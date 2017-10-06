Происшествия
Труп за садами и трагедия на переезде. ЧП за неделю
0 551
Трагедия на переезде
Во Владимирской области на железнодорожном переезде неподалёку от станции Покров пассажирский поезд протаранил рейсовый автобус. По последним данным, трагедия унесла жизни 19 человек.
Страшное ДТП случилось сегодня ночью, столкнулись автобус с казахскими номерами и поезд сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Как сообщает «Зебра ТВ», автобус заглох на путях и проснувшиеся люди пытались вытолкать транспорт с железнодорожных путей. В момент аварии многие люди спали, некоторые и так и не успели выбраться из автобуса, когда в него врезался пассажирский поезд.
На сайте администрации города Покрова сообщается, что в автобусе, со слов водителя, находились 57 граждан Узбекистана и 2 гражданина Казахстана – водители. Пятеро пострадавших находятся в Петушинской ЦРБ. Пресс-служба Белого дома сообщает, что на место аварии выехала губернатор Владимирской области Светлана Орлова и вице-губернаторы, ситуация находится на личном контроле главы 33-го региона.
Мать задушила сына
Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщины, убившей своего новорожденного сына. Как сообщает СледКом, обвиняемая в убийстве — замужняя многодетная мать. В декабре 2016 года, уже имея 3-х детей, женщина снова забеременела, но эту новость родным не сообщила и не встала на медицинский учет. Она рассказала следователям, что изначально планировала родить малыша и оставить его в больнице, отказавшись от родительских прав.
Однако вечером 16 июля этого года когда супруг и дети спали, женщина самостоятельно родила мальчика, задушила его и захоронила в карьере. удушила новорожденного. Как поясняют в СледКоме, ребенок был «доношенный и жизнеспособный».
Обвиняемая объяснила убийство тем, что находилась в трудном психологическом состоянии и страхе, а беременность скрывала из-за проблем в семье, вызванным сложным материальным положением, нервозными нестабильными отношениями с мужем на фоне бытовой неустроенности.
Следствием проведен комплекс судебных экспертиз, результаты которых положены в основу доказательственной базы преступного поведения обвиняемой. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу
Сергея Челышева поймали
Убийца 13-летней девочки изнасиловал и избил пенсионерку. Напомним, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области уже сообщало о расследовании уголовного дела в отношении 52-летнего Сергея Челышева, уличенного в совершении тяжкого преступления на территории Суздальского района.
После совершения преступления 8 сентября Челышев скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Усилиями сотрудников Следственного комитета и уголовного розыска УМВД он был задержан в городе Гороховце, где прятался у знакомых. По ходатайству следователя СК России судом Челышев заключен под стражу, ему уже предъявлено обвинение в совершении изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера в отношении престарелой женщины.
По данным следствия, в мае 2017 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где по приговору Владимирского областного суда, постановленного на основании вердикта присяжных заседателей, отбывал длительное наказание за убийство малолетнего ребенка. Находясь на свободе, не работал, по его словам, якобы мечтал купить автомобиль и иметь доход от извоза.
8 сентября 2017 года, появившись в доме родственницы в алкогольном опьянении, он стал требовать деньги на автомобиль, сильно ударил престарелую женщину по голове, а затем совершил в отношении потерпевшей преступления сексуального характера.
Совратил школьниц
Во Владимирской области вынесен приговор гражданину ближнего зарубежья 27-летнему Бехрузу Носирову. Он склонил к интимным отношениям 3х школьниц. Как сообщает СледКом, Носиров прибыл на территорию России в 2013 году, в поисках заработка на нелегальном положении в 2016 году приехал в Кольчугино, где познакомился с 12-летней девочкой, а во время общения предложил приводить с собой подруг.
Рассчитывая на простое знакомство, две 13-летние и 12-летняя школьницы стали встречаться с мужчиной, который поначалу проявлял к ним лояльное отношение, дарил мягкие игрушки, угощал шоколадом. В сентябре 2016 года потерпевшие по приглашению мужчины посещали его съемную квартиру, где, используя психологическую незрелость малолетних, Носиров склонил их к интимным отношениям.
Согласно заключению специалистов, мужчина имеет склонность к гетеросексуальному расстройству. По постановлению следователя СК России специалисты в области психологии оценили состояние потерпевших. По мнению экспертов, Носиров манипулировал индивидуальными особенностями психологического развития пострадавших девочек.
На следствии и в суде мужчина не признал вину в совершенном преступлении, ссылаясь на то, что девочки оговаривают его и хотят доставить ему неприятности.
Приговором Кольчугинского городского суда Носирову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима по ч. 4 ст. 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста).
Нашли труп
25 сентября около 19.10 возле ж/д полотна, расположенного за домом № 29 по ул. Волго-Донская (по направлению в коллективные сады), обнаружили труп мужчины. Об этом сегодня сообщили ковровские полицейские.
До настоящего времени личность данного мужчины не установлена. На вид 55-65 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, какие-либо наколки (татуировки) на теле отсутствуют, волосы тёмные, длина волос больше среднего, преобладает седина, имеет усы и бороду, где также преобладает седина, зубы практически отсутствуют.
На трупе была куртка форменная ПШ, армейская, старого образца, светло-зелённого цвета, укороченная, на резинке; чёрные классические брюки; чёрный кожаный ремень; рубашка с длинным рукавом, в вертикальную полоску светло-серого и тёмно-серого цвета; шорты светло-коричневого цвета с рисунком в виде множественных квадратиков; летние полуботинки светло-рыжего цвета, с дырочками, с фиксатором-липучкой.
При мужчине находилось 2 связки ключей от квартиры: каждая с электронным ключом от домофона.
При наличии какой-либо информации, включая предположения, просим позвонить по телефонам: (49232) 2-11-68, 21351, 02, 89209299828, 89209299399.
0 комментариев