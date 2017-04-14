Происшествия
Авария на Либерецкой. Поцелуй в крыло
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Утро в Коврове началось с крупной аварии. В около 8 часов на улице Либерецкой столкнулось сразу три автомобиля. Разрушения есть.
Эти эксклюзивные кадры GK обеспечил фотограф Игорь Селезнёв, который по дороге на работу стал очевидцем ДТП и тут же, не теряя ни минуты, профессионально «отработал» — сделал исторические кадры.
О самой аварии. Да, она была масштабной и впечатляющей, но оговоримся сразу: к превеликой радости в ДТП никто серьёзно не пострадал.
А вот бамперы и крылья отечественных и зарубежных авто, конечно же, придётся восстанавливать.
«Действующие лица» и «исполнители» драмы на дороге: ВАЗ-«классика», «Лада Ларгус» и «Шевроле».
В первом приближении — «на таран» пошла классика, «иностранку» зацепили, а «Ларгус» от толчка отлетел в дерево. Разумеется, квалифицированным «разбором полёта» займутся (и уже занялись) сотрудники ГИБДД и установят, кто виноват и что делать.
Ну, а мы рады сообщить главное: в результате аварии ни водители, ни пассажиры, ни пешеходы не пострадали.
Но надо заметить, что от этой утренней «каши-малы» движение на Либерецкой было на некоторое время затруднено…
Фотограф Игорь Селезнев
Эти эксклюзивные кадры GK обеспечил фотограф Игорь Селезнёв, который по дороге на работу стал очевидцем ДТП и тут же, не теряя ни минуты, профессионально «отработал» — сделал исторические кадры.
О самой аварии. Да, она была масштабной и впечатляющей, но оговоримся сразу: к превеликой радости в ДТП никто серьёзно не пострадал.
А вот бамперы и крылья отечественных и зарубежных авто, конечно же, придётся восстанавливать.
«Действующие лица» и «исполнители» драмы на дороге: ВАЗ-«классика», «Лада Ларгус» и «Шевроле».
В первом приближении — «на таран» пошла классика, «иностранку» зацепили, а «Ларгус» от толчка отлетел в дерево. Разумеется, квалифицированным «разбором полёта» займутся (и уже занялись) сотрудники ГИБДД и установят, кто виноват и что делать.
Ну, а мы рады сообщить главное: в результате аварии ни водители, ни пассажиры, ни пешеходы не пострадали.
Но надо заметить, что от этой утренней «каши-малы» движение на Либерецкой было на некоторое время затруднено…
Фотограф Игорь Селезнев
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