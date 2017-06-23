Происшествия
Инопланетяне и машина в огне. Видео
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Такая неделя… В очередной раз приходится оправдываться, что происшествия и криминальная хроника (если, конечно, это не что-то из ряда вон выходящее или курьёзное) — не профиль GK. Но эта неделя оказалась настолько чумовой и «урожайной» на самые разные ЧП, что делать вид, будто ничего не происходит, было просто невозможно. Только не говорите, что GK погряз в «чернухе». Сами в шоке...
Об этом ночном пожаре уже сообщили не только все интернет-ресурсы, но и большинство печатных СМИ. На GK он вошёл в дайджест происшествий за неделю.
Напомним суть происшествия в изложении службы МЧС:
Казалось бы, тема закрыта. Справедливости ради, сразу после пожара, наутро, к нам поступали сигналы от читателей, которые чуть ли не требовали разобраться в этой истории. Мы привычно объясняли, мол, не специализируемся на данной проблематике. Но социальный запрос сохранялся. И вот, сами читатели сегодня прислали, так сказать, вещдок. Видео пожара, снятое в режиме онлайн.
ОК, мы дали всем возможность просмотреть драматичные кадры, благо никаких натуралистических элементов видео не содержит. Возможно, мы бы оставили вертикальный видос без внимания, но…
Невероятно, но мы получили это послание не от какого-то случайного прохожего, а от того самого блогера Сергея Шестопалова, который в эти дни уже становился одним из главных ньюсмейкеров города с его «вирусным» фото вывески «Департамент НЛО в Коврове».
Пожалуй, пора представить этого замечательного человека, более известного в социальных сетях под ником unsam:
Сергей, как истинный спецагент не раскрывает своей наружности до конца, остаётся под частичной тонировкой. Но это не мешает нам восхищаться его осведомлённостью и неизменным чувством юмора. Спасибо, Сергей! Искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество. Кстати, Сергей сообщил нам, что видео снято его сыном Дмитрием. Не иначе, ещё один начинающий топ-блогер.
Ну, а если вернуться к теме НЛО, то теперь уже можем уверенно анонсировать: в ближайшее время читайте на GK все подробности инопланетного десанта. Мы их узнали таки, и даже успели пообщаться с представителем инопланетной цивилизации.
А что касается видео, которое заливают в youtube ковровчане, ещё один анонс. Мы собрали и проанализировали всё самое интересное, «залитое» нашими земляками за последний месяц. Очень скоро — видео-ТОП от GK. А пока…
Об этом ночном пожаре уже сообщили не только все интернет-ресурсы, но и большинство печатных СМИ. На GK он вошёл в дайджест происшествий за неделю.
Напомним суть происшествия в изложении службы МЧС:
В Коврове на улице Лопатина сгорела машина. Пожар случился сегодня ночью. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 2-50. Как сообщают в МЧС, на место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Время прибытия первого подразделения — 2-55. Пожар ликвидировали в 03-15. Площадь пожара 5 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Казалось бы, тема закрыта. Справедливости ради, сразу после пожара, наутро, к нам поступали сигналы от читателей, которые чуть ли не требовали разобраться в этой истории. Мы привычно объясняли, мол, не специализируемся на данной проблематике. Но социальный запрос сохранялся. И вот, сами читатели сегодня прислали, так сказать, вещдок. Видео пожара, снятое в режиме онлайн.
ОК, мы дали всем возможность просмотреть драматичные кадры, благо никаких натуралистических элементов видео не содержит. Возможно, мы бы оставили вертикальный видос без внимания, но…
Невероятно, но мы получили это послание не от какого-то случайного прохожего, а от того самого блогера Сергея Шестопалова, который в эти дни уже становился одним из главных ньюсмейкеров города с его «вирусным» фото вывески «Департамент НЛО в Коврове».
Пожалуй, пора представить этого замечательного человека, более известного в социальных сетях под ником unsam:
Сергей, как истинный спецагент не раскрывает своей наружности до конца, остаётся под частичной тонировкой. Но это не мешает нам восхищаться его осведомлённостью и неизменным чувством юмора. Спасибо, Сергей! Искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество. Кстати, Сергей сообщил нам, что видео снято его сыном Дмитрием. Не иначе, ещё один начинающий топ-блогер.
Ну, а если вернуться к теме НЛО, то теперь уже можем уверенно анонсировать: в ближайшее время читайте на GK все подробности инопланетного десанта. Мы их узнали таки, и даже успели пообщаться с представителем инопланетной цивилизации.
А что касается видео, которое заливают в youtube ковровчане, ещё один анонс. Мы собрали и проанализировали всё самое интересное, «залитое» нашими земляками за последний месяц. Очень скоро — видео-ТОП от GK. А пока…
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