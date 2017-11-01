Происшествия

Дерево на каникулах. У школы 21 могла случиться трагедия?

Анна Постникова
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Сегодня утром прямо напротив остановки у школы №21 дерево упало на тротуар. Оно сломало забор и оказалось на проезжей части.



Дерево упало около 8.00 часов утра. К нам в редакцию обратился обеспокоенный житель этого района. К моменту нашего приезда дерево уже убрали с дороги и распилили.

По словам местных жителей, дерево не было наклонено и не подавало признаков того, что оно может упасть. Однако ствол с треском пробил забор.

На данный момент в школе каникулы, никто не пострадал. Но обычно именно в это время здесь ходят дети. Да и в целом, это улица в утренние часы весьма оживленная.



Возле тротуара, ведущему к школе, растет множество подобных деревьев. Какое из них может упасть следующим, спрогнозировать трудно. Будем надеяться, что этот «счастливый случай» заставит необходимые службы насторожиться и проработать этот вопрос.



Будьте осторожны!


Фотограф Игорь Селезнев

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