Происшествия
Мотоциклист вылетел на встречку. Погибли трое. ЧП за неделю
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Жуткое ДТП
9 ноября в Ковровском районе ДТП, унесшее жизни троих человек. По предварительной информации, около 17.35 на участке автодороги «Ковров – Мстёра» недалеко от деревни Гладышево водитель мотоцикла «ИЖ» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом, осуществлявшим движение по маршруту «Ковров – Пантелеево».
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и двое пассажиров мотоцикла «ИЖ» – мужчины 30-35 лет и девушка 20-25 лет (данные уточняются).
Никто из семи человек, находившихся на момент столкновения в салоне автобуса, не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Странное убийство
Под Петушками застрелили 27-летнего парня. Тело обнаружила его мать. Полицейские вычислили злоумышленников.
Как сообщает СледКом, 5 ноября года двое жителей московского региона приехали в Петушинский район на дачу к приятелю, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в гостях употребили еще спиртного, а затем на УАЗе поехали в соседний населенный пункт, на улице увидели незнакомого парня и его девушку. В разговоре начался конфликт, почувствовав опасность, девушка побежала в полицию, а ее парень ушел домой.
События продолжились ранним утром 6 ноября. Затаив обиду, трое жителей московского региона подошли к квартире потерпевшего, который отрыл дверь и в качестве предупреждения выстрелил из ружья в пол. Парня затолкнули в квартиру, избили, а затем 33-летний подозреваемый из ружья выстрелил в потерпевшего, причинив ранение в область бедра. Потерпевший скончался на месте преступления от острой кровопотери.
Благодаря усилиям сотрудников Следственного комитета и уголовного розыска регионального управления и местного отдела МВД России участники конфликта, в том числе подозреваемый, были задержаны по «горячим» следам, а именно, благодаря следу протектора УАЗа преступников.
Конфликт на дороге закончился смертью
Во Владимирской области продолжается расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 36-летнего жителя села Сновицы Суздальского района, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 7 ноября по подозрению в его совершении задержан 26-летний житель Белгородской области.
Следствием установлено, что около полутора месяцев назад на московской кольцевой дороге между потерпевшим и обвиняемым произошел конфликт по причине того, что один из участников дорожного движения не уступил дорогу. На обочине житель села Сновицы и трое его друзей вышли из автомобиля и в оскорбительной форме предъявили претензии водителю-белгородцу. Со слов обвиняемого, расставаясь, владимирский житель сказал, «хочешь продолжить «разборки», приезжай ко мне в Сновицы».
Затаив обиду, утром 24 октября молодой человек вместе с двумя приятелями приехал в Сновицы, на улице встретил потерпевшего, завязалась драка, во время которой 26-летний парень выстрелил из травматического пистолета в область головы потерпевшего. Мужчина с помощью очевидца добрался до своей квартиры, машиной «скорой медицинской помощи» был доставлен в больницу, где в 15 часов этого же дня скончался от полученного ранения.
В отношении 26-летнего обвиняемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что молодой человек периодически проживал в Москве, куда приезжал на заработки вахтовым методом.
Сбил пешехода
На парковке у дома №55 на улице Крупской 25-летний водитель ВАЗ-21713 сбил пешехода. ДТП произошло в 0.10 8 ноября. 62-летний пешеход получил телесные повреждения.
Кража в камере хранения
81-летний пенсионер лишился вещей, оставленных в ячейке камеры хранения. Это произошло днем 8 ноября в магазине «Пятерочка» на ул. З.Космодемьянской. Имущество, стоимостью 1 310 рублей, умыкнул 36-летний ковровчанин. Его поймали.
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