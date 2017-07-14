Лесная конопля, права за 15 тысяч и сбитый подросток. ТОП-5 ЧП за неделю

Пожар в микрорайоне Заря

Попался с поддельными правами

Проведенная впоследствии экспертиза водительского удостоверения показала, что бланк и реквизиты документа, оформленного на имя водителя, изготовлены не по производственным стандартам ФГУП «Гознак», а способом цветной электрофотографии на копировально-множительном устройстве и печати на компьютерном принтере.

Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ — «Использование заведомо подложного документа». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Конопля в Ковровском районе

Сбили семиклассницу

Сгорел автомобиль

Время прибытия первого подразделения 02.49 часов. Пожар был ликвидирован в 03.05. Площадь пожара 5 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.



Будьте осторожны!

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