Происшествия

Движение парализовано? Авария на Грибоедова

Вероника Никитина
0 824
Буквально час назад к нам в редакцию стали поступать звонки. Якобы на улице Грибоедова произошло страшное ДТП, парализовавшее движение троллейбусов.



Мы немедленно отправились на место происшествия.

К моменту нашего приезда «рогатые» уже поехали. Но, как говорят очевидцы, некоторое время общественному транспорту всё-таки пришлось постоять.

По факту: дорогу не поделили две легковушки.

Как сообщили сотрудники ГИБДД, оформляющие аварию, пострадал один человек. Его увезли на «скорой».



Фото Игоря Селезнёва

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.