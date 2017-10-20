Происшествия
Жуткие аварии и девочка-беглянка. ЧП за неделю
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Трагедия во Владимире
Во Владимире водитель такси врезался в грузовик. ДТП произошло вчера, 19 октября, в 21.05 на перекрестке улиц Гастелло и Куйбышева областного центра. Как сообщают в УМВД по Владимирской области, водитель легкового автомобиля такси «Chevrolet Cruze», 39-летний житель областного центра, столкнулся с остановившимся для поворота налево грузовым «Volvo» под управлением 57-летнего жителя Гусь-Хрустального района.
В результате ДТП водитель автомобиля «Chevrolet Cruze» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, пассажиры — 22-летняя девушка и ее полуторогодовалая дочка с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение города Владимира.
Сейчас сотрудники полиции уточняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По данному факту назначено проведение проверки.
Побег из дома
18 октября в Коврове пропала 12-летняя Мария Бубнова. Она ушла из школы после окончания занятий, но домой не вернулась. Подростка нашли днем 19 октября в одном из микрорайонов города. Девочка жива.
Как сообщают стражи порядка, ученицу шестого класса заметили ковровчане: утром 19 октября она покупала продукты в «Пятерочке» на улице Гастелло.
Полицейские проверили весь микрорайон («шестерка») и обнаружили беглянку на улице. Оказалось, что она ночевала у знакомых.
Погиб пешеход
Под Ковровом погиб пешеход. ДТП произошло 17 октября в 19-35 в Ковровском районе на 1 км а/д Глебово-Осипово-Крестниково. Как сообщают в ГИБДД, водитель 1971 года рождения, управляя а/м «Форд Фокус», сбил на пешехода — мужчину 1959 года рождения, который передвигался по проезжей части дороги при наличии обочины. В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм.
Поймали водителя-беглеца
Ковровские инспекторы ГИБДД помогли коллегам из Нижегородской области задержать водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП. Как сообщают стражи порядка, рано утром 18 октября инспекторы дорожно-патрульной службы, находясь на стационарном посту ДПС в деревне Сенинские Дворики Ковровского района, получили информацию о том, что около трех часов ночи в городе Нижний Новгород произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Iveco» совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места дорожного происшествия. Пешеход от полученных травм скончался.
Через некоторое время автомобиль, государственные регистрационные знаки которого совпали с указанными в ориентировке, был замечен и остановлен. За рулем находился 28-летний мужчина. Передний бампер транспортного средства и регистрационный знак имели характерные повреждения после ДТП, кроме этого на бампере имелись следы бурого цвета. Водитель и автомобиль были переданы сотрудниками полиции для дальнейшей проверки прибывшим коллегам из Нижегородской области.
Сбил и уехал
Другого водителя, скрывшегося с места ДТП в Коврове, пока ищут. В ГИБДД сообщают, что 16 октября в 6 часов 40 минует на перекрестке ул. Комсомольская — ул. Строителей неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при выполнении поворота налево, совершил наезд на пешехода — мужчину 1971 года рождения, который переходил дорогу на зеленый сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП пешеход получил диагноз: ЧМТ, СГМ, ушибленная рана волосистой части головы, ушиб грудной клетки.
ГИБДД простит очевидцев и свидетелей данного ДТП обратиться в отдел для установления дополнительной информации по адресу: ул. Машиностроителей д.4, тел. 3-08-33.
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