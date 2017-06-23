Происшествия
Террорист и горящее авто. ЧП за неделю
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ФСБ ликвидировала изготавливавшего бомбы иностранца, ковровский предприниматель взломал почту конкурента и шантажировал его, на улице Белинского в ДТП пострадала маленькая девочка, а на улице Лопатина сгорела машина. Подробнее — в ЧП за неделю.
В Коврове в результате перестрелки с сотрудниками спецслужбы застрелен террорист. Это произошло в понедельник 19 июня.
Как сообщили в УФСБ по Владимирской области, уроженец и одного из центрально-азиатских государств занимался изготовлением самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Оперативно-розыскные мероприятия проходили по месту фактического проживания подозреваемого. Он начал стрелять из пистолета Макарова, в результате ответного огня получил ранения, несовместимые с жизнью.
УФСБ не разглашает информацию о месте задержания, однако в соцсетях бдительные ковровчане сообщают:
В Коврове на улице Лопатина сгорела машина. Пожар случился сегодня ночью. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 2-50. Как сообщают в МЧС, на место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона.
Время прибытия первого подразделения — 2-55. Пожар ликвидировали в 03-15. Площадь пожара 5 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае необходимости обращайтесь на телефон доверия 8(4922) 39-99-99, также по телефону спасения «01» или «101».
В ДТП пострадал ребёнок. Авария случилась 20 июня в 17 часов 5 минут на улице Белинского. Как сообщили в ГИБДД, водитель за рулём «Рено Логан» при повороте налево столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2111 под управлением водителя 1984 года рождения, который перевозил несовершеннолетнего ребенка — на заднем сиденье в детском кресле.
В результате ДТП девочка 2012 года рождения получила телесные повреждения.
В отношении ковровского предпринимателя возбуждено уголовное дело о нарушении тайны переписки и иных сообщений. Как сообщает СледКом, в конце 2016 года подозреваемый взломал почту крупной компании-конкурента и «неоднократно осуществлял неправомерный доступ к ящикам».
В итоге подозреваемый на протяжении двух месяцев незаконно получал информацию о коммерческой деятельности и иные сведения, составляющие тайну переписки. Затем он принялся шантажировать конкурента: анонимно сообщил, что за небольшие деньги готов передать новые пароли, а в противном случае продолжит использовать электронные ящики.
В Коврове на проспекте Ленина почти одновременно случилось два ДТП. Сначала неподалёку от площади 200-летия столкнулись четыре машины. Образовался затор и на другой стороне дороги произошла авария с участием двух автомобилей. Подробнее — Площадь 200-летия как эпицентр. Опасный «час пик».
Тем временем Госавтоинспеция разыскивает очевидцев трёх аварий произошедших в начале лета. Так, 7 июня в 13-42 на регулируемом перекрестке ул. Строителей – ул. Ватутина при неустановленных обстоятельствах столкнулись «Мерседес» и «Рено Логан».
8 июня около 21-05 в микрорайоне «Заря» на улице Железнодорожная у дома 8 при неустановленных обстоятельствах произошло ДТП участием автомобилей «Шевроле» и «Додж».
9 июня в 8-00 у дома 134 по улице Дегтярева при неустановленных обстоятельствах дорогу не поделили троллейбус (№68) и а/м «Шевроле».
ГИБДД простит откликнуться очевидцев и свидетелей данных ДТП. Телефон: 3-08-33.
Изготавливал бомбы
В Коврове в результате перестрелки с сотрудниками спецслужбы застрелен террорист. Это произошло в понедельник 19 июня.
Как сообщили в УФСБ по Владимирской области, уроженец и одного из центрально-азиатских государств занимался изготовлением самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Оперативно-розыскные мероприятия проходили по месту фактического проживания подозреваемого. Он начал стрелять из пистолета Макарова, в результате ответного огня получил ранения, несовместимые с жизнью.
УФСБ не разглашает информацию о месте задержания, однако в соцсетях бдительные ковровчане сообщают:
Да не часто такое увидишь. На шестерке это было.
Авто в огне
В Коврове на улице Лопатина сгорела машина. Пожар случился сегодня ночью. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 2-50. Как сообщают в МЧС, на место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона.
Время прибытия первого подразделения — 2-55. Пожар ликвидировали в 03-15. Площадь пожара 5 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае необходимости обращайтесь на телефон доверия 8(4922) 39-99-99, также по телефону спасения «01» или «101».
Пострадал ребёнок
В ДТП пострадал ребёнок. Авария случилась 20 июня в 17 часов 5 минут на улице Белинского. Как сообщили в ГИБДД, водитель за рулём «Рено Логан» при повороте налево столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2111 под управлением водителя 1984 года рождения, который перевозил несовершеннолетнего ребенка — на заднем сиденье в детском кресле.
В результате ДТП девочка 2012 года рождения получила телесные повреждения.
Хакер
В отношении ковровского предпринимателя возбуждено уголовное дело о нарушении тайны переписки и иных сообщений. Как сообщает СледКом, в конце 2016 года подозреваемый взломал почту крупной компании-конкурента и «неоднократно осуществлял неправомерный доступ к ящикам».
Зная, что фирма, оказывающая сертифицированные технические услуги, имеет авторитет на производственном рынке, длительный устойчивый опыт работы, местный предприниматель, якобы согласился на предложение неустановленного лица о получении способа «взлома» ящиков электронной почты конкурента.
В итоге подозреваемый на протяжении двух месяцев незаконно получал информацию о коммерческой деятельности и иные сведения, составляющие тайну переписки. Затем он принялся шантажировать конкурента: анонимно сообщил, что за небольшие деньги готов передать новые пароли, а в противном случае продолжит использовать электронные ящики.
Сплошные аварии
В Коврове на проспекте Ленина почти одновременно случилось два ДТП. Сначала неподалёку от площади 200-летия столкнулись четыре машины. Образовался затор и на другой стороне дороги произошла авария с участием двух автомобилей. Подробнее — Площадь 200-летия как эпицентр. Опасный «час пик».
Тем временем Госавтоинспеция разыскивает очевидцев трёх аварий произошедших в начале лета. Так, 7 июня в 13-42 на регулируемом перекрестке ул. Строителей – ул. Ватутина при неустановленных обстоятельствах столкнулись «Мерседес» и «Рено Логан».
8 июня около 21-05 в микрорайоне «Заря» на улице Железнодорожная у дома 8 при неустановленных обстоятельствах произошло ДТП участием автомобилей «Шевроле» и «Додж».
9 июня в 8-00 у дома 134 по улице Дегтярева при неустановленных обстоятельствах дорогу не поделили троллейбус (№68) и а/м «Шевроле».
ГИБДД простит откликнуться очевидцев и свидетелей данных ДТП. Телефон: 3-08-33.
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