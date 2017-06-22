Площадь 200-летия как эпицентр. Опасный «час пик»

Мы встали на поворот к торговому центру, за нами встала «девятка». И мы почувствовали резкий удар. У меня дверь заклинило, мне пришлось вылезать через противоположную дверь у которой сидел мой муж. Кузов у машины повело. Машина сзади пострадала в двойне, она ударилась и передним и задним бампером. Мужчина, который сидел в «девятке» видел, что в него «Ford» несётся и сгруппировался, только ногу поцарапал. А мы сидели расслабленные, машина на тормозе стояла, и ударились головами об подголовники… Нас увезла машина реанимации. Итог: у нас с мужем у двоих сотрясение мозга. У меня ушиб грудного отдела, а у него шейного отдела.



Мужчина на «Ford» сказал, что ехал 70 км\ч, и его подрезала девушка на «Peugeot», которая выехала с улицы Ватутина.

Тише едешь, дОльше будешь.

В результате ДТП, к счастью, никто не погиб, хотя есть пострадавшие. Ещё одним следствием стал автоколлапс. Ведь всё случилось на одной из главных транспортных развязок города. Об аварии и её последствиях со слов очевидцев и пострадавшего.Вот, что рассказала девушка, пострадавшая в аварии на площади (имя и фамилию не раскрываем):Автомобили-участники ДТП (а их было четыре!) серьёзно осложнили дорожную обстановку на участке кругового движения.Сотрудники ГИБДД подъехали сработали оперативно, не тем не менее машины перекрывали поворот налево в течении нескольких часов. Не успела рассосаться пробка на одной стороне, как на другой стороне дороги произошла еще одна авария с участием двух автомобилей.Время, когда все спешат с работы домой, является опасным как для автомобилистов, так и пешеходов. Город перегружен наплывом транспорта. И далеко не все водители ведут себя вежливо по отношению друг к другим участникам движения. Есть и те, кто откровенно игнорируют не только «правила хорошего тона», но и а «Правила дорожного движения», которые, как известно, написаны кровью…Не надо думать, что от несчастья застрахует водительский стаж, какие-то необычайные личные качества или то, что вы баловень судьбы.