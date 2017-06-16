Горящий троллейбус. Эксклюзивное видео

Как будет развиваться ситуация, покажет время.

Как уже сообщалось, в том числе и в официальных источниках, пострадавших в результате ЧП нет, пожарные со стихией справились, причины возгорания устанавливаются, и ущерб и уточняется.Снимки, которые размещались в сети, были, главным образом, уже после начала тушения. Это породило в сетях немало шутливых комментариев в стиле «пенной вечеринки на Шмидта».Хорошо, что нет жертв. Можно и пошутить.Когда всё только начиналось, большинство свидетелей было парализовано страхом. Однако нашлись хладнокровные люди, которые, несмотря на панические настроения вокруг, всё-таки сняли видео инцидента. В их числе наш читательВне сомнений, Михаилу ещё не раз скажут спасибо дознаватели пожарной службы и представители страховой компании, за этот эксклюзивный вещдок.Меж тем, в сети уже делают прогнозы дальнейшего поведения властей. Соблазн «под эгидой» пожара поднять тему увеличения платы за проезд (мол, надо покрывать убытки) имеется.