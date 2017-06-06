Чипсокрады в Коврове. Найти и обезвредить!

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личностях, просьба позвонить в Ковровский отдел полиции!

Ковровчане! Помогите полицейским найти и обезвредить чипсокрадов!

По сообщению полиции, вечером 5 июня молодые люди (изображены на фото) совершили кражу чипсов и энергетических напитков.Реализация преступного умысла заключалась в том, что юноши, не расплатившись, вышли из гипермаркета «Наша Радуга» через запасную дверь.Городское управление внутренних дел молнирует ковровчанам:Перечень выятого с прилавков точки торговли не разглашается. Остаётся лишь строить догадки, какая из разновидностей специально обжаренного картофеля и какие именно тонизирующие напитки спровоцировали тинейджеров на выход за рамки правового поля.