Кто нарушил ПДД? Пешеходы в опасности

Удачи на дорогах!

С начала 2017 года произошло одиннадцать ДТП, где одиннадцать человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сегодня сообщили в Госавтоинспекции.Среди них — пять детей. Так, 9 июня в 14 часов 55 минут на регулируемом перекрестке ул. Дегтярева – ул. Федорова, водитель 1953 года рождения за рулём Chery A21 при повороте направо с ул. Дегтярева, сбил на несовершеннолетнюю девочку 2005 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал транспортного светофора (зеленый свет). В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, доставлена в больницу.Как поясняют в ГИБДД, наиболее распространенная причина аварий из-за ошибок водителей – нарушение пункта ПДД, предписывающего водителям при приближении к пешеходному переходу снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов.Вторая причина – это не пропуск пешеходов, переходящих проезжую часть дороги, на которую поворачивает водитель транспортного средства.Третья причина ДТП при проезде пешеходного перехода – когда водитель проезжает переход, не убедившись в отсутствии пешеходов перед остановившимся у перехода транспортным средством.Не менее распространенная ошибка водителей – опережение в непосредственной близости или на пешеходном переходе при смене сигнала светофора с запрещающего на разрешающий.Добавим, что аварийную ситуацию создают и водители, нарушающие правила парковки. Так, в Коврове неподалёку от вокзала есть место, где пешеходы ежедневно рискуют попасть под колёса. Согласно ПДД, остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними.Порой складываются непредсказуемые ситуации: одни пешеходы на «зебре», зная, что их обязаны пропустить, идут через проезжую часть напролом (они уверены, если у них преимущество, значит, они правы), другие — стоят в нерешительности и в самый неожиданный момент вдруг выходят на проезжую часть и начинают перебегать дорогу.Водители едут не замечая знаки дорожного движения, некоторые прибавляют скорость в надежде, что успеют проехать, совершают обгон на пешеходных переходах. И ни те, ни другие совершенно не думают о том, что автомобиль, даже на небольшой скорости, весом более тонны, не сможет сразу остановиться.Зная, что скорость пешехода составляет около 1,2 м/с, двухполосную дорогу пешеход перейдет примерно за 6-8 секунд. Следовательно, для безопасного перехода необходимо, чтобы двигающийся с максимально разрешенной скоростью 60 км/ч (16/7 м/с) автомобиль находился на расстоянии около 100 метров. На практике пешеходы неожиданно перебегают дорогу перед приближающимся автомобилем в 10-30 метрах, в лучшем случае пешеход слышит скрип тормозов.Госавтоинспекция обращается к водителям и рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, проезжать пешеходный переход с повышенным вниманием и готовностью к торможению, исходя из того, что «зебра» – место повышенной опасности.В свою очередь пешеход должен быть предельно внимателен и осторожен при переходе и прежде чем вступить на проезжую часть убедиться в своей безопасности.