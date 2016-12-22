Происшествия
Мошенники уже «греются» на новом кинотеатре
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В социальной сети «Instagram» появился аккаунт, который обещает первым 20 000 подписчиков пару бесплатных билетов. Скорость реакции ковровчан впечатлила. Спустя час более 4000 жителей нашего города сделали подписку и скриншот.
Аккаунт @cinemapark_ru появился сегодня примерно в то же время, когда началось торжественное открытие «Синема Парк» в «Ковров-Молл». Сначала бурной активности на страннице не было. Настоящий бум начался в 17.30, когда буквально за два часа на аккаунт подписались порядка 4000 человек. При этом, почти каждый пост ленты Instagram аккаунта GK содержала это сообщение.
В официальном аккаунте «Синема Парк» один из таких подписчиков решил поинтересоваться правдивостью обещанного. Ответ разочаровал всех участников «мошеннического флэшмоба», как его позже назвали ковровские пользователи Instagram.
Аккаунт @cinemapark_ru появился сегодня примерно в то же время, когда началось торжественное открытие «Синема Парк» в «Ковров-Молл». Сначала бурной активности на страннице не было. Настоящий бум начался в 17.30, когда буквально за два часа на аккаунт подписались порядка 4000 человек. При этом, почти каждый пост ленты Instagram аккаунта GK содержала это сообщение.
В официальном аккаунте «Синема Парк» один из таких подписчиков решил поинтересоваться правдивостью обещанного. Ответ разочаровал всех участников «мошеннического флэшмоба», как его позже назвали ковровские пользователи Instagram.
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