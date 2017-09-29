Происшествия
Выжить в холодном лесу. ЧП за неделю
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Выживший
Заблудившийся грибник Валерий Криворучко из Дзержинска Нижегородской области провел во владимирских лесах две недели. 74-летнего пенсионера искали спасатели, добровольцы и родственники. Мужчина найден живым.
По словам грибника, во Владимирскую область он прибыл на электричке из Нижнего Новгорода, но перепутал станции и вышел в другом месте. Пенсионер пил из ручья, ел дикие яблоки и орехи. Температура ночью опускалась до нуля, он ночевал, нарвав лапника. Когда Валерий совсем отчаялся и думал, что из леса больше не выйдет, его случайно заметил другой грибник, который и вынес его на руках к людям — обессиленный пенсионер уже не мог ходить.
Тем не менее, медики из гороховецкой ЦРБ, обследовавшие состояние здоровья пенсионера, были очень удивлены: ни обезвоживания, ни воспаления легких. Валерий Криворучко считает, что ему помогло выжить послевоенное детство, которое он проводил в лесу и часто питался только дарами природы.
Детей поселили в машине
Ещё одна история «из леса». Более шокирующая. Ковровчане — муж, жена и двое маленьких детей — жили в машине в лесу.
Семейство прожило в таких условиях более двух недель. Их заметили жители Ковровского района и обратились в полицию. Выяснилось, у семьи всё-таки есть жильё в Коврове. Но ревнивый супруг почему-то решил, что если жить подальше от других мужчин, жена ему точно не изменит.
Сейчас родители вернулись домой и привлечены к административной ответственности, а дети (мальчик и девочка трёх и пяти лет) живут в социально-реабилитационном центре. Вопрос о том, вернут ли их родителям, пока не решён.
С мамой не повезло
В Коврове на улице Блинова молодую мамочку застукали за весьма нехарактерным для молодых родителей занятием. 19-летняя ковровчанка нюхала лак (что является проявлением токсикомании).
На действие обратили внимание прохожие и позвонили в полицию. Стражи порядка отреагировали немедленно. Шестимесячного забрали, его мать заплатит штраф, также ей грозит лишение прав.
Приговор риэлторам-убийцам
Жителям города Мурома Наталье Шмелевой, Сергею Шмелеву и Михаилу Большакову вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о так называемых «черных риелторах». Как сообщает СледКом, в 2009 году супруги Шмелевы приняли решение «зарабатывать» преступным путем — незаконным завладением средств от продажи чужого жилья. В апреле 2010 года к исполнению замыслов они привлекли Долгову и ее сына Большакова. Статус лидера соучастники признали за Шмелевой, отличающейся организаторскими способностями.
Следователи поясняют, что соучастников в первую очередь объединяла общая корыстная цель, а также наркозависимость.
Шмелева, представляясь опытным риелтором, подыскивала людей с невысоким социальным статусом, одиноких людей, а также алкозависимых.
С жертвами устанавливались доверительные отношения, квартиры продавались через знакомых преступникам юристов. Соучастники убеждали владельцев жилья в чистоте правоотношений, подыскивали им временные места проживания, уверяя, что это и есть заветное менее дорогое жилье, которое в ближайшее время станет их собственностью.
На самом деле они завладевали деньгами обманутых и оставляли их «на улице», а в случае возникновения претензий от потерпевших, запугивая, сообщали, что в городе Муроме они являются «авторитетами», в том числе в криминальной среде. В случае, если жертва обмана осознавала происходящее, Шмелева планировала убийство.
С 2009 по 2013 годы соучастниками совершено 7 тяжких и особо тяжких преступлений в отношении 7 жителей города Мурома. От преступной деятельности вышеуказанные лица получил доход около 3 миллионов рублей.
Приговор Владимирского областного суда Наталье Шмелевой назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Сергею Шмелеву – 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев, Михаилу Большакову – 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Уголовное дело в отношении пособника преступлений Аллы Долговой судом выделено в отдельное производство.
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