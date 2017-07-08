Происшествия
Ковровский предприниматель в трудовом рабстве?
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Владимирской области предполагают, что похищенный в Дагестане ковровский предприниматель Шарип Зайпуллаев может находится в трудовом рабстве.
По крайней мере, после нашей публикации они связались с GK и попросили передать родственникам пропавшего Шарипа контакты движения «Альтернатива». Оказалось, это волонтеры, освобождающие людей из трудового рабства, в том числе в Дагестане.
Напомним, Шарип Зайпуллаев 4 июня отравился на родину на праздник Ураза-байрам и пропал: он выехал из села Аметеркмахи в соседнее Тарли. Туда он приехал, но обратно не вернулся. По словам очевидцев, его авто догнали машины без госномеров и заблокировали дорогу. Оттуда вышли люди в гражданке, в масках и увезли в неизвестном направлении.
«Альтернатива» занимается освобождением людей из рабства. За пять лет её существования освобождено более 400 человек, операции по освобождению людей проходят в разных регионах России.
Дело в том, что это не шутки. Тема рабства для ковровчан, так скажем, за гранью реальности, однако проблема трудового рабства для республики Дагестан очень актуальна. Как сообщает интернет-портал «Ансар», на кирпичных заводах в Дагестане трудятся сотни рабов. По некоторым подсчетам, в республике функционирует около 600 кирпичных заводов, на каждом втором работают рабы. На одно предприятие приходится где-то от 10 до 50 пленников. Людей туда насильно привозят со всей страны.
В общем (как же странно это писать), если ваши родственники или знакомые оказались в рабстве или вы располагаете какой-либо информацией, обращайтесь по тел. +7 965 345 51 61.
Фото на главной: Chernovik.net
По крайней мере, после нашей публикации они связались с GK и попросили передать родственникам пропавшего Шарипа контакты движения «Альтернатива». Оказалось, это волонтеры, освобождающие людей из трудового рабства, в том числе в Дагестане.
Напомним, Шарип Зайпуллаев 4 июня отравился на родину на праздник Ураза-байрам и пропал: он выехал из села Аметеркмахи в соседнее Тарли. Туда он приехал, но обратно не вернулся. По словам очевидцев, его авто догнали машины без госномеров и заблокировали дорогу. Оттуда вышли люди в гражданке, в масках и увезли в неизвестном направлении.
«Альтернатива» занимается освобождением людей из рабства. За пять лет её существования освобождено более 400 человек, операции по освобождению людей проходят в разных регионах России.
Дело в том, что это не шутки. Тема рабства для ковровчан, так скажем, за гранью реальности, однако проблема трудового рабства для республики Дагестан очень актуальна. Как сообщает интернет-портал «Ансар», на кирпичных заводах в Дагестане трудятся сотни рабов. По некоторым подсчетам, в республике функционирует около 600 кирпичных заводов, на каждом втором работают рабы. На одно предприятие приходится где-то от 10 до 50 пленников. Людей туда насильно привозят со всей страны.
В общем (как же странно это писать), если ваши родственники или знакомые оказались в рабстве или вы располагаете какой-либо информацией, обращайтесь по тел. +7 965 345 51 61.
Мы следим за развитием событий.
Фото на главной: Chernovik.net
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