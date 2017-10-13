Происшествия
Погибла женщина. ЧП за неделю
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Погибла женщина
12 октября в 18-31 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Олега Кошевого.
Как сообщают в МЧС, на место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Время прибытия первого подразделения 18-37. Открытое горение на пожаре ликвидировано в 18-50. Полностью пожар был ликвидирован в 19-47. Общая площадь пожара составила 120 кв. м. Погибла женщина 1936 года рождения.
Приговор Ладыгину
Ковровчанин Игорь Ладыгин проведет в колонии строгого режима 18 лет. Приговором Владимирского областного суда 53-летний мужчина признан виновным в убийстве экс-жены и собственного сына.
Напомним, трагедия случилась в Коврове утром 6 сентября 2016 года. В квартире на улице Строителей Ладыгин (как поясняют следователи — «в состоянии злости» ) нанес множественные удары бывшей супруге в область головы ножкой от табурета, а затем — множественные удары ножом. На крики мамы о помощи из комнаты выбежал 14-летний сын, которому он также нанес ножевое ранение. Расправившись с бывшей супругой, мужчина прошел в комнату, где находился раненый сын и нанес ребенку смертельное ранение. Затем Ладыгин позвонил в полицию и сообщил, что «убил бывшую жену и бывшего сына».
Судебное рассмотрение уголовного дела о преступлении завершилось 11 октября 2017 года. Расследуя гибель ребенка и его мамы, следователь СК России тщательно оценивал все обстоятельства произошедшего. По делу проведено более десяти различных экспертиз, в числе которых комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза по состоянию здоровья Ладыгина:
Заключением специалистов Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского он признан вменяемым, но связи с индивидуально-психологическими особенностями личности, нуждающимся в амбулаторном наблюдении и лечении у психиатра. Эксперты отметили замкнутость, эмоциональную холодность, повышенную требовательность к окружающим, сопровожденную при жизненных обстоятельствах выражением досады, обреченности и истощения личных ресурсов.
Кроме того, следствием и судом установлено, что с середины 90-х годов Ладыгин фактически не проживал с женой, но после рождения сына в 2002 году переехал в Ковров, со временем отношения в семье усложнились, супруги оформили развод, но продолжали совместное проживание. Конфликтность взаимоотношений с бывшей супругой постоянно возникала на почве расхождений во взглядах на воспитание сына.
Приговором Владимирского областного суда Ладыгину назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Судом осужденному также назначено принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-психиатра.
Поймали «серийного» вора
Завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Коврова. Мужчине предъявлено обвинение по девяти эпизодам противоправной деятельности, совершенным в 2016 году.
Так, находясь по месту жительства своей знакомой в городе Коврове, обвиняемый совершил кражу ее кошелька, в котором находилось пять тысяч рублей. У своей матери мужчина похитил телевизор в одном случае и золотую цепочку – в другом. Взломав два навесных замка, ковровчанин проник в гараж, принадлежащий местному жителю, откуда совершил кражу электроинструментов.
Также во время следствия сотрудники полиции доказали причастность 33-летнего мужчины к совершению двух краж из автомобилей, и к совершению трех краж продуктов питания из местных сетевых магазинов. Общая сумма материального ущерба, причиненного в результате противоправной деятельности фигуранта, превысила 50 тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
У 80-летней пенсионерки украли деньги
8 октября около 14.00 часов две женщины, под предлогом покупки квартиры, пришли к пенсионерке, проживающей на улице Набережная. Пока одна из женщин смотрела квартиру, вторая искала деньги. Под подушкой злоумышленница нашла кошелек, из которого похитила денежные средства в сумме 61500 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Приметы подозреваемых:
1. Женщина на вид 20 лет, среднего роста, волосы рыжие, длинные, одета в коричневую одежду (куртка, брюки, ботинки).
2. Женщина на вид 25 лет, темные волосы, одета в темную куртку длиной до колен, сзади две светоотражающие полосы, темные брюки или джинсы.
Тел.: 8(49232) 2-13-51 – дежурная часть ОВМД «Ковровский»
Внимание, розыск!
СледКом расследует уголовное дело в отношении 40-летнего ковровчанина Николая Захарова, обвиняемого в «иных насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней». По версии следствия, весной 2017 года в социальной сети мужчина вступил в переписку с 11-летней девочкой и в течение нескольких дней направлял ребенку десятки сообщений циничного сексуального содержания. Обвиняемый скрывается от следствия, в связи с чем объявлен в розыск.
Цитируем сообщение СледКома:
Разыскивается Захаров Николай Владимирович, 19 декабря 1976 года рождения, мужчина может передвигаться на автомобиле «Ниссан Альмера» государственный регистрационный номер О 392 МК 33 регион.
Телефоны для предоставления информации: 8(49232)4-82-49, 4-81-56 – следственный отдел СК России по городу Ковров, 8(4922) 77-81-29 или 8(49232) 2-13-51 – дежурная часть УМВД и ОВМД «Ковровский». Следователи гарантируют конфиденциальность предоставленных данных.
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