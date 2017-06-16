Происшествия
Страшное ДТП. ЧП за неделю
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Во Владимирской области активизировался эксгибиционист, в Коврове сгорел троллейбус, а в Ковровском районе случилось несколько серьезных ДТП. Подробнее — в ЧП за неделю.
10 июня в 9 часов 30 минут в Ковровском районе на 3 км автодороги Ковров-Сельцо-Мстера-Санниково водитель 1993 года рождения за рулём БМВ 520 не справился с управлением, допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части, в результате чего совершил опрокидывание.
В результате ДТП водитель автомобиля БМВ 520 скончался в автомобиле скорой помощи, его пассажир 1998 года рождения с множественными ушибами доставлен в МУЗ ЦГБ.
12 июня около 10 часов 10 минут в Ковровском районе на 34 км автодороге Сенинские Дворики – Ковров – Шуя водитель 1960 года рождения за рулём ВАЗ-2106 при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Тиида» под управлением водителя 1970 года рождения.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2106 с множественными травмами были доставлены в реанимационное отделение МУЗ ЦГБ, водитель «Ниссана» получил телесные повреждения в виде ушиба, пассажир (женщина на переднем сиденье) перелом ребра и ушибы, пассажир (женщина на заднем сиденье) — СГМ, ЧМТ, ушибы помещена в нейротравму.
В этот же день в 23 часа 30 мину в Ковровском районе на 245 км трассы М-7 «Волга» водитель 1966 года рождения грузового автомобиля ВОЛЬВО столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем СКАНИЯ с полуприцепом.
В результате ДТП водитель автомобиля ВОЛЬВО получил травмы, с диагнозом перелом ребер был госпитализирован.
В Коврове сгорел троллейбус. Это произошло в четверг утром на улице Шмидта. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 9-26. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Время прибытия первого подразделения 09-30. Пожар был ликвидирован в 09-45. Площадь пожара 10 кв. м.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Во Владимире эксгибиционист напугал 8-летнюю девочку. Как сообщает СледКом, вечером 9 июня на детской площадке, расположенной у дома 173 по улице Лакина областного центра, 52-летний подозреваемый совершил в отношении 8-летней девочки действия, характерные для эксгибиционистов.
Противоправное поведение мужчины заметили прохожие, благодаря которым подозреваемый удерживался до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Проведены необходимые процессуальные и следственные действия, по ходатайству следствия судом подозреваемый заключен под стражу.
Всех, кто находился находившихся 9 июня в период времени с 18 до 20 часов вблизи детской площадки, где пострадал ребенок (территория домов 173 и 177 по улице Лакина города Владимира), следователи просят откликнуться и позвонить по телефонам: 8(4922) 47-29-16 или 47-29-24
Погиб водитель
10 июня в 9 часов 30 минут в Ковровском районе на 3 км автодороги Ковров-Сельцо-Мстера-Санниково водитель 1993 года рождения за рулём БМВ 520 не справился с управлением, допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части, в результате чего совершил опрокидывание.
В результате ДТП водитель автомобиля БМВ 520 скончался в автомобиле скорой помощи, его пассажир 1998 года рождения с множественными ушибами доставлен в МУЗ ЦГБ.
Не уступил
12 июня около 10 часов 10 минут в Ковровском районе на 34 км автодороге Сенинские Дворики – Ковров – Шуя водитель 1960 года рождения за рулём ВАЗ-2106 при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Тиида» под управлением водителя 1970 года рождения.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2106 с множественными травмами были доставлены в реанимационное отделение МУЗ ЦГБ, водитель «Ниссана» получил телесные повреждения в виде ушиба, пассажир (женщина на переднем сиденье) перелом ребра и ушибы, пассажир (женщина на заднем сиденье) — СГМ, ЧМТ, ушибы помещена в нейротравму.
Столкнулись большегрузы
В этот же день в 23 часа 30 мину в Ковровском районе на 245 км трассы М-7 «Волга» водитель 1966 года рождения грузового автомобиля ВОЛЬВО столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем СКАНИЯ с полуприцепом.
В результате ДТП водитель автомобиля ВОЛЬВО получил травмы, с диагнозом перелом ребер был госпитализирован.
Горел троллейбус
В Коврове сгорел троллейбус. Это произошло в четверг утром на улице Шмидта. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 9-26. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Время прибытия первого подразделения 09-30. Пожар был ликвидирован в 09-45. Площадь пожара 10 кв. м.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Активизировался эксгибиционист
Во Владимире эксгибиционист напугал 8-летнюю девочку. Как сообщает СледКом, вечером 9 июня на детской площадке, расположенной у дома 173 по улице Лакина областного центра, 52-летний подозреваемый совершил в отношении 8-летней девочки действия, характерные для эксгибиционистов.
Противоправное поведение мужчины заметили прохожие, благодаря которым подозреваемый удерживался до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Проведены необходимые процессуальные и следственные действия, по ходатайству следствия судом подозреваемый заключен под стражу.
Всех, кто находился находившихся 9 июня в период времени с 18 до 20 часов вблизи детской площадки, где пострадал ребенок (территория домов 173 и 177 по улице Лакина города Владимира), следователи просят откликнуться и позвонить по телефонам: 8(4922) 47-29-16 или 47-29-24
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