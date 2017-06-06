Происшествия

Чипсокрады в Коврове. Найти и обезвредить!

Вероника Никитина
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Не успел город оправиться от угона асфальтоукладчика, как ковровские стражи порядка снова подняты по тревоге. В Коврове активизировалось ещё одно нестандартное преступное сообщество.



По сообщению полиции, вечером 5 июня молодые люди (изображены на фото) совершили кражу чипсов и энергетических напитков.

Реализация преступного умысла заключалась в том, что юноши, не расплатившись, вышли из гипермаркета «Наша Радуга» через запасную дверь.

Городское управление внутренних дел молнирует ковровчанам:

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личностях, просьба позвонить в Ковровский отдел полиции!
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Контактные телефоны: 02, 8(49232)2-34-58, 8(49232)2-18-51

Перечень выятого с прилавков точки торговли не разглашается. Остаётся лишь строить догадки, какая из разновидностей специально обжаренного картофеля и какие именно тонизирующие напитки спровоцировали тинейджеров на выход за рамки правового поля.

ММ ОМВД &quot;Ковровский&quot;

Ковровчане! Помогите полицейским найти и обезвредить чипсокрадов!

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