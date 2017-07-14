Происшествия
Лесная конопля, права за 15 тысяч и сбитый подросток. ТОП-5 ЧП за неделю
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Сгорел производственный цех, попался с поддельными правами, под колеса угодил ребёнок, а в Ковровском районе нашли растущую коноплю. ТОП-5 происшествий уходящей недели.
Около 10.00 часов 10 июля началось возгорание производственного здания в микрорайоне Заря. По информации главного управления МЧС по Владимирской области площадь пожара составила 28 квадратных метров. Пострадавших нет.
11 июля на посту ДПС в Сенинских Двориках был остановлен автомобиль «Hyundai». Тридцатилетний житель Нижнего Новгорода предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение. Это было доказано после экспертизы.
Позже мужчина объяснил полицейским, что лишился прав, но ему необходимо было совершить поездку в Москву. Свою вину водитель признал.
Недалеко от деревни Ельниково сотрудниками полиции была обнаружена и уничтожена дикорастущая в лесу конопля. Оперативники отдела наркоконтроля уточняют, что следов культивации растений не обнаружено.
Несколько кустов конопли занимали площадь два на три метра.
Операция «Мак», в ходе которой выявляют подобные случаи, ежегодно проводится на территории Ковровского района.
7 июля водитель автомобиля «ОРЕL» сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП семиклассница школы номер 10 получила телесные повреждения.
Просьба свидетелей ДТП обратиться по тел 3-25-92 (отдел дознания).
Около двух часов ночи 13 июля произошло возгорания автомобиля на улице Подлесной.
Причины возгорания устанавливаются.
Уже которую неделю в криминальных сводках повторяются разные случаи возгорания автомобилей и аварии с участием детей.
Пожар в микрорайоне Заря
Около 10.00 часов 10 июля началось возгорание производственного здания в микрорайоне Заря. По информации главного управления МЧС по Владимирской области площадь пожара составила 28 квадратных метров. Пострадавших нет.
Попался с поддельными правами
11 июля на посту ДПС в Сенинских Двориках был остановлен автомобиль «Hyundai». Тридцатилетний житель Нижнего Новгорода предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение. Это было доказано после экспертизы.
Проведенная впоследствии экспертиза водительского удостоверения показала, что бланк и реквизиты документа, оформленного на имя водителя, изготовлены не по производственным стандартам ФГУП «Гознак», а способом цветной электрофотографии на копировально-множительном устройстве и печати на компьютерном принтере.
Позже мужчина объяснил полицейским, что лишился прав, но ему необходимо было совершить поездку в Москву. Свою вину водитель признал.
Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ — «Использование заведомо подложного документа». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Конопля в Ковровском районе
Недалеко от деревни Ельниково сотрудниками полиции была обнаружена и уничтожена дикорастущая в лесу конопля. Оперативники отдела наркоконтроля уточняют, что следов культивации растений не обнаружено.
Несколько кустов конопли занимали площадь два на три метра.
Операция «Мак», в ходе которой выявляют подобные случаи, ежегодно проводится на территории Ковровского района.
Сбили семиклассницу
7 июля водитель автомобиля «ОРЕL» сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП семиклассница школы номер 10 получила телесные повреждения.
Просьба свидетелей ДТП обратиться по тел 3-25-92 (отдел дознания).
Сгорел автомобиль
Около двух часов ночи 13 июля произошло возгорания автомобиля на улице Подлесной.
Время прибытия первого подразделения 02.49 часов. Пожар был ликвидирован в 03.05. Площадь пожара 5 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причины возгорания устанавливаются.
Уже которую неделю в криминальных сводках повторяются разные случаи возгорания автомобилей и аварии с участием детей.
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