Происшествия
Новый провал? Машины уходят под воду
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В Коврове провалилась в яму очередная легковушка. Машина «ушла под воду» на пересечении улицы Куйбышева и улицы Колхозная.
Фотографии с места происшествия прислал наш читатель Виктор Губарев:
Водителя на месте не было, видимо уплыл, — добавляет очевидец. Напомним, это не первая «провальная история» в Коврове в этом году.
Так, в конце февраля на улице Еловая ушла отечественная легковушка, другая машина в тот раз лишилась колеса. Тогда ни один из водителей не пострадал, застрявший отправился домой своим ходом.
PS. Что произошло на самом деле, пока неизвестно. В соцсетях есть версия, что это последствия ДТП. Однако, как говорится, факт «на лицо» и на фотографии: автомобиль левой стороной действительно увяз в луже по самый капот.
Фото В.Губарев
Фотографии с места происшествия прислал наш читатель Виктор Губарев:
-Привет ГК, сегодня по дороге на работу видел такую картину.
Водителя на месте не было, видимо уплыл, — добавляет очевидец. Напомним, это не первая «провальная история» в Коврове в этом году.
Так, в конце февраля на улице Еловая ушла отечественная легковушка, другая машина в тот раз лишилась колеса. Тогда ни один из водителей не пострадал, застрявший отправился домой своим ходом.
PS. Что произошло на самом деле, пока неизвестно. В соцсетях есть версия, что это последствия ДТП. Однако, как говорится, факт «на лицо» и на фотографии: автомобиль левой стороной действительно увяз в луже по самый капот.
Фото В.Губарев
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