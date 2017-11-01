Происшествия
Дерево на каникулах. У школы 21 могла случиться трагедия?
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Дерево упало около 8.00 часов утра. К нам в редакцию обратился обеспокоенный житель этого района. К моменту нашего приезда дерево уже убрали с дороги и распилили.
По словам местных жителей, дерево не было наклонено и не подавало признаков того, что оно может упасть. Однако ствол с треском пробил забор.
На данный момент в школе каникулы, никто не пострадал. Но обычно именно в это время здесь ходят дети. Да и в целом, это улица в утренние часы весьма оживленная.
Возле тротуара, ведущему к школе, растет множество подобных деревьев. Какое из них может упасть следующим, спрогнозировать трудно. Будем надеяться, что этот «счастливый случай» заставит необходимые службы насторожиться и проработать этот вопрос.
Будьте осторожны!
Фотограф Игорь Селезнев
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