Движение парализовано? Авария на Грибоедова

Мы немедленно отправились на место происшествия.К моменту нашего приезда «рогатые» уже поехали. Но, как говорят очевидцы, некоторое время общественному транспорту всё-таки пришлось постоять.По факту: дорогу не поделили две легковушки.Как сообщили сотрудники ГИБДД, оформляющие аварию, пострадал один человек. Его увезли на «скорой».