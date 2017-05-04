Происшествия
Движение парализовано? Авария на Грибоедова
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Буквально час назад к нам в редакцию стали поступать звонки. Якобы на улице Грибоедова произошло страшное ДТП, парализовавшее движение троллейбусов.
Мы немедленно отправились на место происшествия.
К моменту нашего приезда «рогатые» уже поехали. Но, как говорят очевидцы, некоторое время общественному транспорту всё-таки пришлось постоять.
По факту: дорогу не поделили две легковушки.
Как сообщили сотрудники ГИБДД, оформляющие аварию, пострадал один человек. Его увезли на «скорой».
Фото Игоря Селезнёва
Мы немедленно отправились на место происшествия.
К моменту нашего приезда «рогатые» уже поехали. Но, как говорят очевидцы, некоторое время общественному транспорту всё-таки пришлось постоять.
По факту: дорогу не поделили две легковушки.
Как сообщили сотрудники ГИБДД, оформляющие аварию, пострадал один человек. Его увезли на «скорой».
Фото Игоря Селезнёва
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