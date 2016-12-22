Происшествия

Мошенники уже «греются» на новом кинотеатре

Анна Постникова
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В социальной сети «Instagram» появился аккаунт, который обещает первым 20 000 подписчиков пару бесплатных билетов. Скорость реакции ковровчан впечатлила. Спустя час более 4000 жителей нашего города сделали подписку и скриншот.


Аккаунт @cinemapark_ru появился сегодня примерно в то же время, когда началось торжественное открытие «Синема Парк» в «Ковров-Молл». Сначала бурной активности на страннице не было. Настоящий бум начался в 17.30, когда буквально за два часа на аккаунт подписались порядка 4000 человек. При этом, почти каждый пост ленты Instagram аккаунта GK содержала это сообщение.

В официальном аккаунте «Синема Парк» один из таких подписчиков решил поинтересоваться правдивостью обещанного. Ответ разочаровал всех участников «мошеннического флэшмоба», как его позже назвали ковровские пользователи Instagram.



Увы, но бесплатных билетов не будет. Чтобы не продолжать цепочку «счастливчиков», рекомендуем удалить из Instagram этот пост.

2 комментария

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Капец вы сыщики! Это боты накрученные на аккаунт, поэтому так быстро набрались)))) Сделано для того, чтобы люди лучше велись. И насчет мошенников, а причем тут Синема Парк? Может это меценатство физ лица, короче когда там наберется 20 000, тогда и будет понятно, а сейчас это просто группа с купленными ботами, без постов и без ничего))))
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Зря Вы так, Вячеслав. Это были не боты, а реальные люди. Инстаграм был просто завален этим разводом, поэтому мы и решили написать.
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