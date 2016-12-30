Дети не доехали до школы. ЧП за неделю

Дети не доехали до школы



Зарезала возлюбленного

После этого К. взяла в руки нож, находившийся в помещении кухни, и нанесла им удар в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.

Авария со «скорой»

Интернат присваивал пенсию инвалида

За время отсутствия гражданина на счет учреждения без законных на то оснований поступили денежные средства в общей сумме более 100 тысяч рублей.



По фактам выявленных нарушений городским прокурором директору департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области внесено представление, которое рассмотрено. К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены директор учреждения, социальный работник, инспектор по кадрам и экономист.

Сгорел дом

В Ковровском районе в ДТП попал школьный автобус. ДТП произошло 26 декабря около 10 часов утра на 1 км а/д Павловские Дворики – Эсино – Кр. Маяк – Андреева – Тюрмировка.Как сообщают в ГИБДД, водитель 1960 года рождения за рулём УАЗ — 315195, обгоняя попутный автобус ПАЗ — 32053-70 под управлением водителя 1962 года рождения, который вёз детей в школу, не справился с управлением и столкнулся автобусом. Транспортные средства оказались в кювете, УАЗик опрокинулся.На момент ДТП в автобусе находились десять детей. В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира автобуса получили телесные повреждения, пострадал и пассажир автомобиля УАЗ.В декабря Ковровский городской суд вынес приговор ковровчанке, убившей собственного сожителя. Женщина проведет 7 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.23 июня 2016 года между К. и её пьяным сожителем А., у подъезда дома на улице Муромская произошел очередной словесный конфликт, — сообщают в горсуде. – Продолжая ругаться, К. и А. отправились домой, а точнее — на общую кухню коммунальной квартиры. А. толкнул женщину и дал пощечину.В судебном заседании подсудимая К. вину в совершении преступления признала полностью, с обвинением согласилась.В Коврове в ДТП пострадали пассажиры «скорой помощи». Это произошло 23 декабря в 11 40 минут на перекрестке ул. Кирова – ул. Комсомольская.Как сообщают в ГИБДД, водитель 1987 за рулём автомобиля ГАЗель (скорая помощь)с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами при движении на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем «Тойота Камри» под управлением водителя 1955 года рождения.В результате ДТП двое пассажиров автомобиля ГАЗель получили телесные повреждения.Городская прокуратура провела проверку в Ковровском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов и выявила грубые нарушения законодательства.Установлено, что в течение длительного времени (более четырех лет) учреждение незаконно получало 75% пенсии в счет платы за стационарное обслуживание инвалида, не проживающего в учреждении и, соответственно, не получающего предусмотренного законом набора социальных услуг.При этом сотрудники интерната регулярно подписывали от его имени заявления о выплате пенсии, которые направлялись в управление Пенсионным фондом РФ в городе Коврове.Деньги возвращены учреждением в Пенсионный фонд РФ для зачисления на счет инвалида.В Коврове на улице Свердлова сгорел дом. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 02-36 27 декабря.Как сообщают в ГУ МЧС по региону, На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Время прибытия первого подразделения 02-42. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован в 02-53. Общая площадь пожара составила 48 кв.м.Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 18 человек и 5 единиц техники.Кстати, на территории Владимирской области запланировано проведение свыше шестиста мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества. Ожидается, что в новогодних елках, фестивалях, конкурсах, концертах примут участие более 160 тысяч жителей и гостей области.В период проведения новогодних мероприятий обеспечивать общественный порядок и безопасность будут более 2000 сотрудников органов внутренних дел, более 150 сотрудников Росгвардии, более 450 сотрудников частных охранных организаций, более 450 представителей добровольных народных дружин и казачества.В УМВД России по Владимирской области круглосуточно работает горячая линия. По телефону 8 (4922) 37-46-03 можно сообщить о правонарушениях в период подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий.