клязьме. ЧП за неделю

Нашли тело

Утонул мужчина

«Ока» на встречке

Путём «закладок»

Объявлена война

— Ваш сын (родственник) попал в ДТП …, — именно так злоумышленники начинают общение с ковровчанами. Чтобы избежать уголовной ответственности мошенники предлагают на номера мобильных телефонов перевести денежные средства.



Спасатели нашли тело женщины, утонувшей в майские праздники. Напомним, 9 мая пятеро жителей города Вязники после пикника на автомобиле «Нива» поехали на пляж в районе деревни Войново. Пьяный 57-летний водитель решил продемонстрировать знакомым способности своего внедорожника: он двигался на автомобиле по воде на расстоянии около одного метра от берега. Машину развернуло, стало заносить течением и в итоге она погрузилась в воду.Трое пассажиров и водитель выбрались на берег. Его 55-летняя супруга этого сделать не могла. Поиски велись с 10 мая. 11 мая тело 57-летнего водителя «Нивы» нашли с огнестрельным ранением на территории приусадебного участка его дома в городе Вязники.27 мая в 9 часов 30 минут силами сотрудников МЧС на правом берегу реки Клязьма (вниз по течению) в районе деревни Перово Вязниковского района тело погибшей женщины удалось извлечь из воды. По предварительным данным следствия и эксперта причиной смерти пострадавшей является асфиксия при утоплении в воде.15 мая вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся ковровчанин Александр Евстафьев 1953 года рождения. Как сообщали в поисковом отряде «Лиза Аллерт», мужчина мог нуждаться в медицинской помощи.Как сегодня сообщили ковровские стражи порядка, 28 мая в полицию обратился житель деревни Юдиха и рассказал, что в пойме реки Клязьма нашли утопленника со схожими приметами. Родственники опознали без вести пропавшего.«Ока» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Рено Сандеро». ДТП произошло утром 28 мая возле посёлка Ручей Ковровского района. Водителя малолитражки доставали спасатели.Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломами. Также пострадал пассажир «Рено», он отделался ушибом и ссадинами, сообщили в ГИБДД.В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего ранее судимого безработного жителя города. Молодой человек подозревается в хранении наркотических средств в крупном размере.Как сообщают в УМВД, днём 30 мая сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Муромский» по полученной оперативной информации в районе Комсомольского переулка города Мурома был задержан 24-летний ковровчанин. Во время досмотра у молодого человека полицейские обнаружили и изъяли двенадцать перемотанных изолентой полимерных пакетиков, внутри которых находилось кристаллическое вещество белого цвета.Результаты проведенной экспертизы показали, что в изъятых пакетиках находилось в общей сложности 5,653 грамма синтетического наркотика, известного среди наркозависимых граждан как «соль».Установлено, что наркотик предназначался для сбыта на территории города Мурома методом тайников – закладок.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Полицейские объявили войну мошенникам. Как сообщают стражи порядка, в последнее время увеличилось количество сообщений в дежурную часть Ковровского отдела полиции по фактам неправомерных действий мошенников.За неделю от противоправных действий мошенников пострадало восемь человек. Ковровчане перечислили им около 400 тысяч рублей.Так, 26 около двух часов дня 72-летней ковровчанке на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мужчина поведал, что, что её внук задержан, так как он стал виновником дорожно-транспортного происшествия, по его вине погибли люди. Злоумышленник пообещал женщине за денежное вознаграждение освободить внука от уголовной ответственности.Потерпевшая перевела 56 тысяч рублей на указанную мошенниками банковскую карту. Перезвонив родственнику, женщина узнала, что «попалась на удочку» мошенникам, о чем сообщила в дежурную часть. В этот же день аналогичная мошенническая схема была использована в отношении 69-летней пенсионерке, которая, желая освободить родственника от уголовной ответственности, перевела 90 тысяч рублей.А утром 30 мая ковровчанин за «освобождение» сына на мобильные номера, указанные мошенниками 8-996-731-62-12 (Теле2 Самарская обл.) и 8-996-736-54-87 (Теле2 Самарская обл.) 30 000 рублей.