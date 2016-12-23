Бывший военный убил брата. ЧП за неделю

Бывший военный убил собственного брата

Учитывая обстоятельства, а также тот факт, что мужчина является участником боевых действий, лечился по поводу полученного ранения, по постановлению следователя ему проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. По результатам экспертизы специалисты признали С. вменяемым, имеющим особенности личности и характера, в принудительных мерах медицинского характера он не нуждается.

Отобрал книги у старушки

Организовал притон

21-летняя девушка сядет за торговлю наркотиками

В ходе следствия обвиняемая дала признательные показания. Камешковский районный суд признал 21-летнюю ковровчанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Это детям не игрушки

Чтобы обезопасить людей от негативных последствий использования некачественной пиротехники, инспекторы отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» совместно с волонтерами общественного объединения «Молодая Гвардия» и представителями комитета по молодежной политике городской администрации проверили места реализации пиротехнических изделий, расположенных на территории города Коврова.

В Коврове вынесли приговор 65-летнему Владимиру С. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Как сообщает СледКом, 16 ноября 2015 года у С. и его сводного брата умерла престарелая мать. После похорон Соколов стал убеждать родственника, которому по завещанию досталась квартира матери, прекратить злоупотреблять спиртным, пообещав заботиться о нем, приносить продукты, трудоустроить.22 ноября 2015 года С. в очередной раз посетил сводного брата, в том числе, чтобы пригласить его на поминальный обед памяти мамы. В квартире он застал пьяного брата — в условиях полной антисанитарии. На замечания родственник ответил агрессивно, используя грубую нецензурную брань, и стал выгонять С. Реакция последовала практически мгновенно, пенсионер выломал деревянную ножку от кровати и с силой нанес потерпевшему более 30 ударов в различные части тела, а затем подтащил брата к открытому окну кухни, поместил на подоконник и вытолкнул его из окна.При падении с высоты около 15 метров (5 этаж жилого дома) 45-летний потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью.В ходе следствия и в суде С. раскаялся и сожалел о содеянном, утверждая, что действовал в состоянии нервного срыва, от сложившейся ситуации у него сильно болела голова.Приговором Ковровского городского суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.В Коврове ограбили пенсионерку. Это произошло 22 декабря около восьми часов вечера на улице Лопатина у дома 13/1. Ковровчанка 1942 года рождения лишилась сумки с кошельком, деньгами, банковской картой, связкой ключей, а также книгами: «История православной церкви» и «Бог». Сумма ущерба — 4900 рублей. Преступника ищут.В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении безработного ранее судимого мужчины 1979 года рождения, употребляющего наркотики. В период времени с июня по сентябрь 2016 он организовал у себя в квартире на улице Комсомольская наркопритон.С места преступления изъяты: три металлические миски с наслоением вещества, полимерная бутылка с жидкостью темного цвета, шприц с жидкостью светлого цвета, стеклянная бутылка с надписью «уксусная кислота», полимерный флакон с надписью «тропикамид», шприцы и прочие специфические предметы.15 декабря Камешковский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летней жительницы города Коврова. Девушка признана виновной в сбыте наркотических средств в значительном размере.Как сообщают в УМВД по региону, в конце апреля этого года во время проведения оперативных мероприятий, направленных на пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сотрудниками уголовного розыска Камешковского ОМВД на территории города Камешково с поличным была задержана 21-летняя жительница Коврова. Девушка реализовала партию сильнодействующего синтетического наркотика массой 490 грамм, что подтвердили результаты проведенного впоследствии исследования.С приближением новогодних праздников на прилавках магазинов все чаще можно увидеть большой ассортимент пиротехнической продукции, красочные упаковки которой привлекают внимание покупателей. Однако не всегда реализуемая продукция отвечает требованиям безопасности.Недобросовестные продавцы зачастую сбывают некачественные фейерверки ради своей прибыли, не задумываясь о возможных печальных последствиях.Также, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» продажа пиротехнической продукции лицам, не достигшим 16-ти лет, запрещена, но на практике основными покупателями пиротехнической продукции являются именно подростки, сообщают в ковровской полиции.В время рейда было проверено семь торговых точек, реализующих такую продукцию. В двух павильонах «Феерверки» активистами молодежной организации был зафиксирован факт продажи пиротехники 15-летним школьникам.На продавцов сотрудники полиции составили административные протоколы по ст. 14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). В настоящее время материалы направлены на рассмотрение и принятие решения в Роспотребнадзор города Коврова.