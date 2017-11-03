Происшествия
Резня бензопилой и отец-педофил. ЧП за неделю
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Изнасиловал дочь
42-летний ковровчанин изнасиловал собственную дочь. Он напал на 13-летнюю девочку 23 января этого года.
На следствии обвиняемый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью.
Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, ковровский городской суд суд назначил наказание в виде 13 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года.
Резня бензопилой
Пьяный житель Кольчугино напал на свою жену с бензопилой. Это произошло в августе, на днях уголовное дело поступило в кольчугинский городской суд.
Обстоятельства такие: супруги выпивали и поругались. Мужчина завел бензопилу и нанес ею один удар в область левого бока своей супруге. Женщина выжила. Диагноз: рваная рана левой половины грудной клетки с пересечением ребер, повреждено легкое.
Разбушевавшемуся кольчугинцу предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Заманивал мальчиков
Во Владимире 49-летний мужчина заманивал мальчиков к себе домой и насиловал. Жертв педофил находил в соцсетях, представлялся интересным человеком с разносторонними увлечениями и приглашал в гости.
Дети поддавались на уловки. Сначала педофил просил своих жертв помочь ему в пошиве сумок, чем якобы зарабатывал на жизнь.
Потерпевшими признаны шесть мальчиков в возрасте 12-13 лет. Мужчину ждет суд, сейчас он находится под стражей.
Купил пиво и… в тюрьму
В Вязниках в отношении 18-летнего студента, покупавшего пиво для своей 17-летней подруги, возбуждено уголовное дело. Так как вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя карается законом, молодому человеку грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.
Плохая идея для стартапа
Жительница Вязников «родила» двух несуществующих детей и получила за них более миллиона рублей. Обмануть государство женщине удалось с помощью поддельных документов. Мошенницу уже приговорили к трем годам тюрьмы, но защита подала апелляцию и рассчитывает на условный срок. Кстати, у 39-летней женщины есть трое настоящих детей.
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