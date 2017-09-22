Происшествия
Трагедия за трагедией. ЧП за неделю
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Трагедия на М7
В Камешковском районе погибла ковровчанка. ДТП произошло 19 сентября около 6 часов утра на 225 км трассы М7. Как сообщили в ГИБДД, 40-летняя женщина за рулём «Ниссан Альмера» столкнулась с отбойным ограждением, после чего машина загорелась.
Водитель погибла на месте происшествия, пассажиры получили телесные повреждения: 61-летняя женщина госпитализирована в ЦГБ г. Коврова с диагнозом «ожог нижних конечностей». 50-летнему мужчине с диагнозом «ожоги рук и ног» назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Зарезала мужа
Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Ковровского района. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Следствием установлено, что в апреле тэтого года в ходе совместного распития спиртных напитков в частном доме в одном из поселков Ковровского района между обвиняемой и ее супругом возник конфликт. В ходе словесной ссоры мужчина стал нецензурно оскорблять жену, в результате чего женщина взяла со стола кухонный нож и нанесла супругу один удар в область грудной клетки. По заключению медиков, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.
В ходе следствия 34-летняя ковровчанка свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Погиб мальчик
В Муроме проводится доследственная проверка по факту гибели 7-летнего мальчика. Как сообщает СледКом, мальчик воспитывался мамой, проживали они в городе Муроме в благополучной трудолюбивой большой семье близких родственников женщины. Мама ребенка работает по сменам, в ее отсутствие родные добросовестно заботились о малыше.
16 сентября, уходя на смену, мама оставила сына под присмотром своей младшей сестры. В субботний день семья собралась на дачу в родительский дом в село Загряжское, 22-летняя девушка взяла с собой племянника. В течение дня на участке проводились хозяйственные работы, мальчик постоянно находился в поле зрения взрослых, бегал по участку, играл, в том числе около песка, завезенного для строительства.
Около 18 часов 10 минут родные стали собираться домой, хватились маленького племянника и обнаружили его в песчаной насыпи.
Следователь СК России при осмотре места происшествия установил, что пострадавший ребенок, играя около песка, лопаткой и руками сделал подкоп, залезал в него, в результате насыпь песка высотой 1 метр 10 см обрушилась и завалила ребенка. По предварительным данным эксперта, смерть пострадавшего наступила в результате асфиксии, закрытии дыхательных путей песком. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на детальное установление обстоятельств произошедшего, по результатам проверки в кратчайшие сроки будет принято процессуальное решение.
Наркотики в особо крупном размере
В начале сентября на территории областного центра сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков были задержаны трое ковровчан. Молодые люди, двое 1991 года рождения и один 1995, подозреваются в сбыте наркотических средств в особо крупном размере.
Во время личного досмотра у подозреваемых полицейские изъяли мобильные телефоны, в которых обнаружили списки из нескольких десятков адресов, расположенных во Владимире и Коврове.
По полученным данным сотрудниками УНК нашли тайник на территории областного центра. В нём находились полиэтиленовые свертки с веществами разного цвета и приспособления для расфасовки. Проведенной впоследствии экспертизой установлено, что содержимым свертков являются синтетические наркотические средства N-метилофедрон массой 221,638 г. и TMCP 2201 массой 355,735 г.
Также во время осмотра участка местности, расположенного рядом с одной из остановок общественного транспорта на дороге Иваново-Шуя, оперативники обнаружили оорганизованные задержанными тайники с неизвестными веществами, которые также изъяли и направили на экспертизу. Заключением подтверждено, что в тайнике находились синтетические наркотические средства N-метилофедрон массой 495,636 г. и TMCP 2201 массой 498,442 г.
Кроме того, сотрудниками УНК в городе Коврове проведен осмотр еще 70 адресов. Обнаруженные и изъятые из них закладки с неизвестными веществами направлены на исследование. В настоящее время установлено, что изъятые из незаконного оборота наркотические средства предназначались для реализации потребителям на территории региона через популярный интернет-мессенджер. Фигуранты арестованы. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Заключенный покусал надзирателя
Заключенный Владимирского централа ударил и укусил младшего инспектора ФКУ Т-2, когда тот выводил его из камеры. Как сообщают во Фрунзенском районном суде города Владимира, это произошло утром 16 июля, когда инспектор попытался вывести его из камеры. Заключенный входить не захотел и ударил надзирателя в кисть руки фрагментом гвоздя, затем — ногой в колено, а затем — с силой укусил в предплечье. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.
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