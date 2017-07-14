Происшествия

Лесная конопля, права за 15 тысяч и сбитый подросток. ТОП-5 ЧП за неделю

Анна Постникова
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Сгорел производственный цех, попался с поддельными правами, под колеса угодил ребёнок, а в Ковровском районе нашли растущую коноплю. ТОП-5 происшествий уходящей недели.

Пожар в микрорайоне Заря


Около 10.00 часов 10 июля началось возгорание производственного здания в микрорайоне Заря. По информации главного управления МЧС по Владимирской области площадь пожара составила 28 квадратных метров. Пострадавших нет.



Попался с поддельными правами


11 июля на посту ДПС в Сенинских Двориках был остановлен автомобиль «Hyundai». Тридцатилетний житель Нижнего Новгорода предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение. Это было доказано после экспертизы.

Проведенная впоследствии экспертиза водительского удостоверения показала, что бланк и реквизиты документа, оформленного на имя водителя, изготовлены не по производственным стандартам ФГУП «Гознак», а способом цветной электрофотографии на копировально-множительном устройстве и печати на компьютерном принтере.

Позже мужчина объяснил полицейским, что лишился прав, но ему необходимо было совершить поездку в Москву. Свою вину водитель признал.

Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ — «Использование заведомо подложного документа». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.



Конопля в Ковровском районе


Недалеко от деревни Ельниково сотрудниками полиции была обнаружена и уничтожена дикорастущая в лесу конопля. Оперативники отдела наркоконтроля уточняют, что следов культивации растений не обнаружено.

Несколько кустов конопли занимали площадь два на три метра.

Операция «Мак», в ходе которой выявляют подобные случаи, ежегодно проводится на территории Ковровского района.



Сбили семиклассницу


7 июля водитель автомобиля «ОРЕL» сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП семиклассница школы номер 10 получила телесные повреждения.

Просьба свидетелей ДТП обратиться по тел 3-25-92 (отдел дознания).



Сгорел автомобиль



Около двух часов ночи 13 июля произошло возгорания автомобиля на улице Подлесной.

Время прибытия первого подразделения 02.49 часов. Пожар был ликвидирован в 03.05. Площадь пожара 5 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причины возгорания устанавливаются.



Уже которую неделю в криминальных сводках повторяются разные случаи возгорания автомобилей и аварии с участием детей.

Будьте осторожны!

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