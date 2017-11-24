Происшествия
Нелегал утащил девушку в лес. ЧП за неделю
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Зарезал любовника матери
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Собинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что несколько лет назад молодой человек с матерью переселился из Москвы в дом в Собинском районе. К матери подозреваемого захаживал 40-летний мужчина, в гости он пришел и 20 ноября. После совместного распития небольшого количества алкоголя парень ушел из дома, а когда вернулся, застал интимную сцену, в состоянии раздражения набросился на знакомого матери и нанес потерпевшему более 20 ножевых ранений, в том числе в область сердца.
Женщина вызвала «скорую медицинскую помощь», потерпевшего доставили в местную клинику, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 22 ноября 2017 года мужчина скончался от полученных ранений.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ищут очевидцев
20 ноября в 17-30 на регулируемом перекрестке улиц Ватутина и Чкалова неизвестный водитель при повороте налево сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал транспортного светофора.
Пешеход 1947 года рождения получила телесные повреждения. Водитель скрылся с места ДТП. ГИБДД ищет очевидцев. Тел.: 3-08-33.
Утащил в лес и изнасиловал
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего гражданина ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).
Следствием установлено, что в ночное время 7 ноября 26-летняя жительница Петушинского района возвращалась домой от подруги. На пустынной улице ей встретился мужчина, который под угрозой физического насилия, оттащил потерпевшую в лесной массив, ударил и совершил сексуальное насилие.
Женщина – мама двоих малолетних детей, в состоянии шока добралась до дома, сообщила родным о случившемся и обратилась за помощью в правоохранительные органы.
Следователи и криминалисты СК России, сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Петушинскому району по описанию, предоставленному потерпевшей, провели розыскные мероприятия. 21 ноября подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, мужчина около трех лет нелегально пребывал на территории России, зарабатывал на стройках, в том числе в Подмосковье, на родине проживает его семья и трое малолетних детей. На допросе подозреваемый пояснил, что преступление совершил под влиянием алкогольного опьянения.
Забил до смерти
В одном из кафе в Гусь-Хрустальном пьяный посетитель без причин несколько раз ударил 26-летнего молодого человека по затылку. Парень упал и ударился головой об асфальт.
Друзья отвезли молодого человека в больницу, где врачи в течение недели боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Злоумышленника поймали.
Установлено, что подозреваемый и потерпевший не были знакомы. Причиной агрессии стал алкоголь. Как поясняют следователи, погибший активно занимался спортом, не злоупотреблял спиртным, поддерживал маму, в том числе материально, а около двух месяцев назад создал свою семью.
Обманули дедушку
Две мошенницы обманули 84-летнего пенсионера. Под видом работников ЖКХ, они проникли в его квартиру на улице Димитрова. Доверчивый дедушка лишился 100 тысяч рублей, однако не растерялся и незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Мошенниц нашли, возбуждено уголовное дело.
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