Происшествия
Топ-менеджер оборонного завода найден с признаками добровольного ухода из жизни
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Сегодня стало известно о трагедии, произошедшей на днях в Ковровском районе. 24 мая в деревне Кузнечиха было обнаружено тело 42-летнего Андрея Арзуманова, одного из топ-менеджеров оборонного предприятия КБ «Арматура».
В разные годы Андрей Арзуманов занимал высокие должности как в структурах промышленных предприятий ( в числе которых ООО «Газпром-межрегионгаз Владимир), так и в муниципальных органах власти.
В 2012 году, период руководства городом Виктора Каурова, Андрей Арзуманов некоторое время занимал должность вице-мэра по вопросам экономики, имущественных и земельных отношений.
В августе 2015 года стало известно о назначении Андрея Арзуманова на должность главного инженера КБ „Арматура“. С тех пор в медиа-пространстве упоминаний о нём не было.
По информации Следкома по Владимирской области, обнаружены признаки добровольного ухода из жизни в результате огнестрельного ранения.
В разные годы Андрей Арзуманов занимал высокие должности как в структурах промышленных предприятий ( в числе которых ООО «Газпром-межрегионгаз Владимир), так и в муниципальных органах власти.
В 2012 году, период руководства городом Виктора Каурова, Андрей Арзуманов некоторое время занимал должность вице-мэра по вопросам экономики, имущественных и земельных отношений.
В августе 2015 года стало известно о назначении Андрея Арзуманова на должность главного инженера КБ „Арматура“. С тех пор в медиа-пространстве упоминаний о нём не было.
По информации Следкома по Владимирской области, обнаружены признаки добровольного ухода из жизни в результате огнестрельного ранения.
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