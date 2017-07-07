Избил и изнасиловал девочку. ЧП за неделю

Смертельное ДТП на М7

Зарезал собутыльника

Избил и изнасиловал девочку

Пожар в заброшенном клубе

Сбил ребёнка и уехал

Под Ковровом погибла женщина-пешеход. ДТП произошло 3 июля около четырех часов утра на 263 км трассы М-7 «Волга».Как сообщают в ГИБДД, водитель 1981 за рулём грузового автомобиля «Скания», двигаясь со стороны города Вязники в сторону Владимира сбил пешехода — женщину 1973 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте.В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, от которых скончалась до приезда бригады скорой помощи.Ковровчанин пришёл в гости к приятелю и зарезал его. Трагедия случилась утром 3 июля в многоквартирном доме на улице Еловая.Как сообщают полицейские, в ходе совместного распития спиртного 31-летний подозреваемый нанёс множественные ножевые ранения мужчине 1984 года рождения. Он скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.Во Владимире суд вынес приговор 21-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).Как сообщает СледКом, 3 января этого года молодой человек в состоянии наркотического опьянения позвонил 16-летней знакомой и пригласил ее в гости. В квартире парень избил девочку, в том числе нанес удар стеклянной пепельницей в область головы, а затем совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.Молодой человек объяснил свое агрессивное поведение воздействием наркотиков. Потерпевшая, имеющая особенности психики, немедленно обратилась в правоохранительные органы.Приговором Фрунзенского районного суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующего ограничения свободы сроком на один год.В Коврове в здании, где раньше располагался ночной клуб «Стартер», случился пожар. Как сообщают в МЧС, сообщение о происшествии поступило 6 июля в 15-03. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Время прибытия первого подразделения 15-05. Пожар был ликвидирован в 15-50. Площадь пожара 10 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.Подробнее —6 июля около 15.00 часов на перекрестке ул.Космонавтов-З. Космодемьянской водитель автомобиля (предположительно, внедорожник красного или бордового цвета) сбил 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть по переходному переходу и скрылся с места ДТП.Мальчик с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в больницу.