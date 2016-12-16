Погиб пешеход. ЧП за неделю

Скончалась в ЦГБ



Угодила под машину

Стащили планшет

Полицейские узнали в мужчине неоднократно судимого 35-летнего ковровчанина. В сентябре 2016 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественного преступления.

Активизировались мошенники

900: обслуживание номера прекращено и необходимо связаться с номером 89270116170 ЦБ РФ.

По спорным вопросам звоните по официальным номерам банков, которые указаны в том числе и на банковских картах и уточняйте информацию у банковских работников, а не у мошенников.



Гостеприимная хозяйка заплатит штраф

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного отделом дознания в апреле текущего года, было собрано достаточно доказательств, указывающих на вину подозреваемой. В конце ноября материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд.

Под Ковровом КАМАЗ сбил женщину. ДТП произошло 10 декабря около 16:43 на 263 км (+ 630 м) трассы М-7. Как сообщили в ковровской Госавтоинспекции, водитель 1971 года рождения за рулем а/м «КАМАЗ-5490-Т5» с полуприцепом сбил пешехода, которая вышла из а/м «Хендай Солярис», чтобы выставить позади него знак аварийной остановки.В результате ДТП пешеход 1962 года рождения с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, внутричерепная гематома, закрытый перелом плечевой кости была госпитализирована, а в 21:30 скончалась в ковровской ЦГБ, сообщили в сводках УМВД по региону.А 14 декабря в 18 часов 50 минут в Коврове на улице Грибоедова у дома 117 водитель 1994 года рождения за рулём ВАЗ-21102 сбил девушку, которая переходила проезжую часть прилегающей территории, не убедившись в безопасности перехода. В результате ДТП пешеход 1988 года рождения получила телесные повреждения.Вечером 13 декабря в дежурную часть полиции позвонила 55-летняя ковровчанка, она рассказала стражам порядка, что у неё похитили планшетный компьютер стоимостью 15 000 рублей.Как сообщают в УМВД по Владимирской области, что потерпевшая находилась в продуктовом магазине на проспекте Ленина. Пока женщина выбирала товар и расплачивалась за покупки, ее открытая дамская сумка находилась на столике. Изучив запись с камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина, воспользовавшись моментом, незаметно вынул из сумки планшет, спрятал его под куртку и вышел из магазина. На совершение кражи злоумышленнику потребовалось двадцать секунд.В этот же вечер, спустя всего три часа после совершения кражи, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Похищенный планшет был изъят и возвращен владелице.Возбуждено уголовное дело.В Коврове активизировались мошенники. 12 декабря в полицию обратился 30-летний ковровчанин и рассказал что ему на личный абонентский номер, привязанный к услуге мобильный банк «Сбербанка России» пришло сообщение:Номер отправителя — 8 902 740 63 60.Потерпевший перезвонил, ему ответил мужской голос. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что с его карты якобы пытаются оплатить покупку в магазине «Орион». Злоумышленник пояснил, что для предотвращения данных действий ему необходимо продиктовать номер карты, код cvc, и срок действия карты. Ковровчанин поверил и продиктовал данные, после чего ему на телефон стали приходить СМС-сообщения о снятии средств с его счета на сотовую связь на общую сумму 11700 рублей.Потерпевшему причинен ущерб на указанную сумму. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.МО МВД России «Ковровский» настоятельно рекомендует не общаться по телефону с незнакомцами, чьи номера вам неизвестны:В Коврове мировой суд вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 44-летней ковровчанки. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Полицейские выяснили, что в течение апреля этого года ковровчанка направила в территориальный миграционный отдел в общей сложности десять уведомлений о прибытии уроженцев Средней Азии с указанием места их проживания в своей квартире, расположенной в городе Коврове. Однако изначально намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, у женщины не было.Суд признал ковровчанку виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей.