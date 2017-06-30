Происшествия
Труп на берегу реки. ЧП за неделю
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Под Ковровом нашли труп, в Коврове храбрый инспектор ДПС задержал вооружённого преступника, его владимирские коллеги спасли двух человек из огня, а в исправительной колонии №3 случился прецедент, смахивающий на сюжет криминального фильма. Подробнее — в ЧП за неделю.
Во Владимире суд вынес приговор мужчине, который «заказал» убийство своего отца. Как сообщает сайт прокуратуры Владимирской области, в августе-сентябре 2015 года Ш., отбывающий наказание в исправительной колонии №3 Владимирской области, решил убить своего отца. Он хотел завладеть его долей в общей квартире. Чтобы продать.
Ш. обратился к другому осужденному — П. и попросил, за денежное вознаграждение, найти исполнителя убийства. Но П. сообщил о намерениях Ш. в оперативный отдел исправительного учреждения.
Как говорится в сообщении ведомства, «с целью проверки данной информации сотрудниками данного отдела проведены оперативно-розыскные мероприятия, в которых согласился принять участие П. В рамках указанных мероприятий П. организовал встречу Ш. с «представителем исполнителя убийства», которым согласно легенде являлся сотрудник исправительного учреждения. В комнате встреч с адвокатом, расположенной на территории режимного учреждения, Ш. предпринял попытку за денежное вознаграждение в размере 75 тыс. рублей склонить «представителя киллера» к содействию в совершении преступления.
Непосредственному исполнителю убийства им было обещано 150 тыс. рублей, вырученных от продажи квартиры. Оставшуюся часть денежных средств Ш. намеревался потратить по своему усмотрению. В качестве гарантии передачи денежного вознаграждения Ш. подписал доверенность на распоряжение квартирой, а также написал расписку в получении у «представителя киллера» 150 тыс. рублей.
Продолжая оперативные мероприятия, сотрудник исправительного учреждения, представлявшийся «представителем исполнителя убийства», в декабре 2015 года сообщил Ш. о смерти отца».
Разумеется, отец не пострадал. Действия Ш. квалифицированы как подстрекательство и пособничество к убийству. Государственное обвинение по делу поддерживал прокурор области Игорь Пантюшин.
Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, суд назначил Ш. наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.
В Коврове инспектор ДПС Кирилл Краснощёков во внеслужебное время задержал подозреваемого в нападении на мужчину. Действия развернулись на улице Комсомольская.
Полицейский увидел, как неизвестный мужчина с окровавленным ножом в руках находился рядом с молодым человеком, истекавшим кровью. Не растерявшись, сотрудник полиции, рискуя жизнью, задержал злоумышленника и удерживал его до прибытия следственно-оперативной группы на месте происшествия. Задержанного доставили в отдел полиции.
Проверка установила, что незадолго до инцидента на улице к ковровчанке, гуляющей с ребёнком, подошёл бывший муж. Пьяный 33-летний мужчина начал приставать к женщине. Испугавшись, она добежала до ближайшего магазина. Оттуда женщина смогла позвонить законному супругу, который быстро прибежал на помощь со своим другом. Экс-супруг достал нож и нанес удар в область живота 26-летнему приятелю нового мужа женщины.
Пострадавший с диагнозом «проникающее ранение брюшной полости» доставлен в реанимационное отделение Ковровской медсанчасти. Во время задержания полицейские изъяли у злоумышленника нож и травматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Руководство УМВД России по Владимирской области представит младшего лейтенанта полиции Кирилла Краснощёкова к поощрению.
А во Владимире отличились инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Артур Амиров и капитан полиции Андрей Ликитин. Они спасли людей при пожаре. Как сообщают в УМВД, находясь на маршруте патрулирования на улице Тракторная областного центра, инспекторы ДПС заметили густой дым, идущий из окна одного из многоэтажных домов.
Подъехав ближе, они обнаружили возгорание на пятом этаже общежития. Полицейские передали информацию в дежурную часть ГИБДД и, оперативно оценив ситуацию, не дожидаясь прибытия экстренных служб, проследовали в задымленное здание.
Полицейские организовали незамедлительную эвакуацию жителей. В одной из комнат жилого блока, где находился очаг возгорания, инспекторы обнаружили мужчину и женщину, которые не могли самостоятельно покинуть сильно задымленное помещение. Полицейские вывели их на улицу, где им была оказана помощь.
Пострадавшие сообщили, что в другой комнате блока находится их сосед. Полицейские вернулись обратно и в одной из запертых комнат обнаружили лежащего на полу мужчину. Инспекторы на руках вынесли его на улицу, но прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть от отравления угарным газом.
Другие жильцы дома, эвакуированные с этажа, от госпитализации отказались. Прибывшие на место происшествия экстренные службы ликвидировали возгорание.
Под Ковровом нашли труп. Как сообщают полицейские, 27 июня в 4 часа 35 минут в дежурную часть поступило сообщение о том, что на берегу реки Клязьма в районе д. Юдиха обнаружили труп ковровчанина 1957 года рождения. Он работал егерем Алешинского охотохозяйства.
Предварительная причина смерти — поражение электрическим током. Травма получена в результате незаконной ловли рыбы с использованием электрогенератора, поясняют стражи порядка.
Напомним, 14 июня в Коврове пропал доктор из военного госпиталя посёлка Мулино Нижегородской области Александр Ендальцев. На днях стало известно, что мужчина нашёлся.
Как в сериале
Во Владимире суд вынес приговор мужчине, который «заказал» убийство своего отца. Как сообщает сайт прокуратуры Владимирской области, в августе-сентябре 2015 года Ш., отбывающий наказание в исправительной колонии №3 Владимирской области, решил убить своего отца. Он хотел завладеть его долей в общей квартире. Чтобы продать.
Ш. обратился к другому осужденному — П. и попросил, за денежное вознаграждение, найти исполнителя убийства. Но П. сообщил о намерениях Ш. в оперативный отдел исправительного учреждения.
Как говорится в сообщении ведомства, «с целью проверки данной информации сотрудниками данного отдела проведены оперативно-розыскные мероприятия, в которых согласился принять участие П. В рамках указанных мероприятий П. организовал встречу Ш. с «представителем исполнителя убийства», которым согласно легенде являлся сотрудник исправительного учреждения. В комнате встреч с адвокатом, расположенной на территории режимного учреждения, Ш. предпринял попытку за денежное вознаграждение в размере 75 тыс. рублей склонить «представителя киллера» к содействию в совершении преступления.
Непосредственному исполнителю убийства им было обещано 150 тыс. рублей, вырученных от продажи квартиры. Оставшуюся часть денежных средств Ш. намеревался потратить по своему усмотрению. В качестве гарантии передачи денежного вознаграждения Ш. подписал доверенность на распоряжение квартирой, а также написал расписку в получении у «представителя киллера» 150 тыс. рублей.
Продолжая оперативные мероприятия, сотрудник исправительного учреждения, представлявшийся «представителем исполнителя убийства», в декабре 2015 года сообщил Ш. о смерти отца».
Разумеется, отец не пострадал. Действия Ш. квалифицированы как подстрекательство и пособничество к убийству. Государственное обвинение по делу поддерживал прокурор области Игорь Пантюшин.
Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, суд назначил Ш. наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.
Храбрые инспекторы
В Коврове инспектор ДПС Кирилл Краснощёков во внеслужебное время задержал подозреваемого в нападении на мужчину. Действия развернулись на улице Комсомольская.
Полицейский увидел, как неизвестный мужчина с окровавленным ножом в руках находился рядом с молодым человеком, истекавшим кровью. Не растерявшись, сотрудник полиции, рискуя жизнью, задержал злоумышленника и удерживал его до прибытия следственно-оперативной группы на месте происшествия. Задержанного доставили в отдел полиции.
Проверка установила, что незадолго до инцидента на улице к ковровчанке, гуляющей с ребёнком, подошёл бывший муж. Пьяный 33-летний мужчина начал приставать к женщине. Испугавшись, она добежала до ближайшего магазина. Оттуда женщина смогла позвонить законному супругу, который быстро прибежал на помощь со своим другом. Экс-супруг достал нож и нанес удар в область живота 26-летнему приятелю нового мужа женщины.
Пострадавший с диагнозом «проникающее ранение брюшной полости» доставлен в реанимационное отделение Ковровской медсанчасти. Во время задержания полицейские изъяли у злоумышленника нож и травматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Руководство УМВД России по Владимирской области представит младшего лейтенанта полиции Кирилла Краснощёкова к поощрению.
А во Владимире отличились инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Артур Амиров и капитан полиции Андрей Ликитин. Они спасли людей при пожаре. Как сообщают в УМВД, находясь на маршруте патрулирования на улице Тракторная областного центра, инспекторы ДПС заметили густой дым, идущий из окна одного из многоэтажных домов.
Подъехав ближе, они обнаружили возгорание на пятом этаже общежития. Полицейские передали информацию в дежурную часть ГИБДД и, оперативно оценив ситуацию, не дожидаясь прибытия экстренных служб, проследовали в задымленное здание.
Полицейские организовали незамедлительную эвакуацию жителей. В одной из комнат жилого блока, где находился очаг возгорания, инспекторы обнаружили мужчину и женщину, которые не могли самостоятельно покинуть сильно задымленное помещение. Полицейские вывели их на улицу, где им была оказана помощь.
Пострадавшие сообщили, что в другой комнате блока находится их сосед. Полицейские вернулись обратно и в одной из запертых комнат обнаружили лежащего на полу мужчину. Инспекторы на руках вынесли его на улицу, но прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть от отравления угарным газом.
Другие жильцы дома, эвакуированные с этажа, от госпитализации отказались. Прибывшие на место происшествия экстренные службы ликвидировали возгорание.
Труп на берегу реки
Под Ковровом нашли труп. Как сообщают полицейские, 27 июня в 4 часа 35 минут в дежурную часть поступило сообщение о том, что на берегу реки Клязьма в районе д. Юдиха обнаружили труп ковровчанина 1957 года рождения. Он работал егерем Алешинского охотохозяйства.
Предварительная причина смерти — поражение электрическим током. Травма получена в результате незаконной ловли рыбы с использованием электрогенератора, поясняют стражи порядка.
А теперь — хорошие новости!
Напомним, 14 июня в Коврове пропал доктор из военного госпиталя посёлка Мулино Нижегородской области Александр Ендальцев. На днях стало известно, что мужчина нашёлся.
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